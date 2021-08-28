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Политика

Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии

Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР

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Владимир Путин

Владимир Путин

Евгений Паулин/РИА «Новости»
На должность главы Карачаево-Черкесии претендуют три человека — два депутата парламента республики и действующий руководитель региона. Их кандидатуры представил Национальному Собранию КЧР президент России Владимир Путин. Главное о тех, кто борется за пост — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в субботу представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии. Среди них — два депутата парламента республики и действующий руководитель региона. Об этом 28 августа сообщили в Народном Собрании КЧР.

«Президент России В.В. Путин представил в Народное Собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы КЧР: Акбаев Ренат Анзорович — депутат НС КЧР, председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич — депутат НС КЧР, Темрезов Рашид Бориспиевич — глава КЧР», — говорится в сообщении.

В Карачаево-Черкесия не проводятся прямые выборы главы республики. Руководителя региона выбирают депутаты парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий. На этот раз претендентов оказалось трое.

1. Ренат Акбаев, 41 год, «Справедливая Россия – Патриоты - За Правду»

Родился 21 ноября 1979 года в станице Сторожевая Ставропольского края. Борец на поясах, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион России, пятикратный чемпион страны.

Профессионально тренировки по вольной борьбе он начал в 1996 году после поступления на исторический факультет Карачаево-Черкесского государственного университета. В декабре 2003 года Акбаев в своей весовой категории стал победителем проходившего в Тегеране чемпионата мира. В июне 2004 года в Вильнюсе на чемпионате Европы занял первое место.

У Акбаева высшее образование, он занимает пост председателя комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и средствам массовой информации в Национальном Собрании КЧР. Является депутатом регионального парламента IV, V и VI созывов.

2. Рашид Темрезов, 45 лет, «Единая Россия»

Родился 14 марта 1976 года в Черкесске (Ставропольский край). Возглавляет республику с 26 февраля 2011 года. Темрезов является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

В 2007 году он был избран председателем совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина — Пенсионеры — Жизнь». Впоследствии был отстранен по приказу лидера партии Сергея Миронова. По одной из версий, что Темрезов был исключен из партии в связи с коррупционным скандалом — он был фигурантом расследования депутата Госдумы Александра Хинштейна.

С 2009 года Темрезов был депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесии IV созыва, входил в резерв управленческих кадров, находящихся под патронатом президента РФ. С 12 января 2010 года занимал должность начальника ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства».

3. Олег Жедяев, 38 лет, ЛДПР

Родился 24 мая 1983 года в Черкесске. Кандидат психологических наук, депутат Национального Собрания Карачаево-Черкесской республики IV, V и VI созывов.

Напомним, ранее издание РИА «Рейтинг» представило свое исследование бедности в России. По этому показателю Карачаево-Черкесия вошла в первую десятку регионов.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» в целом по стране составляет, по данным ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение», от 26,4% до 30%. Рейтинг КПРФ оценивается социологами в 17,2%, ЛДПР – в 9%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – в 6,7%.

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