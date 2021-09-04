Ковер, набитый деньгами. Россиян подозревают в даче взятки президенту Гватемалы

Генпрокуратура Гватемалы начала расследование о возможном подкупе президента страны Алехандро Джамматтеи некими российскими бизнесменами. Об этом стало известно ранее уволенному прокурору Хуану Франсиско Сандовалю, бежавшему в США. На родине следственные органы Гватемалы выдали ордер на его арест.

В Гватемале продолжается коррупционный скандал, к которому могут быть причастны граждане России. Сегодня официальные лица страны подтвердили, что выдали ордер на арест бывшего прокурора антикоррупционного ведомства Хуана Франсиско Сандоваля, которого подозревают в распространении конфиденциальной информации. Именно Сандоваль разгласил сведения, согласно которым люди из делегации РФ якобы пытались подкупить президента страны Алехандро Джамматтеи. Генпрокуратура приступила к расследованию этих утверждений.

Сандоваль был уволен с занимаемой должности в середине июля. По версии экс-чиновника, его отставка связана с расследованием в отношении высших должностных лиц из администрации президента, о чем он рассказал на пресс-конференции. На следующий день экс-чиновник бежал из Гватемалы в Вашингтон, заявив, что делает это из соображений безопасности.

Штаты после бегства Сандоваля официально объявили о потере уверенности в приверженности Гватемалы принципам борьбы с коррупцией и временно приостановили сотрудничество с офисом генпрокурора страны Марии Консуэло Поррас, а также заявили, что намерены занимать более жесткую позицию в отношении Гватемалы.

На фоне этих событий десятки тысяч гватемальцев вышли на улицы с требованием уволить Поррас, которая, со слов Сандоваля, препятствовала расследованию против членов правительства. Пикеты продолжаются до сих пор.

Прибыв в США, Сандоваль дал свидетельские показания о коррупции в администрации и передал вывезенные из Гватемалы документы по расследованию американским службам. Он утверждал, что в феврале российская делегация из четырех человек посещала страну с целью заключения договора о работе в порту Гватемалы. Это были бизнесмены, заинтересованные в добыче урана в карибском порту Санто-Томас-де-Кастилья и предлагавшие построить причал, терминал для погрузки и разгрузки навалочных грузов с вложением $30 млн. Предполагается, что 29 апреля они дали взятку Джамматтеи.

Причем передача денег происходила необычным способом — по словам бывшего прокурора, граждане РФ доставили в резиденцию президента ковер, который был набит пачками с денежными купюрами. После этого один из членов делегации якобы сказал, что «двери в порт им открыты».

Подразделение Сандоваля обыскало дом бывшего секретаря президента и обнаружило $16 млн в чемоданах. Вместе с тем он сообщил, что, как свидетельствуют документы, президент договорился об обезличенном взносе $2,6 млн в свою избирательную кампанию в обмен на поддержание государственных контрактов.

«Система правосудия Гватемалы захвачена мафией, находящейся у власти. Я был последним видимым противником в борьбе с коррупцией. Расследование [о возможной взятке президенту] находится в руках коррупционеров, их никто не остановит», — заявил Сандоваль, находясь в США.

Джамматтеи на сегодняшний день невозможно сделать фигурантом дела и выдвинуть обвинения в рамках инициированного расследования, поскольку процедура импичмента еще не началась. Тем не менее недовольство президентом усилилось из-за недавнего постановления Верховного суда страны, которое помогает коррумпированным чиновникам избежать тюрьмы. Теперь в Гватемале снова вступил в силу ранее запрещенный закон, позволяющий осужденным выплачивать штраф вместо отбытия срока в тюрьме.