«Это подло»: Лавров заявил, что не оправдывал преступлений сталинизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в попытках оправдать преступления сталинизма. Подобные выводы, по мнению главы российского МИД, были сделаны оппозицией на фоне его заявления о недопустимости переписывать историю путем нападок на Иосифа Сталина и изображением его как «главного злодея» по итогам Второй мировой войны.

Подлая интерпретация

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова об отношении к личности Иосифа Сталина в контексте итогов Второй мировой войны были неверно интерпретированы «некоторыми [российскими] деятелями оппозиции и оппозиционными СМИ» (какими именно, не уточняется) и стали поводом к обвинению министра в «попытках оправдать преступления сталинизма». Об этом сам Лавров заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений, объяснив свое высказывание.

Так, по словам дипломата, он подразумевал, что однобокое определение личности главы правительства СССР несет в себе цель приравнять Советский Союз к нацистской Германии в период войны.

«По сути дела, я сказал следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и [Адольфа] Гитлера как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, спасли многие народы», — заявил 31 августа Лавров.

Министр подчеркнул, что считает «подлым» делать выводы о том, что он якобы оправдывал деятельность и преступления Сталина.

«И никогда такого рода люди [обвинившие Лаврова] не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — добавил глава МИД.

Главный злодей

Накануне Лавров принимал участие в торжественных военных мероприятиях в Волгограде и провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. В разговоре он выразил мнение, что попытки исказить личность Сталина представляют собой «атаки» на прошлое России и итоги Второй мировой войны — это заявление стало причиной приписываемых министру обвинений.

«Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — говорил он.

Лавров, в частности, отмечал, что исходящее «извне» изображение Сталина исключительно в плохом свете нацелено лишь не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить Российскую Федерацию.

Запрет отождествлять СССР и Третий Рейх

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне — поправки были внесены в федеральный акт «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Предусмотренные новой редакцией закона ограничения распространяются на публичную демонстрацию произведений и текстов, которые размещаются в СМИ и интернете, а также на публичные выступления. Помимо отождествления действий командования СССР и представителей Третьего Рейха, в документе присутствует пункт, запрещающий отрицать «решающую роль советского народа в победе над фашизмом». В том числе, возлагать ответственность за начало войны не только на Германию, но и на Советский Союз.

Поправки являются инициативой самого президента, которые он поручил подготовить еще в январе по итогам заседания Совета по культуре и искусству (до этого глава государства назвал «коллаборационистам» тех, кто искажает историю войны, приравняв их к пособникам врага во время войны), ответственным был назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин. В мае проект был внесен в парламент главой думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Позднее законопроект был одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Предполагается, что закон сохранит «пространство для исторических изысканий и научных дискуссий», но на законодательном уровне запретит сравнивать действия защищавших свою страну советских солдат с деятельностью оккупантов.