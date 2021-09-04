Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы

Читатели японских СМИ часто не придерживаются взглядов официальной дипломатии на проблему Курильских островов. По мнению многих из них, Токио пора сменить тактику и признать, что Россия их не отдаст. Другие комментаторы предлагают ввести санкции или даже начать войну.

Япония должна сменить тактику по вопросу «северных территорий», как называют здесь российские Курильских острова. Такое мнение выразили читатели сайта Yahoo News Japan, передает РИА «Новости».

Один из комментаторов выразил мнение, что Москва не намерена отдавать Курилы, поэтому Токио может «прекратить попытки ей угодить». Другой заявил, что японская дипломатия должна сменить вектор.

«Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать», — приводит его слова агентство.

Еще один пользователь заявил, что Россия «укрепила свои позиции и смотрит на Японию свысока». Другой комментатор предложил ввести санкции в отношении РФ, а следующий за ним посчитал, что вернуть Курилы Япония сможет только начав войну.

Подобные материалы регулярно появляются на полосах российских СМИ — обычно читатели иностранных газет комментируют какой-либо нерешенный внешнеполитический вопрос.

В середине августа пользователи Yahoo News Japan заявляли, что военным путем Курилы вернуть не получится, и поддержали углубление экономического сотрудничества. В конце июля читатели газеты «Санкэй» выразили возмущение реакцией официального Токио на поездку российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на Курилы. Генсек правительства Японии Кацунобу Като тогда выразил сожаление в связи с визитом Лаврова на Итуруп и напомнил о притязаниях японского государства. Однако читатели газеты «признали суверенитет России» над островами.

«Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти сожаления», — приводили российские СМИ слова одного из пользователей сайта.

В июне российские газеты в очередной раз обратили внимание на «бурную реакцию» японских читателей «Санкэй». Они увидели шанс на возвращение Курил Японии после новостей об инциденте с британским эсминцем у берегов Крыма.

«Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. <...> Остается только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в Русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!», — приводили российские СМИ перевод слов одного из комментаторов.

Другие читатели выразили мнение, что Японии нужно почаще отправлять свои военные корабли к российским Курилам.

В марте ажиотаж в прессе вызвали намерения японских читателей уничтожить Россию — только так, по их мнению, Япония могла бы вернуть себе Курильскую гряду. Комментарии были обнаружены на сайте газеты «Ёмиури симбун».

«Ну это же как дважды два четыре! Как вы не поймете? Пока Россия не исчезнет с лица земли, никакие острова к нам не вернутся!», — писал читатель с псевдонимом lkm.

Согласно социологическим данным, лишь треть японцев поддерживают передачу Японии утраченных ей по итогам Второй мировой войны Курил. Соответствующие сведения в 2019 году публиковал японский телеканал NHK.

В январе того же года ВЦИОМ сообщил, что 77% россиян выступают против возвращения японцам островов.

«Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии», — говорилось в исследовании.

29% опрошенных считают вопрос решенным, а острова — принадлежащими России. Еще 10% заявили, что российская сторона «отвоевала» эти территории. 14% респондентов выступают за передачу Японии южной части Курил для заключения мирного договора, 7% считают это необходимым для развития двухсторонних отношений между странами.

«Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян», — комментировал опрос гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.