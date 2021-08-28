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Политика

«Противоречит науке»: Китай не доверяет мнению спецслужб США о коронавирусе

Китайские дипломаты назвали «сфабрикованным» доклад разведки США о COVID-19

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Thomas Peter/Reuters
Посольство КНР в США назвало «неубедительным и сфабрикованным» доклад американских спецслужб о происхождении коронавируса. По мнению китайских дипломатов, заниматься вопросами возникновения COVID-19 должны ученые, а не разведка. Ранее разведсообщество США представило две версии происхождения вируса – естественную и лабораторную.

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало новый доклад спецслужб США о происхождении коронавируса Sars-CoV-2. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Китайские дипломаты считают, что «сфабрикованный спецслужбами» доклад представляет собой «научно неубедительную поделку». Заниматься вопросами происхождения COVID-19 должно научное сообщество, а не спецслужбы, считают в посольстве КНР.

Там также отметили, что дальнейшие усилия Штатов на этом направлении не принесут плодов, поскольку «сам предмет исследования противоречит науке». Дипломаты подчеркнули, что Пекин решительно отвергает американские обвинения в препятствовании расследованию.

27 августа агентство Reuters сообщило, что американское разведсообщество представило президенту США Джо Байдену результаты расследования происхождения коронавирусной инфекции.

Спецслужбы намеревались ответить на вопрос, передался ли Sars-CoV-2 человеку от животного или же его создали в лаборатории в Ухане. Тем не менее, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, внятного ответа разведка дать не смогла.

Часть экспертов считает, что коронавирус является зоонозным, передавшимся человеку от других видов. Другие полагают, что Sars-CoV-2 создали в лаборатории, а пандемия началась после утечки.

«Мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до появления новой информации. Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19», — говорится в докладе. При этом в документе отмечается, что коронавирус не был известен властям КНР до первой вспышки. Не является коронавирус и биологическим оружием. Однако действия Пекина «показывают неуверенность КНР в итогах расследования».

Вскоре после этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Китай прячет критически важную информацию о коронавирусе.

«Сведения о происхождении этой пандемии находятся в распоряжении КНР, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества», — сказал американский президент.

Байден также заявил, что не успокоится, пока не получит ответы на все вопросы по поводу коронавируса от китайского руководства.

Как пробирка Пауэлла

В начале июня пресс-секретарь посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что сомнения в естественном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и заявления о его возникновении в лаборатории в Китае являются по сути тем же самым, что и заявления США о якобы наличии у Ирака оружия массового поражения (ОМП).

«Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ, на основе научно обоснованных методов», — написал он в Twitter.

По словам Лю Пэнъюя, обвинения в адрес Ирака в 2003 году были ложными. Тогда на заседании Совбеза ООН американский госсекретарь Колин Пауэлл показал пробирку с неким белым порошком.

Глава Госдепа заявил тогда, что у США якобы имеются образцы химического оружия, найденного у Саддама Хусейна. Эти обвинения стали основанием для вторжения США и их союзников в Ирак.

Российская Федерация тогда отказалась считать пробирку Пауэлла доказательством наличия у Ирака ОМУ. Голосование в Совбезе по резолюции, которая бы позволила атаковать Ирак, не состоялось. Однако Штаты и Великобритания начали военную операцию без санкции международного сообщества. За годы оккупации в Ираке так и не нашли следов химоружия.

Ключевой версией по-прежнему остается естественное происхождение коронавируса от летучих мышей, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи пару недель назад признал, что «Национальные институты здравоохранения США» (NIH) выделили Уханьской лаборатории в КНР $600 тыс. для исследования коронавирусов летучих мышей, но категорически отверг, что эти деньги были направлены для улучшения функциональных особенностей вирусов — к примеру, повышения способности передаваться от человека к человеку. Правда, он отметил, что нет никаких гарантий, что китайские ученые не использовали данные средства для экспериментов с коронавирусом.

29 мая ученый из Британии Ангус Далглейш и ученый из Норвегии Биргер Соренсен заявили, что нашли «верные доказательства» искусственного происхождения коронавируса. Они утверждали, что создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом.

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