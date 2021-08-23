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Политика

«Напоминает нацистскую Германию»: Лавров обвинил Зеленского в разжигании вражды

Главное из интервью главы МИД России венгерскому изданию Magyar Nemzet

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
24 августа глава МИД России Сергей Лавров посетит Будапешт по приглашению министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. В преддверии встречи российский министр дал интервью местной прессе — в нем, в частности, он объяснил позицию РФ по таким вопросам, как «Северный поток — 2» и языковая дискриминация на Украине, а также оценил возможность ядерной войны и перспективы российского-венгерских отношений.

Украинский вопрос

Одной из тем беседы главы МИД России Сергея Лаврова и венгерского издания Magyar Nemzet стали недавние события на Украине, а именно — подписание президентом Владимиром Зеленским закона о коренных народах, в число которых не вошли русское и венгерское меньшинства, и прочие документы, так или иначе дискриминирующие или подрывающие интересы народов, в разные времена населявших Украину.

По мнению Лаврова, тенденция с упадком уважения к основным правам человека на Украине «вызывает беспокойство», поскольку напоминает политику нацистов.

«По сути, речь идет об искусственном разделении людей на разные категории прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии. Совершенно неприемлемо внедрять на Украине идеологию национальной нетерпимости, направленной в первую очередь против россиян», — сказал министр.

Лавров, помимо прочего, напомнил, что не так давно уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал всех украинских граждан, которые используют не украинский язык, покинуть страну, а от президента Зеленского также прозвучал совет тем, кому нравится Россия, «уезжать и искать себе место в России». РФ обращала на подобные эксцессы внимание ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО, однако реакции так и не последовало.

«Расцениваем такие заявления [Кременя и Зеленского] как разжигание национальной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность. <…> Так называемая тихая дипломатия, о которой так любят говорить наши западные коллеги, в случае с Украиной явно не работает», — заявил Лавров.

Недоверие к «Северному потоку — 2»

Россия рассматривает строительство нового трубопровода, который может быть запущен уже осенью, как исключительно деловой и взаимовыгодный проект, заявил Лавров.

Министр уверен, что проект, несмотря на популярное мнение о том, что он якобы увеличит зависимость Европы от российского газа, несет в себе положительную взаимозависимость: европейцы заинтересованы в больших объемах газа из России, а Россия — в продаже своей продукции на выгодных условиях.

«Мы можем обеспечить стабильные поставки газа европейским потребителям по кратчайшему маршруту, что также снизит экологический след транспорта. <…> В стратегическом плане «Северный поток — 2» укрепит энергетическую безопасность Европы на многие десятилетия вперед. Поэтому заинтересованные в проекте европейские страны однозначно выступают за строительство газопровода», — заявил глава МИД.

Что касается вопроса о доверии, то, как отметил Лавров, у России также были основания начать сомневаться в европейских партнерах после того, как ЕС ввел поправки в газовую директиву третьего энергопакета в 2019 году, направленные как раз против СП-2.

«На восстановление доверия потребуется время. Европейский союз мог бы сделать первый конструктивный шаг, отказавшись от попыток политизировать торгово-экономическое сотрудничество с Россией», — считает он.

Возможность ядерной войны

Международная военно-политическая безопасность, продиктованная во многом отношениями России с США, сейчас вызывает намного большую уверенность, чем в период Карибского кризиса, уверен руководитель российского дипведомства. Нынешняя напряженность в диалоге держав вряд ли сравнима с атмосферой «холодной войны» и не угрожает миру ядерной войной.

«От низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки. <…> Однако нельзя игнорировать противоречия между важнейшими мировыми игроками, которые, к сожалению, усугубляются. Одна из причин этого — решительная позиция Вашингтона по сдерживанию развития в России и Китае», — отметил Лавров.

Так или иначе, как напомнил российский министр, на июньских переговорах в ходе саммита в Женеве президенты Владимир Путин и Джо Байден дали понять, что намерены продолжать придерживаться принципа о том, что ядерная война не может быть победоносной и, следовательно, никогда не должна произойти.

Российско-венгерские отношения

Взаимоотношения России и Венгрии, в особенности в торгово-экономической сфере, пострадали из-за санкций Евросоюза, которые РФ, со своей стороны, считает «бесполезным инструментом». Россия, по словам Лаврова, также выражает недовольство определенными обязательствами членства в ЕС и НАТО, накладывающими на страны поддержку санкций против третьих стран, даже если это противоречит национальным интересам, например, Венгрии.

«Санкции в отношении России бесперспективны. Важно, что они больно бьют по «младоевропейцам», а «еврогранды» умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя. Мы придерживаемся мнения, что в XXI веке нет места таким насильственным проявлениям блочной солидарности», — заявил Лавров, отметив, что Россия «всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС».

После введения ограничительных мер в 2014 году оборот торговли между Россией и Евросоюзом снизился более чем в два раза, и понесла потери от этого не только Венгрия, но и другие западные партнеры, на что обращал внимание в том числе и министр Сийярто. Это, впрочем, не отменяет курса стран на партнерство — Лавров напомнил, что Венгрия стала первой страной из блока ЕС, одобрившей у себя российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Могу подтвердить, что Россия готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией в таком объеме и на такую глубину, к каким будут готовы наши партнеры в Будапеште», — сказал глава МИД РФ.

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