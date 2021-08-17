Ямальский автотур Артюхова: поездка главы ЯНАО названа одним из лучших имиджевых ходов года

Большинство северян следят за поездкой губернатора по округу. Жители Ямала ожидают, что глава региона пообщается с ними, погрузится в местные проблемы и поможет их решить.

Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил ожидания жителей Ямала от предстоящей поездки губернатора по дорогам и населенным пунктам округа. Оказалось, что большинству северян поездка Дмитрия Артюхова действительно интересна, и у многих из них есть собственные ожидания насчет его визита в округ.

Так, согласно результатам опроса, который проводился с 25 июля по 5 августа, поездка губернатора интересна 67% респондентов. Больше всего ямальцы ждут от нее, что глава региона сам увидит проблемы территорий, проконтролирует работу местных властей, а также примет во внимание мнения жителей. Именно такие варианты ответов встречались чаще всего в ходе опроса. От Артюхова также ждут решения местных проблем и активизации работы местных властей. Кроме того, некоторые ямальцы надеются, что получится пообщаться с губернатором лично и задать ему свои вопросы.

ВЦИОМ на постоянной основе осуществляет мониторинг настроений населения в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе в части отношения к региональным властям, говорит Директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. Он обращает внимание на тот факт, что доверие к Дмитрию Артюхову, по данным социологических наблюдений, стабильно растет. Максимальная динамика зафиксирована в августе 2019 года, когда уровень доверия достиг 71%, поднявшись на 11% за год. Именно в это время глава региона совершил свою первую масштабную поездку по округу. «Честный маршрут» можно назвать одним из факторов роста доверия населения, полагает Родин.

«Исследования показывают, что эти, уже ставшие традиционными, летние поездки по муниципалитетам попадают в ожидания жителей округа и позитивно оцениваются ими. Их цель видят как в аудите работы местных властей, результатом которого потом становится решение различных проблем городов и районов (так считают 36% опрошенных), так и в погружении в местную специфику (41%) и возможности непосредственно пообщаться с жителями (36%)», — отмечает эксперт.

Так, по мнению Кирилла Родина, систематическая работа главы региона, ориентированная на ожидания жителей, в частности, автопоездки, приносит свои плоды и позволяет поддерживать стабильно высокий уровень доверия.

В этом году программа автопоездки Дмитрия Артюхова построена так, чтобы максимально заинтересовать местных жителей. Маршрут губернатору составляют сами ямальцы — для этого за неделю до поездки организаторы запустили портал для обратной связи. За это время на сайт и в соцсети губернатору написали более 3 тыс. предложений и вопросов по проблемным точкам. Все сообщения мониторит и администрирует Центр управления регионом, и все жители получают ответы. Некоторые авторы сообщений становятся попутчиками губернатора в своих городах и поселках. Так, Альберт Сайгафаров из Нового Уренгоя обратил внимание на проблему отсутствия безопасного пешеходного перехода на мосту между двумя основными частями Нового Уренгоя. Вместе с губернатором они приехали на место и увидели, как горожане передвигаются рядом с потоком машин. В результате Дмитрий Артюхов поручил главе города просчитать решение и сделать легкий пешеходный мост для горожан.

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Одним из главных новшеств поездки этого года стали уличные встречи губернатора с населением. Время и место анонсируются в СМИ и соцсетях за сутки, встречи всегда транслируются в прямом эфире. Прийти на них может любой желающий. Заготовленных сценариев и вопросов в программе нет — на ход встречи влияют только местные жители и сам губернатор. Воспринимаются данные форматы очень позитивно — это видно по комментариям жителей, числу посетителей встреч и просмотрам прямых эфиров. По данным опроса ВЦИОМ, в 2021 году среди самых заметных событий с участием губернатора ЯНАО вновь стали его поездки по региону – это отметили 53% респондентов.

«Дмитрий Артюхов делает уже не первый объезд по региону за рулем и, на мой взгляд, это очень удачный имиджевый ход. С одной стороны, подчеркивает близость к людям, готовность самому прочувствовать, что волнует жителей, с какими трудностями они сталкиваются. С другой – позволяет реально лучше понимать эту непростую территорию, держать ситуацию под контролем», — говорит Вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Эксперт также отмечает точность стиля губернатора, называя его подачу легкой, спокойной, немного самоироничной, без намека на официоз и популизм.

«В этой поездке губернатор предстает таким же человеком, жителем своего региона, как и остальные. Он во время своего путешествия сталкивается с теми же трудностями, что и все. Это очень удачный формат», — резюмирует Минченко.

Поездка Дмитрия Артюхова стартовала 9 августа из Салехарда.

Губернатор уже проехал более 900 км, посетил 9 населенных пунктов, провел 4 крупных уличных встречи в городах и 5 встреч с жителями в поселках. Совокупно встречи с губернатором Ямала уже посетили около 2 тыс. человек. Самой масштабной стала уличная встреча с жителями самого большой города Ямала – Нового Уренгоя, на которую пришло до 1000 человек.

Эта поездка уже третья по счету. Впервые формат был опробован в 2019 году. С тех пор каждый год, в августе, губернатор садится за руль и объезжает большую часть округа по дорогам, городам и поселкам, где проводит открытые встречи и общается с населением, посещает учреждения культуры и образования, больницы и поликлиники, оценивает темпы возведения жилья и соцобъектов на стройплощадках. Кроме того, поездка за рулем по трассам округа дает Артюхову полное представление о том, как идут масштабные ремонты и строительство загородных дорог. В машине рядом с Артюховым сидит профильный заместитель, курирующий дорожную и строительную сферы и журналист одного из независимых СМИ региона.