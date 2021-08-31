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Политика

«Я бы сменил название на Русь-Украина. И это закрыло бы тему»

В офисе Зеленского думают о переименовании Украины, Захарова предложила свой вариант

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Спикер офиса президента Алексей Арестович и Роман Цимбалюк

Спикер офиса президента Алексей Арестович и Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк/YouTube
Спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Владимира Зеленского «ненавидят в Кремле честной ненавистью», а также предложил переименовать страну в Русь-Украину. Мария Захарова предложила другой вариант — Укрусь. О чем говорил Арестович в разговоре с журналистом Цимбалюком — в материале «Газеты.Ru».

Внештатный советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович дал большое интервью журналисту Роману Цимбалюку. В частности, он рассказал о своем видении ситуации в Донбассе, отношения к Зеленскому в Кремле и темы наследия Киевской Руси.

О Зеленском

«Зеленского ненавидят в Кремле честной ненавистью без полутонов. Потому что они думали, что мальчик — артист и мы его обломаем. А этого сделать не удалось. Президент очень четко себя ведет. Я с большим удовольствием наблюдаю за попытками сохранить в публичном поле его имидж юмориста и уклониста, а также его реальными делами. Например, он сам формирует повестку Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)», — отметил Арестович.

Также спикер рассказал о том, насколько сильно изменился Зеленский за 2,5 года работы на посту президента страны.

«Есть большая разница между кандидатом (в президенты) Зеленским и Зеленским через 2,5 года после того, как он побыл президентом воюющей страны. И у него на многие вещи поменялась позиция, в частности он думает так: кто раз нас обманул – тому мы больше не поверим», — сказал он.

О ситуации в Донбассе

«Мы работаем над сохранением режима прекращения огня (в Донбассе – «Газета.Ru»). Когда нам говорят «а давайте возобновим боевые действия», мы отвечаем «а зачем?». Мы не в состоянии отбить сейчас Донбасс военным путем без огромных жертв среди мирного населения. Заплатить жизнями 2 тысяч военных и 5 тысяч раненых и убитых мирных жителей за захват двух перекрестков — это безответственная политика. Но если они навяжут нам военные действия в любом варианте, с территории Белоруссии, с территории Крыма, по всему периметру, то мы будем лупить их со страшной силой всем что есть, а у нас много что есть и что будет», — заявил советник главы президентского офиса.

«Если резюмировать суть переговорного процесса, то позиция просто: мы готовы обсуждать любые формулы, только в том случае переговоры и посредничество запада, только в том случае если это ведет к деоккупации территорий, а не в легализации российских администраций», — добавил он.

О наследии Киевской Руси

«Почему я работаю над идеей Русь-Украины? Потому что здесь ключ к размыканию 800-летнего замка, висящего на ноге Украины. <…> Они перехватили у нас название Русь, потому что Россия – это Русь по-гречески, и перевернули историю, присвоив себе. Перехват наследства Киевской Руси важнее танков и орудий. Здесь корень — и сюда надо бить», — сказал Арестович.

Также он предложил переименовать Украину.

«Я бы сменил название страны, назвал бы нас Русь-Украина. И это закрыло бы тему. Конечно, если говорить справедливо, то есть славянская ветка, которая пошла на Москву, на Владимирско-Суздальское княжество и где-то далеко мы с этой веткой родственники. И те и те были Рюриковичами. Но Россия далеко не сводится к славянскому элементу, там много кто есть. И Россия претендовать на наследие Руси может, мягко говоря, с очень большой натяжкой. Плюс надо у них (России – «Газета.Ru») отобрать бренд «русские». Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — Русько-российская война. Потому что Украина – это Русь с одной стороны — Россия с другой. Чтобы потроллить их», — заключил он.

Ответ Москвы

На троллинг уже отреагировали в России — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила на тему работы офиса Владимира Зеленского.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала она в своем Telegram-канале.

Путин и Зеленский — о русских и украинцах

Ранее Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что «русские и украинцы – это один народ, единое целое».

Владимир Зеленский не согласился с данным утверждением.

«Давайте наконец-то расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним», — сказал он.

Также украинский политик отметил, что про единый народ говорить неуместно во время «продолжения бойни на Донбассе».

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