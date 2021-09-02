Елизавета II назвала причины для отречения от престола

Королева Великобритании Елизавета II рассказала, в каком случае может отречься от своего поста. Об этом сообщает издание Town & Country.

В книге «Королева», автором которой стал Мэтью Деннисон, уточняется, что Елизавета II не намерена покидать пост, если не будет двух обстоятельств.

«Она сложит с себя полномочия только в двух случаях: если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт», – привел слова королевы Деннисон.

За последние годы правления у королевы произошло много событий, повлиявших на жизнь. Среди них смерть на 99-м году жизни мужа принца Филиппа, уход из семьи принца Гарри и Меган Маркл, скандал с принцем Эндрю. Последнего обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

В 2022 году Елизавета II отметит платиновый юбилей — 70-летие восшествия на престол.

Также сообщалось, что Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл.