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Политика

«Лондонский мост рухнул»

Раскрыт подробный план британских властей на случай смерти Елизаветы II

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Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года

Елизавета II во время парада в Виндзорском замке в честь своего 95-летия, 12 июня 2021 года

Pool/Reuters
Протокол на случай смерти королевы создан уже давно, отдельные его части появляются в прессе с 2017 года. Сейчас представлен полный план действий правительства в течение 10 дней: с момента смерти до похорон. Его главные задачи — справиться с коллапсом в Лондоне, куда хлынут сотни тысяч подданных, чтобы проститься с королевой, а также привести к престолу принца Чарльза.

Британские власти впервые представили полный план действий правительства и королевской семьи на случай смерти Елизаветы II. Он состоит из двух основных частей — операций «Лондонский мост» (координирует действия властей по оповещению о смерти королевы, чтобы не допустить беспорядков и угроз нацбезопасности) и «Весенний прилив» (план по возведению на престол принца Чарльза). С документами ознакомилось издание Politico.

План «Лондонский мост» подробно расписывает действия государственных структур в десятидневный период между смертью королевы и ее похоронами. День смерти Елизаветы II назовут «День Д», а все последующие будут именоваться «День Д+1», «День Д+2» и т.д. Главной целью этой операции является недопущение беспорядков и хаоса среди населения — ожидается, что в Лондон для прощания с королевой прибудет беспрецедентное число людей. Поэтому одна из главных задач, стоящих перед властями — координация транспортных потоков, человеческого трафика и бесперебойная работа всей столичной инфраструктуры.

В «День Д» спустя несколько часов после смерти королевы начнется каскад звонков премьер-министру, секретарю кабинета министров и другим высокопоставленным членам правительства. Оповещением о трагичном событии будет служить кодовая фраза «Лондонский мост рухнул».

После этого королевская семья опубликует официальное извещение о смерти Елизаветы II, затем в департаменты министерств уйдет соответствующее электронное письмо. После его получения над Уайтхоллом и всеми остальными государственными учреждениями должны быть в течение 10 минут приспущены флаги. Разработчики плана отмечают, что трудность задачи состоит в том, чтобы приспустить флаги синхронно по всей стране. Не исключается, что для этого привлекут специального подрядчика. Власти считают, что несинхронное спускание флагов может вызвать «гнев общественности».

Британский парламент и все законодательные органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии после этого прекратят свою работу. Сайты королевской семьи и всех государственных заведений сменят дизайн на траурный. Всем им запретят в течение 10 дней публиковать какой-либо несрочный контент, а официальным аккаунтам в соцсетях нельзя будет делать репосты.

Единственным членом правительства, который сделает официальное заявление в СМИ, будет премьер-министр. Остальным чиновникам будет запрещено как-либо комментировать смерть монарха. После выступления главы кабмина прозвучит траурный салют из орудий, будет объявлена минута молчания. Премьер встретится с новым королем, а в 18.00 по местному времени Чарльз выступит в радиоэфире. Параллельно в соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба.

«День Д+1» предусматривает официальные протоколы по провозглашению новым монархом Чарльза, выражение соболезнований, встречу короля с министрами. На третий день гроб с телом королевы должен будет вернуться в Букингемский дворец. Если Елизавета II скончается в своей резиденции Сандрингем в Норфолке, то гроб доставят королевским поездом на лондонскую станцию ​​Сент-Панкрас. Если смерть наступит в шотландской резиденции Балморал, запустят операцию «Единорог» — тело королевы по возможности доставят поездом. В противном случае в ход вступит операция «Переутомление» — гроб доставят самолетом.

В «День Д+3» Чарльз отправится в поездку по Соединенному Королевству. Сначала он посетит Эдинбург, на следующий день — Белфаст. Во время визитов он будет принимать участие в поминальных службах. В «День Д+5» пройдет церемониальное шествие с гробом королевы от от Букингемского дворца до Вестминстерского дворца через весь Лондон. Следующие три дня занимает операция «Перо» — гроб будет в течение 23 часов в сутки доступен общественности для прощания.

В «День Д+10» состоятся похороны в Вестминстерском аббатстве. В полдень в стране объявят двухминутное молчание, в Лондоне и Виндзоре пройдут церемониальные шествия. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжественная служба, а королева будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI.

Как следует из документов, власти учитывают различные сценария развития событий в течение этих 10 дней, в том числе и наихудшие, когда Лондон переполняется людьми и испытывает затруднения не только с транспортом, но и с продуктами, медикаментами, охраной общественного порядка. Наибольшая нагрузка, по мнению авторов плана действий, ляжет на МВД, Минтранс и МИД. Отдельные части плана на случай смерти Елизаветы II, которой сейчас 95 лет, начали публиковать еще в 2017 году, однако полный ход операции стал известен только сейчас.

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