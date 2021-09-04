«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»

Во Дворце независимости в Минске выставили картину, подаренную Александру Лукашенко на день рождения. На ней он изображен с автоматом и своим сыном Николаем во время массовых протестов оппозиции год назад. Полотно нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности белорусского президента и подарила ему на день рождения, который был 30 августа.

Картина, подаренная президенту Белоруссии Александру Лукашенко на день рождения, на которой его с сыном Николаем изобразили с автоматами в разгар массовых акций протеста 2020 года, будет выставлена в официальной резиденции главы государства. Эпизод, изображенный на ней, произошел как раз рядом с Дворцом независимости.

Как сообщает государственное агентство «Белта», первыми произведение искусства увидели жители небольшого города Тихиничи, посетившие Дворец для экскурсии. Ее проводила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Вы фактически первые, кто видит этот экспонат. Ее нарисовала без какого-либо заказа по собственному велению души дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента», — сказала Эйсмонт, отметив, что автор работала над картиной около полугода.

1 сентября о картине рассказал сам Лукашенко. Он подчеркнул, что самыми ценными подарками для него являются подарки, сделанные собственными руками.

«Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — поделился подробностями президент.

Момент, который изобразила автор, произошел 23 августа 2020 года. По всей Белоруссии в те дни проходили акции протеста оппозиции, не согласной с официальными результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Акции протеста с самого начала жестко пресекались сотрудниками силовых структур, в том числе в штатском, и военными. Впервые были задержаны около 7 тыс. человек, многие заявляли о насилии со стороны силовиков.

16 августа в центре столицы Белоруссии по некоторым данным собралось от 200 до 400 тысяч человек, а по всей стране — до полумиллиона. 23 августа состоялась повторная акция, в которой, по оценке МВД участвовало около 20 тысяч человек, по оценкам некоторых СМИ – около 250 тысяч.

Тогда же, 23 августа 2020 года, на 15-й день протестов, в сети распространились кадры, как Лукашенко облетел на вертолете центральную часть Минска. Он был в бронежилете, а в руках у него был автомат. После того, как вертолет приземлился на территории Дворца независимости, президент вышел оттуда с автоматом без рожка, его сопровождал сын Николай, также в бронежилете и с автоматом. Именно момент передвижения Лукашенко по территории резиденции и запечатлен на картине.

В тот день минчане собирались на проспекте Независимости и одноименной площади и колонной направились к гостинице «Планета». Она расположена напротив стелы «Минск — город-герой». Стела должна была стать символом белорусского сопротивления действующим властям, и на этот раз участники планировали провести акцию возле нее, однако ее оцепили военные, вооруженные автоматами. Сама территория была обнесена колючей проволокой. Позже собравшиеся пошли в направлении резиденции президента. Митингующие не смогли дойти до резиденции, так как силовики перекрыли дорогу. На площадь рядом с дворцом были стянуты омоновцы со щитами и спецтехника для разгона людей, в том числе водометы.

Спустя некоторое время, когда протестующих оттеснили, на территории Дворца Независимости приземлился вертолет, на котором прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Наталья Эйсмонт пояснила, что президент вылетел после того, как митингующие пошли на «своеобразный» штурм Дворца Независимости. Президент хотел осмотреть ситуацию, сложившуюся в городе, с высоты птичьего полета, указывала его пресс-секретарь.

«Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во дворце», — так сообщила о «штурме» Эйсмонт, добавив, что митингующим не хватило смелости, и они побежали.

После того как президент вышел за линию оцепления Дворца независимости в сопровождении вооруженной охраны, он поблагодарил омоновцев, которые стояли в оцеплении: «Молодцы! Вы красавцы». «Мы с вами до конца», — выкрикнули ему несколько сотрудников.

«Мы с ними разберемся!» — пообещал в ответ Лукашенко.

По официальным данным, на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года Александр Лукашенко набрал немногим более 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская, как заявили в ЦИК страны, — около 10%.

Штаб Тихановской и все остальные кандидаты в президенты не признали эти результаты. Согласно их данным, на выборах победила Тихановская, набравшая от 70% до 90% голосов избирателей.