В Charite ядов не нашли: Лавров описал ситуацию вокруг Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что следы боевых отравляющих средств нашли в лаборатории при кабмине Германии, а не в берлинской клинике Charite, в которой проходил лечение Алексей Навальный.

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«Супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно», — напомнил Лавров.

Он также отметил, что омские медики «не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали».

«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера.

И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы, или просто немцы им эти анализы передали?» — сказал глава МИД РФ на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

В то же время, Лавров заметил, что Запад попытается использовать инцидент с Навальным, чтобы опробовать «новый механизм введения санкций в ОЗХО». По словам Лаврова, факты для этого «не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе».

Кроме того, глава российского ведомства заявил, что тон, который допускают некоторые представители Германии в разговоре с Россией, неприемлем. «Я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России», — добавил министр.

Вместе с тем он предупредил, что российская сторона намерена «добиться истины, и будет ее добиваться».

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что готова собрать группу экспертов для России, чтобы провести расследование инцидента с Алексеем Навальным.

«2 октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя РФ при ОЗХО. Он заверил <...>, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки», — приводит РИА «Новости» текст сообщения организации.

Там также говорится, что гендиректор обратился к Москве с просьбой дать дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы, а также поблагодарил за доверие.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что российская сторона остается открытой для диалога с Германией — но честного и опирающегося на факты. Российские прокуроры отправили в конце сентября уже четвертый запрос об оказании правовой помощи. Но ответа со стороны Берлина до сих пор не последовало. При этом Россия обеспечила беспрепятственный доступ немецким врачам к Навальному.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет был экстренно посажен в Омске. Там Навального госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому.

Омские врачи диагностировали у него проблемы с обменом веществ, которые привели к резкому скачку сахара в крови. Но немецкие специалисты заявили об отравлении химическим веществом из группы «Новичок». Спустя месяц после инцидента Навального выписали, отмечает РБК.

Инцидент с Навальным вызвал международный резонанс и привел к обсуждению вопроса о приостановке строительства «Северного потока — 2» в качестве санкционной меры.

Тем временем, депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии») считает, что инцидент мог быть выгоден газовым лоббистам США, потому что те пытаются продвинуть американский СПГ на европейский рынок, а российский проект газопровода не даст им сделать это в полной мере.

«Вопрос: насколько глупым журналисты считают Кремль? Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов. <…> Они хотят продать Германии американский газ на 30% дороже и предотвратить поставки российского газа», — написал он в Facebook.

Линдеманн считает, что ситуация с Навальным была «драмой в трех актах». В ней, по его словам, расходы на транспортировку блогера из Омска в Берлин оплачивают «неустановленные друзья», российскому правительству отказывают в совместном расследовании инцидента. После этого Москву обвиняют в случившемся, чтобы выдвинуть требование об остановке строительства «Северного потока — 2».

«Если Навального действительно отравили, то только у США был для этого правдоподобный мотив», — заключил немецкий политик.