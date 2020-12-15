С Индией, но без России: Лондон предложил альтернативу G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в январе посетить Индию в рамках реализации плана по преобразованию «Большой семерки» в более широкий альянс из 10 демократических государств (D10), способных бросить вызов Китаю и другим «недемократическим режимам».

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«Как ключевой игрок в Индо-Тихоокеанском регионе, Индия становится все более незаменимым партнером для Соединенного Королевства, поскольку мы работаем над увеличением рабочих мест и [экономическим] ростом, противодействием общим угрозам нашей безопасности и защите нашей планеты. Этот визит станет первым крупным двусторонним визитом премьер-министра с момента вступления в должность и первым после выхода Великобритании из ЕС, и подчеркивает его стремление активизировать взаимодействие Великобритании с Индо-Тихоокеанским регионом», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Стремление британского премьера реализовать идею D10 подтверждается и тем фактом, что он направил Индии, Австралии и Южной Корее письмо с приглашением принять участие в саммите G7, который состоится летом 2021 года в Великобритании.

Так, в заявлении говорится, что Борис Джонсон направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение «принять участие в саммите G7 в Великобритании в качестве одной из трех приглашенных стран, наряду с Южной Кореей и Австралией, что подтвердило стремление премьер-министра работать с группой демократий — единомышленников для продвижения общих интересов и решения общих проблем».

Именно такой состав был еще в мае предложен Лондоном в качестве основы для альянса демократических государств. Идея D10 — группы стран, приверженной борьбе с авторитарными режимами, перекликается с планом избранного президента США Джо Байдена провести «саммит демократий», на котором предполагается выработать стратегию противостояния коррупции и авторитаризму в ряде зарубежных стран.

Пока не ясно, является ли идея создания D10 дополнением к инициативе Байдена или же его альтернативой. Впервые об этом стало известно в мае. Тогда газета The Times сообщила, что Лондон предложил Вашингтону сформировать альянс из 10 демократических государств для создания «альтернативного пула» поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая. Кроме того издание проинформировало, что Великобритания считает целесообразным, чтобы в D10 вошли страны «большой семерки» — Великобритания, США, Франция, Япония, Германия, Италия и Канада —

а также Австралия, Южная Корея и Индия.

Встречи «демократической десятки» собирает и американская НКО Atlantic Council с 2014 года.

Основной целью этих собраний заявлена выработка полноценной стратегии для «противодействия российским попыткам подорвать основанный на правилах демократический порядок».

Однако, если идея Лондона будет реализована, то это станет первым собранием группы на самом высоком уровне.

Пригласить Австралию, Южную Корею и Индию принять участие в G7 предлагал в этому году и Дональд Трамп. Однако он также наряду с этими странами считает целесообразным включить в список и Россию, которая была исключена из G8 после вхождения Крыма в состав РФ. Эта инициатива была отвергнута остальными участниками «большой семерки».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что создание альянса демократий призвано прийти на замену «большой семерке», так как этот формат уже неэффективен.

«Эта идея возникла потому, что после ухода России из G8, G7 сама по себе умерла. Она может принимать решения только для себя и за себя, а хотелось бы большего. Вот, собственно, замена G7 на D10 должна сделать так, чтобы организация, фактически представляющая те же самые страны, заработала по новому», — отмечает эксперт.

Аналитики указывают, что сам факт того, что подключить к альянсу предлагается именно Австралию, Южную Корею и Индию, может быть воспринят как попытка противостоять Китаю. Австралия и Индия выступают партнерами США в рамках Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Четвертой страной в «квадрате» является Япония. Основой для кооперации стран стали их опасения относительно политики Китая, соответственно, коалиция носит, преимущественно антикитайский характер.

Критики D10 сомневаются, что Индия может по праву войти в альянс демократических стран. Так, бывший глава МИД Великобритании Рори Стюарт заявил ранее, что идея создания «большого клуба демократий» может привести к «большим проблемам», поскольку альянс будет рассматриваться как противодействие Китаю.

«Для решения многих вопросов, которые нас действительно волнуют, мы должны вовлечь Китай. И если вы хотите быть реалистом и серьезно настроены бросить вызов Китаю, вероятно, это не сработает, если вы попытаетесь провести разделительные линии в мире между демократиями и недемократическими странами. Поскольку многие из стран, которых вы хотели бы видеть в качестве потенциальных союзников в этом диалоге, не являются демократиями, то действительно существует опасность превратить оппозицию Китаю в клуб демократий», — заявил он.

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что создание Д10 станет очередным признаком раскола на международной арене.

«Это такое новое единение не по интересам даже, а по принципам — вот у нас есть принципы своего мира. Ну и такое очередное разграничивание, еще один водораздел между ими всеми и нами. Нами с Китаем. <…> Это еще одна весьма негативная тенденция, которая <…> никому не играет на руку.

Она, на самом деле, абсолютно непродуктивна для современного будущего мира. Надо находить пути объединения. В итоге будет еще один повод для того, чтобы в военно-промышленном комплексе получили заряд бодрости для новой гонки вооружений», — отмечает он.

По мнению эксперта, идея создания альянса демократий, в первую очередь, направлена на попытку «прикрыть свою политическую несостоятельность». 31 декабря Великобритания фактически покинет состав Евросоюза, в этот день истекает срок переходного периода и переговоры об экономических взаимоотношениях сторон до сих пор ни к чему не привели. Лондон рискует покинуть содружество без торговой сделки, что крайне негативно ударит по его экономике. На Джонсоне – одном из главных евроскептиков в стране, возглавивших кампанию по Brexit, это также может отразиться.

«У лидеров стран есть то, что называется государственническое мышление. Как бы сохранить государство, сохранить свой пост высокий в этом государстве, быть избранным, переизбранным. <…> Чтобы отвлечь народное внимание можно с чем-то выступить. А с чем еще выступить? Обвинять Россию уже неинтересно, сколько уже все это делалось, хотя поводы для этого существуют, несомненно. Ну вот что-то такое — объединение демократий. По большому счету, это пропагандистская история», — отмечает эксперт.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что создание нового альянса, построенного для борьбы с авторитарными режимами, не приведет ни к каким ощутимым результатам.

«На самом деле, все это только для внутреннего потребления. Понятие демократий не равносильно понятию сменяемости власти. Сменяемость власти, в том иди ином виде, на Западе есть, хотя Японии, например, это не касается. А вот демократии там никогда не было и не будет. И вообще это не есть цель западного общества — строительство демократии.

На самом деле, они предлагают некий ограниченный вход на свои рынки при условии того, что рынки этих стран будут открыты для них, при том, что они будут покупать дешево, а те будут покупать дорого. На данный момент, это все, что предлагает Запад», — отмечает эксперт.