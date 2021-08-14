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Политика

Националисты атаковали офис Зеленского

Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

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В центре Киева на акцию протеста вышли представители националистических сил, в их числе — члены ультраправой партии «Национальный корпус». Митингующие, скандируя антиправительственные лозунги, дошли до офиса президента Украины, где устроили столкновения с полицией.

14 августа, как и обещала ультраправая украинская партия «Национальный корпус», на улицы Киева вышли сторонники националистических взглядов, чтобы выразить свое несогласие с политикой действующей власти.

Акция стала ответом на задержание семи членов харьковской ячейки «Нацкорпуса» (лидера организации Сергея Величко, а также Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Олега Скрипку, Кирилла Крикунова, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева) представителями Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в вымогательстве денег у местных бизнесменов. Все они, по версии следствия, входили в преступную организацию, промышляющую рэкетом, — «Нацкорпус» это отрицает и обвиняет президента Владимира Зеленского в «предательстве» и «репрессиях» против патриотов страны. Задержания в Харькове начали происходить спустя месяц после того, как пост главы МВД Украины покинул Арсен Аваков, который, по данным местных СМИ, имел тесные связи с «Нацкорпусом».

Украинские СМИ и телеканалы вели трансляцию протестной акции в столице. Митингующие держали в руках флаги «Национального корпусу» и скандировали такие лозунги, как «Свободу патриотам», «Слава Украине», «Героям Слава». Митинг начался в центре Киева, после чего сторонники националистов подошли к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Среди выдвигаемых националистами к правительству требований прозвучало, кроме прочего, — отказаться от договоренностей, «предающих национальные интересы государства». Также митингующие выразили недовольство работой правоохранительных органов, которые, по их мнению, «борются с патриотическим движением», и выступили против «капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе», «проведения выборов под дулами автоматов и легитимизации власти боевиков» и от любой возможности восстановить подачу воды в Крым, пока полуостров «не будет деоккупирован».

Корреспонденты местной прессы подчеркивают, что многие протестующие, судя по их внешнему виду, несовершеннолетние. Официального подтверждения этому нет.

Контроль безопасности возле офиса Зеленского осуществляется правоохранительными органами и полицией диалога. Несмотря на отсутствие активного противодействия протестующим со стороны правоохранителей (на роликах видно, что националистам не оказывают серьезного сопротивления и не применяют насилие), беспорядков не удалось избежать. На роликах с места событий также присутствуют кадры, как полицейские сформировали собой «живую стену» и защищали здание офиса, а митингующие радикалы, чьи лица закрыты повязками, в это время бросали в них дымовые шашки и взрывпакеты, подожженные автомобильные шины и брусчатку, распыляли перцовый газ и нападали с дубинками, скандируя при этом лозунг «Вместе и до конца».

Как дополняет издание «Страна», в ответ правоохранители все-таки дали отпор: применили слезоточивый газ и вступили в столкновения.

В результате столкновений, как пишет Twitter-аккаунт «Громадского телевидения», пострадали по меньшей мере восемь правоохранителей.

В Нацполиции Украины же заявили, что стычки начались после того, как митингующих не пропустили на территорию ОП, поскольку те отказались проходить проверку и намеревались пронесли шины и другие запрещенные предметы. СМИ также отмечают, что выполнять требования по досмотру отказался Андрей Билецкий, лидер «Нацкорпуса» и «Азова», впоследствии призвавший людей идти на прорыв.

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