Проиграл Олимпиаду: почему в Японии сменится премьер-министр

У Японии скоро появится новый премьер — ее нынешний лидер Ёсихидэ Суга отказался бороться даже за право вести Либерально-демократическую партию на парламентские выборы. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что преемник Синдзо Абэ провалился по сразу по нескольким фронтам.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил 3 сентября, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). Это означает, что осенью в стране сменится и глава правительства, даже если эта партия победит на парламентских выборах.

«Я хочу полностью сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, поэтому не будут участвовать в выборах [лидера партии]», — так мотивировал Суга свое решение журналистам. По его словам, он не может совмещать эти два направления деятельности, и потому выбрал первое.

Плохой год Суги

Суга пробудет на посту главы правительства Японии всего около года — 14 сентября 2020-го он заменил ушедшего в отставку из-за язвенного колита Синдзо Абэ, который был лидером страны рекордные почти восемь лет.

При этом, по данным телеканала NHK, Суга покинет пост главы правительства, как только ЛДПЯ определит своего нового лидера в конце сентября. То есть у страны появится другой лидер раньше, чем пройдут парламентские выборы, которые, по закону, должны состояться не позднее 28 ноября. К слову, Суга отказался следовать традиции распускать парламент за несколько месяцев до выборов из-за возражений внутри партии.

Агентство Reuters отметило, что в последние месяцы рейтинг правительства Суги упал до небывалых в последние годы низких 28%. Главной причиной называют провал борьбы с коронавирусом.

В частности, резкий рост заболеваемости из-за распространения штамма «дельта» произошел в августе во время Олимпийских игр Токио. 2 сентября было зафиксировано рекордное количество госпитализаций заболевших — 2158.

По данным источников издания Nikkei, в ЛДПЯ посчитали, что в таких условиях Суга не должен вести ее на парламентские выборы, так как появится риск их проиграть. Ряд недавних местных выборов говорит о нехорошей тенденции для партии: например, в августе мэром Иокогамы довольно неожиданно стал независимый кандидат от оппозиции Такэхару Яманаки. При этом его поддерживала главный соперник ЛДПЯ — Конституционно-демократическая партия.

С тем, что именно коллеги премьера, скорее всего, попросили его взять самоотвод, согласен и руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Суга просто не справился. Он полностью провалил антиковидную кампанию, за что подвергается жесточайшей критике даже внутри партии. Со всем этим добром идти на выборы было провальной затеей для партии. Я думаю, Сугу попросили об уходе в партии», — сказал эксперт.

По словам научного сотрудника Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимира Нелидова, Суга не может похвастаться какими-либо выдающимися успехами за год.

«Он так и не смог укрепить авторитет внутри партии. И многие разочаровались из-за того, что Олимпиада стала не праздником, а проходила в очень нервной атмосфере», — объяснил японист.

Кто возглавит Японию

Среди наиболее вероятных кандидатов на смену Суги эксперты выделяют бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду и бывшего министра обороны Торо Коно. Эти политические тяжеловесы значились в шорт-листах еще год назад, когда о своей отставке объявил Абэ.

Первый уже, по сути, ведет свою кампанию, в то время как Коно лишь на днях объявил об участии в выборах. Кисида пока акцентирует внимание на последствиях коронакризиса, объявив, что экономике необходим пакет мер по стимулированию на десяткои триллионов иен. Известно, что политик, как и Синдзо Абэ, связан с националистической организацией «Ниппон Кайги» («Японская конференция»), клубом консервативной элиты страны.

Коно в правительстве Суги получил пост министра по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы), а с февраля 2021 года ему еще было поручено курировать идущую медленными темпами в стране вакцинацию.

По мнению Нелидова, именно Кисида на данный момент чуть ближе к тому, чтобы стать следующим премьер-министром Японии. Эксперт также считает, что с новым лидером либерал-демократы снова выиграют парламентские выборы.

«Но, скорее всего, дальше премьеры будут меняться очень часто, как это было большую часть второй половины XX века. Абэ был скорее исключением, чем правилом. И кого бы не выбрали следующим, очень мало шансов, что он удержится на посту премьера восемь лет», — сказал Нелидов.

Третий выдвинувшийся кандидат на пост лидера ЛДПЯ — экс-министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаичи, член самого консервативного крыла партии. Она заявила, что намеревается стать первой женщиной-премьером Японии. В ее программе также многое касается восстановления экономики и о необходимости отвечать на «технологическую угрозу» со стороны Китая.

Впрочем, ее шансы на успех оцениваются как весьма невысокие. Большую популярность у народа имеет бывший министр обороны Сигэру Исиба, который в конце августа обещал подумать над своим выдвижением.

Что это значит для России

Эксперты сошлись в том, что подходы Японии в отношениях с Россией не изменятся в ближайшем будущем вне зависимости от конкретных персоналий во главе правительства.

Кистанов уверен, что никто из упомянутых политиков не сможет отойти от требований передать Японии четыре Курильских острова, а лишь потом подписывать мирный договор.

«Иная позиция будет означать политическое самоубийство. Но у нас с Японией есть взаимные интересы, и в целом отношения в экономике и гуманитарной сфере развиваются. Надо уметь отделять политику от экономики, и это японцы понимают», — говорит эксперт.