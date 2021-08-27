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Политика

Без золота и песен: что «Талибан*» запретил афганцам

Представитель «Талибана*» заявил о планах запретить музыку в Афганистане

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Wali Sabawoon/AP
В Афганистане новые власти намерены запретить слушать музыку «в соответствии с исламом». Женщины не смогут совершать длительные поездки без сопровождения мужчин. А золото афганцам придется сдать. Об этих и других правилах, введенных «Талибаном*», — в материале «Газеты.Ru».

Приход к власти в Афганистане движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ) влечет за собой различные изменения в культурной и социальной сферах. Однако новые правила не будут вводиться насильно — во всяком случае, поначалу. Об этом в разговоре с газетой The New York Times заявил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид. В новом правительстве Афганистана он может занять пост министра информации и культуры.

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — сказал он.

По словам Муджахида, талибы намерены восстанавливать Афганистан, разрушенный десятилетиями войны. «Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом», — цитирует издание.

Стоит отметить, что музыкальные традиции многонационального Афганистана имеют более чем тысячелетнюю историю. Популярными инструментами являются, среди прочих, домбра, тамбур, флейта и сурна, барабан, цимбалы и другие. Кроме того, после возникновения «Радио Афганистана» возникла популярная афганская музыка, а среди исполнителей было много женщин.

Большой популярностью пользуется пуштунская музыка с таджикскими словами и мелодии из индийского кино.

Женщин выпустят на улицу

Коснулся Муджахид также и женского вопроса – по его словам, опасения, что женщины при талибах будут вынуждены сидеть по домам и полностью закрывать лицо буркой, «безосновательны». Однако при совершении поездок длительностью более трех дней им потребуется махрам – мужчина-родственник.

«Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам», — добавил представитель Талибана.

Пока же он рекомендовал женщинам Афганистана оставаться дома до тех пор, пока всех талибов не «научат, как себя с ними вести». «Мы не хотим, чтобы наши силы причиняли вред или преследовали женщин», — сказал он.

Наконец, Забихулла Муджахид прокомментировал ситуацию с возможностью отъезда из страны для людей, работавших с международными силами. По его словам, те, у кого есть документы, позволяющие выезжать за рубеж, не будут остановлены на въезде в аэропорт.

«Мы сказали, что людям, не имеющим надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы в страны, в которые они собираются, а затем они могут улететь самолетом. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, чем они раньше занимались», — отметил он.

Западные страны не должны вмешиваться в дела Афганистана и «лишать страну человеческих ресурсов – врачей, профессоров и других людей, которые могут стать в Америке уборщиками или поварами». По словам талиба, специалисты нужны на родине, чтобы восстанавливать ее.

«Талибан» намерен ввести жесткие исламские законы в Афганистане. «Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право — вводить исламские законы в нашей стране», — подытожил Муджахид.

Без золота и наркотиков

После прихода к власти талибы запретили также вывозить из Афганистана золото и валюту.

«Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов (золота, долларов и исторических памятников), они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом», — заявили в движении «Талибан».

Кроме того, в середине августа Забихулла Муджахид объявил о прекращении производства в Афганистане наркотиков.

Афганские фермеры смогут прекратить выращивать мак, если мировое сообщество поможет им освоить другие культуры, сказал он. «В 2001 году, если помните, объемы производства наркотиков снизились до нуля, но потом афганская территория была оккупирована и культивирование наркотиков возобновилось, в том числе на правительственном уровне. Но теперь мы не намерены быть вовлеченными в наркотрафик и наркоторговлю», — отметил Муджахид.

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% от общемирового производства). По оценкам экспертов, до 80% доходов «Талибана» формировалось за счет наркотиков.

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