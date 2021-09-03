Фейковая смерть Масуда и отступление талибов*. Что происходит в Панджшере

В Панджшере, последней провинции Афганистана, которая не подчинилась «Талибану * », представители новой власти ведут бои с ополчением. Обе стороны оглашают противоречивую информацию об итогах сражений: по версии талибов, они контролируют уже 20% региона и планируют полностью занять долину в ближайшие дни. В свою очередь Фронт сопротивления утверждает, что террористы были вынуждены отойти с большими потерями после неудачной попытки штурма.

Итоги штурма

Захватившие власть в Афганистане талибы (организация запрещена в России) на этой неделе начали военную операцию в Панджшерской долине, это произошло на фоне неудачных переговоров с занявшими северную провинцию силами Фронта национального сопротивления (NRF). В ночь на 3 сентября стороны вели интенсивные бои — боевики «Талибана» (по сведениям сопротивления, к ним также присоединились члены «Аль-Каиды (организация запрещена в России)»), предприняв попытку прорвать оборону ополченцев, в итоге потерпели поражение. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к NRF.

«На каждом из направлений они потерпели крах и были вынуждены отступить, неся огромные потери», — рассказал собеседник агентства.

Одновременно с этим представитель NRF заявил, что со стороны талибов исходит дезинформация об успехах в Панджшере. Он, в частности, опроверг заявления боевиков, что те захватили несколько районов и КПП, а также уничтожили более 30 бойцов сопротивления, включая нескольких командиров, и назвал исходящую от талибов сводку «попыткой запугать народ». В сопротивлении также опровергли данные о смерти своего лидера Ахмада Масуда-младшего — фейки распространяли пакистанские аккаунты и аккаунты талибов в Twitter.

«Ахмад Масуд абсолютно здоров и твердо стоит против террористов «Талибана», не обращайте внимания на слухи», — говорится в сообщении Фронта.

Вместо этого, как утверждают в NRF, ополченцы взяли в плен большое число боевиков и изъяли у них десятки единиц оружия.

Еще один член оппозиционного фронта Фахим Дашти также рассказал, что за прошедшую ночь сопротивление уничтожило 450 террористов, еще 130 человек были захвачены в плен. По его словам, они отразили атаку 8 тыс. талибов с 350 внедорожниками, которые после четырехчасовых боев понесли серьезные потери и, отступая, попали в засаду. Кроме того, силы NRF уже приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан, которые официально подчиняются боевикам.

«Талибан» же настаивает на обратном. Представитель движения Билал Карими заявил РИА «Новости», что талибы в ходе боев заняли «множество» районов Панджшера и в общей сложности контролируют порядка 20% территории провинции. В ближайшие дни новое руководство Афганистана планирует полностью отвоевать долину.

«Стратегический район, который сейчас под нашим контролем, — это Хавак. Множество районов на востоке также перешли под наш контроль — это районы большие как территориально, так и по численности населения. С юга под наш контроль перешел район Кабиса», — сообщают талибы.

По информации местных СМИ, боевики продолжают стягивать многочисленные войска к Панджшеру и пытаются пройти в провинцию через горы. Версию ополчения о неудаче талибов же подтвердили экс-сотрудник TOLOnews Муслим Ширзад и источники издания Sputnik Afghanistan.

Протесты возобновились

Вместе с происходящим в Панджшере нелояльность к деятельности «Талибана» по всему Афганистану растет. Поводом к этому стало заявление представителя движения Забиуллы Муджахида, что в новом правительстве, которое боевики называют «инклюзивным» и уже заканчивают формировать, не будет места женщинам. Несколько недель назад талибы утверждали обратное, но в актуальную повестку «Талибана» это не укладывается — Муджахид исключил, что женщины могут быть министрами, но уверил, что полного запрета на работу в государственных ведомствах для женщин не будет, при этом им готовы предоставить лишь должность помощников.

«Следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах, в полиции или в судебных органах в качестве помощников», — сказал он в интервью La Repubblica, вновь подчеркнув, что женщины также будут иметь возможность обучаться в вузах.

На фоне этого возле президентского дворца в Кабуле собрались протестующие, сообщает AP. Они призывают новую власть вернуть права женщинам и включить их в состав будущего правительства. Протестующие держали плакаты и скандировали лозунги о том, что «не хотят возвращаться в прошлое». В листовках, которые распространяли несогласные, звучало требования к талибам предоставить женскому населению право на образование, внесение социального и политического вклада в будущее страны и общие свободы, включая свободу слова.

A group of women's rights activists at a rally in Kabul asked the Taliban and the international community to ensure decision-making roles for women in the future government. #TOLOnews pic.twitter.com/yNLj7D6d7d — TOLOnews (@TOLOnews) September 3, 2021

Митинг также прошел на улицах Герата, города на западе Афганистана, который считается одной из самых либеральных территорий в стране.

VIDEO: Afghan women protest as Taliban set to form government.



Afghan women take to the streets of Herat demanding the right to work and for representation in the Taliban's new government. "It is our right to have education, work and security. We are not afraid, we are united" pic.twitter.com/gBify1WG8g — AFP News Agency (@AFP) September 3, 2021

Состав кабинета министров нового правительства страны, как ожидается, будет объявлен уже 3 сентября. Три источника в исламистской группировке заявили Reuters, что правительство возглавит лидер политического офиса «Талибана» Мулла Барадар, верховным главой Афганистана должен стать шейх Хайбатулла Ахундзада. Руководящие должности в правительстве также займут мулла Мохаммад Якуб, сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара, и представитель катарского политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай.