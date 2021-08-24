«Если Украина не захочет пропускать газ в Европу — можем обойтись без нее»

Россия может обойтись без транзита газа через Украину для поставок в Европу, однако пока такого разговора не было, заявили в МИД. Ранее Владимир Путин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» практические достроен, в связи с чем глава «Нафтогаза Украины» призвал сохранить объемы транзита газа через территорию его страны на нынешнем уровне.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил РИА «Новости», что если Украина не захочет продолжать транзит российского газа через свою территорию, то Россия может обойтись и без нее.

«Мы сможем выполнять все обязательства, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину.

Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, <…> то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия готова осуществлять транзит газа через территорию Украины после 2024 года.

«Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они у нас готовы закупать <...> Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — сказал российский лидер.

Чуть позднее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа побыстрее дала разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Есть реальная проблема с тем, что «Газпром» сейчас поставляет в Европу гораздо меньше газа, что приводит к рекордному росту цен. В 2020 году российская компания забронировала для транзита 65 млрд куб. м газа через Украину, а в 2021 году — лишь 40 млрд куб. м. Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: «Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить «Северный поток — 2», то мы сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа», — отметил Витренко.

В середине августа цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 586 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% дополнительных твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Ранее российская компания регулярно бронировала дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывала дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

Также Витренко отметил и другую опасность запуска «Северного потока — 2» для Украины.

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока — 2» — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей от этого», — заявил топ-менеджер.

В свою очередь, «Газпром» рассчитывает до конца года поставить по газопроводу «Северный поток — 2» 5,6 млрд кубометров газа. Эксперты подсчитали, что для реализации этого плана ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода должен произойти не позднее середины октября.

Ранее, в марте текущего года, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков также отмечал, что компания не намерена пересматривать соглашение по транзиту газа с Украиной. По его словам, все договоренности между странами соблюдаются.

В декабре 2019 года закончилось действие десятилетнего газового контракта между Россией и Украиной. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить за пять лет 225 млрд кубометров газа. При этом 65 млрд куб. м — это план 2020 года, по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Согласно официальной статистике, приведенной на сайте «Оператора газотранспортной системы Украины», существенное снижение транзита газа через территорию страны из России в Европу произошло в 2020 году: в 2014 году он составлял 62,2 миллиарда кубических метров, в 2017-м 93,5 млрд куб. м, в 2020-м — 55,8 млрд куб. м.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.