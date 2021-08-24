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Политика

Генерал Рассохов покинул пост замглавы СК. Он вел дела Абызова и Фургала

Путин уволил замглавы СК Рассохова

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Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС/СК РФ
Ростислав Рассохов покидает пост заместителя главы Следственного комитета РФ — соответствующий указ подписал 24 августа президент России Владимир Путин. Эту должность генерал-лейтенант юстиции занимал с мая 2020 года. Именно Рассохов в свое время открыл счет «губернаторским посадкам» в России. Среди других громких дел, которые он вел, — уголовное преследование экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован во вторник, 24 августа, на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Нынешний пост генерал-лейтенант юстиции занял в мае 2020 года, сменив назначенного тогда генпрокурором Игоря Краснова. Рассохов ранее возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР.

Еще будучи следователем, он санкционировал уголовное преследование и впоследствии курировал дело экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.

Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник все обвинения отрицает. По версии обвинения, Абызов скрывал от властей свое имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством ограничений. Адвокаты Абызова, в свою очередь, заявляли, что эти данные ошибочны.

«Губернаторские посадки»

Именно Рассохов открыл счет «губернаторским посадкам» — в 2013 году на основании проведенного им расследования девять с половиной лет лишения свободы получил экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка.

Кроме того, сотрудники ГУРОВД под руководством Рассохова расследовали и довели до судов около 10 уголовных дел, возбужденных в рамках программы декриминализации Ингушетии и Дагестана — их фигурантами, в частности, были бывшие руководители регионов.

С 2014 по 2017 год Рассохов был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Александре Бастрыкине. В декабре 2019 года Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта юстиции.

Дело Фургала

Рассохов также комментировал уголовное дело, возбужденное против экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Замглавы СК тогда утверждал, что следователи располагают «всеми доказательствами виновности Фургала».

«Времена, когда оговор — царица доказательств, давно прошли. Показания, которые в рамках соглашений о досудебном сотрудничестве, заключаемых, отмечу, не со следователями, а с прокурорами, дают так называемые сделочники, тщательно изучаются, проверяются и перепроверяются, чтобы исключить даже саму возможность ошибок. Так и в деле бывшего главы Хабаровского края», — говорил Рассохов, добавляя, что СК проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии «Амурсталь».

Бывшему главе региона вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-руководитель Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы от ЛДПР.

Об убийстве Япончика

Еще одно громкое дело, которое вело СК, — убийство Япончика [Вячеслава Иванькова], совершенное в 2009 году. «По горячим следам» раскрыть его не удалось во многом из-за несовершенства техники, объяснял Рассохов в интервью «Ъ», опубликованном в декабре 2020-го.

«Криминального авторитета, напомню, застрелили на выходе из ресторана «Тайский слон». Стреляли из снайперской винтовки СВД из «Газели», припаркованной неподалеку от заведения. Машину, как потом выяснилось, приобрели по поддельным документам и переоборудовали, превратив в передвижную снайперскую точку. Совершая убийство, преступники соблюдали тщательные меры конспирации, казалось бы, предусмотрели все, чтобы уйти от ответственности, но не вышло. Благодаря в том числе современным средствам криминалистики, возможностям молекулярной генетики удалось выйти на подозреваемых. В результате все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы. Все они уроженцы Закавказья. А основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — рассказал Рассохов.

О космодроме Восточный

В том же интервью генерал отмечал, что наиболее резонансные преступления, связанные с Восточным, расследуются в ГУРОВД.

«Следователями закончено производство по уголовному делу бывшего начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александра Никитина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки (ст. 285 и 290 УК). Обвиняемый, в том числе за откат в 8 млн руб., обеспечил выплаты авансов на сумму 908 млн руб. по договорам субподряда ООО «УМС» и ЗАО «Корпорация кольцо», строившим объекты космодрома. Подрядчики же работы в полном объеме не выполнили, а деньги не вернули, потратив их на иные цели. Интересно, что Никитин знал, что объекты не достроены, а у подрядчиков нет безотзывных банковских гарантий, гарантирующих возврат авансовых платежей. Почему отправил деньги, обвиняемый так и не объяснил, отказавшись от дачи показаний», — рассказал Рассохов.

Рассохов родился в 1971 году. С 1994 года служил в правоохранительных органах — сначала в МВД, а с 2007-го — в СК. Согласно декларации за 2019 год, общий доход Рассохова составил 5 млн 301 тыс. 792 руб., а совокупная площадь принадлежащей ему недвижимости — 3 976 кв. м. Также он является владельцем трех транспортных средств.

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