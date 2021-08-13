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Политика

«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова

Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 2021 год

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 2021 год

Reuters
Дмитрий Кулеба остался доволен словами главы МИД России Сергея Лаврова, назвавшего форум «Крымская платформа» шабашем. Министр иностранных дел Украины в ответ процитировал слова Махатмы Ганди про стадии, которые проходит каждое освободительное движение.

«Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете», — такими словами, приписываемыми Махатме Ганди, ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Сергею Лаврову на его слова о «Крымской платформе».

Напомним, ранее глава МИД России на встрече с участниками арт-кластера «Таврида» в Крыму заявил: «Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа». На которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Завершая цитировать индийского политика, Кулеба добавил, что Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно борется с Украиной.

«Обязательно будет и четвертая — это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма», — отметил чиновник.

Также Кулеба рассказал о других подробностях саммита, который пройдет 23 августа в Киеве.

«Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры — у нас есть 40 подтверждений — это государства и международные организации, — завил он. — За 10 дней мы запустим «Крымскую платформу» и исправим историческую ошибку, которая была сделана в первые годы войны Украины с российским агрессором, когда для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации».

Ранее Кулеба заявлял, что не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ».

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова Зеленского о «Крымской платформе» бредом сумасшедшего.

«Крымская платформа» вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы навсегда вернулись на свою историческую родину», — сказал политик.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предупредил, что власти Украины работают «над комплексом антикрымских и антироссийских провокаций, чтобы повысить градус напряженности в Черном море». По его словам, участников «Крымской платформы» могут ждать «болезненные последствия». Страны, которые будут вместе с Украиной обсуждать «крымские планы», попадут в список недружественных государств, добавил он.

Как написано на сайте саммита, «Крымская платформа» - это новый международный консультационно-координационный формат, созданный для <…> реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, <…>, предупреждения дальнейших нарушений прав человека <…>, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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