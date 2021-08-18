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Политика

«Спланированная провокация»

МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального

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Mstyslav Chernov/AP
МИД России опубликовал в среду вечером, 18 августа, текст к годовщине «дела А. Навального». В ведомстве напомнили, что 20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации политика в Омске — «происшествия, возведенного целенаправленными усилиями группы западных государств до уровня международного инцидента». Главные тезисы сообщения министерства иностранных дел — в материале «Газеты.Ru».

Бездоказательные обвинения

России были предъявлены «бездоказательные обвинения в применении на своей территории некоего боевого отравляющего вещества», отметили на Смоленской площади.

«При этом действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отсутствие доказательств

Как отметили в министерстве, власти ФРГ, «безапелляционно заявив уже 2 сентября 2020 года на высшем политическом уровне, что российское государство виновно в отравлении Алексея Навального «боевым отравляющим веществом» (а именно — «Новичком»), до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений».

Слаженное взаимодействие

«Сознательная злонамеренность по отношению к России отчетливо проявилась в «слаженном взаимодействии» Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия и немецкой дипломатии. Если вспомнить многочисленные противоречия и нестыковки, на которые МИД России неоднократно указывал, действия представителей ФРГ напоминают судорожные и часто неудачные попытки запутать следы, чтобы сокрыть истину», — написал МИД.

В России следов отравления не нашли

Омские медики следов отравляющих веществ в организме Навального не обнаружили, напомнили на Смоленской площади. «Необходимо удостовериться в том, что следы неких химических веществ, которые военные ФРГ, Франции и Швеции поспешили объявить «Новичками», не появились в организме блогера или в его биологических пробах во время его перелета чартерным рейсом в Германию или уже непосредственно по прибытии в Берлин», — отмечается в тексте.

Центр демократического протестного движения

В МИД также утверждают, что «фигуру блогера пытаются любыми способами удерживать в новостной повестке в том числе для оказания влияния перед выборами в Госдуму».

«Ряд западных государств последовательно конструирует из А. Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России», — говорится в сообщении.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

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