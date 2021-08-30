«США охотятся за россиянами в третьих странах»

США ведут охоту за россиянами с 2008 года после ареста Виктора Бута, заявили в российском МИД. Всего же в зарубежных тюрьмах на сегодняшний день находятся более девяти тысяч граждан России, большинство из которых попали туда не по политическим причинам, а в результате краж, хулиганства и других правонарушений.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов США и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории страны», — сказал он.

Лукьянцев подчеркнул, что когда россияне оказываются в США и предстают перед их системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием.

«В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер», — добавил он.

Также дипломат отметил, что в отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее.

Лукьянцев уточнил, что охота на граждан России за рубежом началась с ареста Виктора Бута.

«Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию РФ. Он стал жертвой произвола и одним из первых наших граждан, который как раз в 2008 году был схвачен американскими спецслужбами в третьей стране и в последующем экстрадирован в США», — отметил он.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в результате операции спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма и приговорил его к 25 годам тюрьмы. Сам россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены.

Также в американской тюрьме в Коннектикуте отбывает срок Константин Ярошенко, которого задержали в Либерии в 2010 году. В 2011 в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. США отказали россиянину в депортации на родину.

Еще одним россиянином, осужденным на длительный срок в США, является Роман Селезнев, который приговорен в общей сложности к 41 году заключения за киберпреступления.

Одним из самых резонансных стал арест россиянки Марии Бутиной. В июле 2018 года она получила 18 месяцев тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года россиянка была освобождена.

Однако, как отметил дипломат, большинство россиян содержатся в зарубежных тюрьмах не по политическим мотивам.

«В большинстве случаев, когда наши граждане оказываются в пенитенциарных учреждениях и сталкиваются с работой пенитенциарной и судебной систем в зарубежных странах, они туда попадают не по политическим причинам, а в результате совершения правонарушений, таких как кража, хулиганство», — заявил он.

Также Лукьянцев привел примерную цифру россиян, который находятся в местах заключения за рубежом в разном правовом статусе. Он отметил, что эта цифра может отличаться от реальной так как в некоторых странах действуют ограничения по таким вопросам, как защита персональных данных, поэтому они не могут разглашать эти данные.

«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом <…> по состоянию, скажем, на 12 августа этого года, составляет 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек», — заявил он.

Дипломат отметил, что в отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств.