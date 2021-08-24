Генерал Рассохов покинул пост замглавы СК. Он вел дела Абызова и Фургала

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован во вторник, 24 августа, на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.
Нынешний пост генерал-лейтенант юстиции занял в мае 2020 года, сменив назначенного тогда генпрокурором Игоря Краснова. Рассохов ранее возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР.
Еще будучи следователем, он санкционировал уголовное преследование и впоследствии курировал дело экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.
Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Экс-чиновник все обвинения отрицает. По версии обвинения, Абызов скрывал от властей свое имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством ограничений. Адвокаты Абызова, в свою очередь, заявляли, что эти данные ошибочны.
«Губернаторские посадки»
Именно Рассохов открыл счет «губернаторским посадкам» — в 2013 году на основании проведенного им расследования девять с половиной лет лишения свободы получил экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка.
Кроме того, сотрудники ГУРОВД под руководством Рассохова расследовали и довели до судов около 10 уголовных дел, возбужденных в рамках программы декриминализации Ингушетии и Дагестана — их фигурантами, в частности, были бывшие руководители регионов.
С 2014 по 2017 год Рассохов был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Александре Бастрыкине. В декабре 2019 года Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта юстиции.
Дело Фургала
Рассохов также комментировал уголовное дело, возбужденное против экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Замглавы СК тогда утверждал, что следователи располагают «всеми доказательствами виновности Фургала».
«Времена, когда оговор — царица доказательств, давно прошли. Показания, которые в рамках соглашений о досудебном сотрудничестве, заключаемых, отмечу, не со следователями, а с прокурорами, дают так называемые сделочники, тщательно изучаются, проверяются и перепроверяются, чтобы исключить даже саму возможность ошибок. Так и в деле бывшего главы Хабаровского края», — говорил Рассохов, добавляя, что СК проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии «Амурсталь».
Бывшему главе региона вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-руководитель Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы от ЛДПР.
Об убийстве Япончика
Еще одно громкое дело, которое вело СК, — убийство Япончика [Вячеслава Иванькова], совершенное в 2009 году. «По горячим следам» раскрыть его не удалось во многом из-за несовершенства техники, объяснял Рассохов в интервью «Ъ», опубликованном в декабре 2020-го.
«Криминального авторитета, напомню, застрелили на выходе из ресторана «Тайский слон». Стреляли из снайперской винтовки СВД из «Газели», припаркованной неподалеку от заведения. Машину, как потом выяснилось, приобрели по поддельным документам и переоборудовали, превратив в передвижную снайперскую точку. Совершая убийство, преступники соблюдали тщательные меры конспирации, казалось бы, предусмотрели все, чтобы уйти от ответственности, но не вышло. Благодаря в том числе современным средствам криминалистики, возможностям молекулярной генетики удалось выйти на подозреваемых. В результате все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы. Все они уроженцы Закавказья. А основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — рассказал Рассохов.
О космодроме Восточный
В том же интервью генерал отмечал, что наиболее резонансные преступления, связанные с Восточным, расследуются в ГУРОВД.
«Следователями закончено производство по уголовному делу бывшего начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России Александра Никитина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки (ст. 285 и 290 УК). Обвиняемый, в том числе за откат в 8 млн руб., обеспечил выплаты авансов на сумму 908 млн руб. по договорам субподряда ООО «УМС» и ЗАО «Корпорация кольцо», строившим объекты космодрома. Подрядчики же работы в полном объеме не выполнили, а деньги не вернули, потратив их на иные цели. Интересно, что Никитин знал, что объекты не достроены, а у подрядчиков нет безотзывных банковских гарантий, гарантирующих возврат авансовых платежей. Почему отправил деньги, обвиняемый так и не объяснил, отказавшись от дачи показаний», — рассказал Рассохов.
Рассохов родился в 1971 году. С 1994 года служил в правоохранительных органах — сначала в МВД, а с 2007-го — в СК. Согласно декларации за 2019 год, общий доход Рассохова составил 5 млн 301 тыс. 792 руб., а совокупная площадь принадлежащей ему недвижимости — 3 976 кв. м. Также он является владельцем трех транспортных средств.