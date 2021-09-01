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Политика

Спасителя Байдена бросили в Афганистане

В Белом доме пообещали вывезти из Кабула афганца-переводчика, работавшего на Армию США

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Чак Хейгел, Джо Байден и Джон Керри в Афганистане, 2008 год

Чак Хейгел, Джо Байден и Джон Керри в Афганистане, 2008 год

John Silson/U.S. Department of State
После ухода США из Афганистана в стране ждут эвакуации тысячи человек, работавших с силами международной коалиции и американским командованием. Среди них – переводчик Мохаммед, помогавший спасти тогда еще сенатора Джо Байдена, когда того в афганской глубинке застиг буран. Белый дом уже пообещал помочь ему. Другому переводчику повезло меньше — он погиб в результате взрыва смертника у аэропорта Кабула.

Афганский переводчик Мохаммед обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой спасти его семью и вывезти ее в Штаты. Как сообщает газета The Wall Street Journal, мужчина 13 лет назад помог спасти Байдена, бывшего тогда сенатором, и других американских парламентариев, попавших в снежную бурю в отдаленной афганской провинции.

«Привет, мистер президент. Спасите меня и мою семью. Не бросайте меня тут», — сказал Мохаммед журналистам (его полное имя не приводится из соображений безопасности). Он также добавил, что не может покинуть свой дом и «страшно напуган».

Мохаммед со своей женой и четырьмя детьми прячутся от «Талибана (организация запрещена в России)». Он годами пытался выехать из Афганистана, но не мог сделать этого из-за бумажной волокиты. Теперь Мохаммед, наряду с тысячами других афганцев, остается в захваченной талибами стране.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ответ на вопрос журналиста WSJ о судьбе Мохаммеда заявила, что Белый дом поможет вывезти его и его семью. «Мы благодарны за вашу службу и вознаградим вас», — сказала она.

Спаситель Байдена

В 2008 году Мохаммед работал в качестве переводчика на Армию США. Тогда два военных вертолета с тремя американскими сенаторами на борту (Джо Байден, Джон Керри и Чак Хегель) были вынуждены совершить экстренную посадку в горах в нескольких десятках километров от базы ВВС США в Баграме, попав в снежный буран.

Пока отряд из солдат ЧВК Blackwater и американских солдат следил за окрестными горами, высматривая талибов, пилоты отправили сигнал о помощи на авиабазу. Находившийся там Мохаммед вместе с бойцами Нацгвардии штата Аризона и десантниками 82-й дивизии на внедорожниках Humvee отправился в многочасовой путь в горы, чтобы спасти сенаторов.

Гревшиеся в вертолете сенаторы шутили между собой, пишет WSJ, что им придется забрасывать талибов снежками, если тем вздумается атаковать позиции американцев. Вскоре на нескольких внедорожниках подоспела подмога. Байдена, Керри и Хегеля отправили в Баграм. Мохаммед же вместе с американскими солдатами и пилотами остался возле вертолетов, пробыв на морозе около 30 часов.

Эту историю подтвердил служивший тогда в Национальной гвардии сержантом Брайан Гент, бывший спутником Мохаммеда. Другой военнослужащий, подполковник Эндрю Р. Тилл, написал в поддержку заявления Мохаммеда на американскую иммиграционную визу, что «его самоотверженная служба может послужить примером для других американцев».

Кроме того, переводчик побывал в более чем сотне перестрелок, находясь с американскими солдатами плечом к плечу. Военные США настолько доверяли ему, что порой давали ему оружие, признался сержант Гент.

Тем не менее, из-за бюрократических проволочек заявление Мохаммеда осталось неудовлетворенным. Когда Талибан взял 15 августа Кабул, мужчина пытался попасть в аэропорт, но охранявшие ворота американские солдаты его не пропустили вместе с семьей. Сам он мог пройти и улететь из Афганистана, но его семью военные США брать не хотели.

Ветераны американской армии написали обращение к властям США с требованием помочь Мохаммеду. По словам еще одного бывшего солдата, Шона О'Брайена, этот переводчик заслуживает помощи от Вашингтона «как никто другой».

Байден, участвуя в президентской кампании 2008 года как кандидат на пост вице-президента, много раз упоминал случай с вертолетами и бураном.

«Если хотите знать, где живет Аль-Каида (организация запрещена в РФ), если хотите знать, где прячется Осама бин Ладен, то возвращайтесь со мной в Афганистан. Возвращайтесь туда, где мой вертолет был вынужден приземлиться… в горах», — говорил демократ.

Взрыв у ворот

Другому переводчику американской армии, Обайдулле Амину, уже не придется покинуть Афганистан. Пытаясь попасть на один из эвакуационных самолетов в Кабуле, мужчина погиб в результате взрыва террориста-смертника у ворот аэропорта.

Вместе с переводчиком погибла и его жена.

«В отличие о множества других людей за воротами аэропорта, у Амина был «золотой билет» — письмо от конгрессмена, высоко оценившего его работу на военных США и призывающего эвакуировать переводчика», — говорится в материале WSJ.

Находившийся с Амином на связи через СМС бывший капитан морской пехоты США Эндрю Дарлингтон написал своему товарищу, чтобы он представился охранявшим аэропорт морпехам, показал им письмо и «был сильным».

У Амина и его жены почти получилось попасть на территорию аэропорта. Однако прямо возле КПП они стали жертвами взрыва – наряду с 200 другими жертвами. Тогда же погибли и 13 американских морпехов.

16 августа, после падения Кабула, президент США Джо Байден заявил, что цели американского государства в Афганистане «достигнуты». По его словам, Вашингтон никогда не стремился построить в Афганистане «объединенную, централизованную демократию». Он подчеркнул, что США хотели только одного — «предотвратить атаки террористов на Америку» и наказать ответственных за теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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