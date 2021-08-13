«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова

Дмитрий Кулеба остался доволен словами главы МИД России Сергея Лаврова, назвавшего форум «Крымская платформа» шабашем. Министр иностранных дел Украины в ответ процитировал слова Махатмы Ганди про стадии, которые проходит каждое освободительное движение.

«Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете», — такими словами, приписываемыми Махатме Ганди, ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Сергею Лаврову на его слова о «Крымской платформе».

Напомним, ранее глава МИД России на встрече с участниками арт-кластера «Таврида» в Крыму заявил: «Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа». На которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Завершая цитировать индийского политика, Кулеба добавил, что Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно борется с Украиной.

«Обязательно будет и четвертая — это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма», — отметил чиновник.

Также Кулеба рассказал о других подробностях саммита, который пройдет 23 августа в Киеве.

«Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры — у нас есть 40 подтверждений — это государства и международные организации, — завил он. — За 10 дней мы запустим «Крымскую платформу» и исправим историческую ошибку, которая была сделана в первые годы войны Украины с российским агрессором, когда для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации».

Ранее Кулеба заявлял, что не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ».

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова Зеленского о «Крымской платформе» бредом сумасшедшего.

«Крымская платформа» вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы навсегда вернулись на свою историческую родину», — сказал политик.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предупредил, что власти Украины работают «над комплексом антикрымских и антироссийских провокаций, чтобы повысить градус напряженности в Черном море». По его словам, участников «Крымской платформы» могут ждать «болезненные последствия». Страны, которые будут вместе с Украиной обсуждать «крымские планы», попадут в список недружественных государств, добавил он.

Как написано на сайте саммита, «Крымская платформа» - это новый международный консультационно-координационный формат, созданный для <…> реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, <…>, предупреждения дальнейших нарушений прав человека <…>, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».