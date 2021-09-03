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Политика

Фейковая смерть Масуда и отступление талибов*. Что происходит в Панджшере

СМИ: «Талибан*» понес огромные потери при наступлении в Панджшере

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Reuters
В Панджшере, последней провинции Афганистана, которая не подчинилась «Талибану*», представители новой власти ведут бои с ополчением. Обе стороны оглашают противоречивую информацию об итогах сражений: по версии талибов, они контролируют уже 20% региона и планируют полностью занять долину в ближайшие дни. В свою очередь Фронт сопротивления утверждает, что террористы были вынуждены отойти с большими потерями после неудачной попытки штурма.

Итоги штурма

Захватившие власть в Афганистане талибы (организация запрещена в России) на этой неделе начали военную операцию в Панджшерской долине, это произошло на фоне неудачных переговоров с занявшими северную провинцию силами Фронта национального сопротивления (NRF). В ночь на 3 сентября стороны вели интенсивные бои — боевики «Талибана» (по сведениям сопротивления, к ним также присоединились члены «Аль-Каиды (организация запрещена в России)»), предприняв попытку прорвать оборону ополченцев, в итоге потерпели поражение. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к NRF.

«На каждом из направлений они потерпели крах и были вынуждены отступить, неся огромные потери», — рассказал собеседник агентства.

Одновременно с этим представитель NRF заявил, что со стороны талибов исходит дезинформация об успехах в Панджшере. Он, в частности, опроверг заявления боевиков, что те захватили несколько районов и КПП, а также уничтожили более 30 бойцов сопротивления, включая нескольких командиров, и назвал исходящую от талибов сводку «попыткой запугать народ». В сопротивлении также опровергли данные о смерти своего лидера Ахмада Масуда-младшего — фейки распространяли пакистанские аккаунты и аккаунты талибов в Twitter.

«Ахмад Масуд абсолютно здоров и твердо стоит против террористов «Талибана», не обращайте внимания на слухи», — говорится в сообщении Фронта.

Вместо этого, как утверждают в NRF, ополченцы взяли в плен большое число боевиков и изъяли у них десятки единиц оружия.

Еще один член оппозиционного фронта Фахим Дашти также рассказал, что за прошедшую ночь сопротивление уничтожило 450 террористов, еще 130 человек были захвачены в плен. По его словам, они отразили атаку 8 тыс. талибов с 350 внедорожниками, которые после четырехчасовых боев понесли серьезные потери и, отступая, попали в засаду. Кроме того, силы NRF уже приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан, которые официально подчиняются боевикам.

«Талибан» же настаивает на обратном. Представитель движения Билал Карими заявил РИА «Новости», что талибы в ходе боев заняли «множество» районов Панджшера и в общей сложности контролируют порядка 20% территории провинции. В ближайшие дни новое руководство Афганистана планирует полностью отвоевать долину.

«Стратегический район, который сейчас под нашим контролем, — это Хавак. Множество районов на востоке также перешли под наш контроль — это районы большие как территориально, так и по численности населения. С юга под наш контроль перешел район Кабиса», — сообщают талибы.

По информации местных СМИ, боевики продолжают стягивать многочисленные войска к Панджшеру и пытаются пройти в провинцию через горы. Версию ополчения о неудаче талибов же подтвердили экс-сотрудник TOLOnews Муслим Ширзад и источники издания Sputnik Afghanistan.

Протесты возобновились

Вместе с происходящим в Панджшере нелояльность к деятельности «Талибана» по всему Афганистану растет. Поводом к этому стало заявление представителя движения Забиуллы Муджахида, что в новом правительстве, которое боевики называют «инклюзивным» и уже заканчивают формировать, не будет места женщинам. Несколько недель назад талибы утверждали обратное, но в актуальную повестку «Талибана» это не укладывается — Муджахид исключил, что женщины могут быть министрами, но уверил, что полного запрета на работу в государственных ведомствах для женщин не будет, при этом им готовы предоставить лишь должность помощников.

«Следуя заветам Корана и согласно законам шариата, женщины могут, например, работать в министерствах, в полиции или в судебных органах в качестве помощников», — сказал он в интервью La Repubblica, вновь подчеркнув, что женщины также будут иметь возможность обучаться в вузах.

На фоне этого возле президентского дворца в Кабуле собрались протестующие, сообщает AP. Они призывают новую власть вернуть права женщинам и включить их в состав будущего правительства. Протестующие держали плакаты и скандировали лозунги о том, что «не хотят возвращаться в прошлое». В листовках, которые распространяли несогласные, звучало требования к талибам предоставить женскому населению право на образование, внесение социального и политического вклада в будущее страны и общие свободы, включая свободу слова.

Митинг также прошел на улицах Герата, города на западе Афганистана, который считается одной из самых либеральных территорий в стране.

Состав кабинета министров нового правительства страны, как ожидается, будет объявлен уже 3 сентября. Три источника в исламистской группировке заявили Reuters, что правительство возглавит лидер политического офиса «Талибана» Мулла Барадар, верховным главой Афганистана должен стать шейх Хайбатулла Ахундзада. Руководящие должности в правительстве также займут мулла Мохаммад Якуб, сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара, и представитель катарского политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

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