Талибы* — реальность во всех смыслах»

Талибы * способны сломить сопротивление в Панджере за один день, но они не хотят решать проблему силой, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По мнению дипломата, власть «Талибана» в Афганистане — это «реальность во всех смыслах».

Глава российского посольства в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что в нынешнем Афганистане талибам (организация запрещена в России) нет альтернативы.

«Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну», — сказал он.

Также Жирнов высказал мнение, что талибы не хотят решать проблему в провинции Пандшер силовым путем.

«Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, что им хватило бы одного дня.

Панджшер очень маленький. Но они этого не хотят. Так что, если им верить, если верить тому сигналу, что они передавали через меня, <…> видимо, талибы будут мягонько дожимать Панджшер, чтобы его лидеры осознавали бесперспективность вооруженной борьбы, не столько борьбы, сколько вылазок. Это максимум, что они оттуда могут сделать», — отметил он.

Ранее Жирнов сообщал, что талибы просили помощи Москвы для содействия в налаживании политического диалога с сопротивлением в Панджшерском ущелье.

«У нас сегодня (в субботу, 21 августа – «Газета.Ru») в посольстве был высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — отмечал дипломат.

Российский посол также рассказывал, что конкретно предлагают боевики.

«Они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: «до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в провинцию силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог. <...> Сами талибы хотят урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем то, как хочет поступить бывший первый вице-президент Салех», — заявлял посол.

Напомним, что лидер повстанцев в Панджшерском ущелье Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда сообщал, что провинция не будет сдана талибам. Такой ответ последовал на ультиматум «Талибана», который дал ему и другим несогласным с новой властью в Афганистане четыре часа на то, чтобы сложить оружие. Тем не менее решения о проведении силовой операции до сих пор не принято.

В субботу, 21 августа, источник ТАСС сообщил, что в Панджшере начались переговоры между Ахмадом Масудом и талибами. Речь шла о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.

Несмотря на признание реальной власти талибов в стране, Министерство иностранных дел России не будет торопиться ни с исключением движения «Талибан (организация запрещена в России)» из перечня террористических организаций, ни с признанием новой афганской администрации. Об этом заявил заместитель главы ведомства Олег Сыромолотов.

«Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал дипломат. В МИД считают важным обещание талибов не допустить использование территории Афганистана против третьих стран, подчеркнул Сыромолотов.

Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. «Талибан» уже анонсировал новую систему управления страной. Боевики сказали, что это не будет «демократия по западному образцу», но пообещали, что система будет рассчитана на защиту прав всех граждан.