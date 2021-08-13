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Политика

Будущее «Единой России» в лицах

ЕР определила первые и вторые номера списков своих кандидатов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Единая Россия» успешно зарегистрировала списки своих кандидатов. В большинстве случаев в качестве первых номеров ее региональных списков выступают губернаторы или другие федеральные политики. А вот выбор вторых номеров был не так прост. Где-то партийцы сделала ставку на известных в регионе политиков, где-то — на врачей. В ряде случае со вторых мест списки партии поведут на выборы представители региональной элиты, а в других регионах — представители других сфер, пробующие силы в публичной политике впервые.

Номер второй

Списки кандидатов в депутаты от «Единой России» зарегистрированы, и теперь можно говорить о том, кто будет представлять партию власти на думских выборах 19 сентября. Чтобы достичь на них искомого конституционного большинства правящей партии как в футболе, необходимо было подобрать оптимальный состав кандидатов.

Партийных списков это касается даже в большей степени, чем одномандатных округов.

В региональных списках наиболее важны так называемые «тройки» — первые три представителя списка. По закону избиратели будут видеть в бюллетенях всю общефедеральную часть списка и первые три фамилии региональной части. С первыми номерами ЕР определилась достаточно просто.

Везде, где это возможно и выгодно, списки возглавляют губернаторы или так называемые «федеральные тяжеловесы» — политики, известные достижениями в лоббизме интересов регионов на федеральном уровне.

А вот со вторыми номерами, которые реально будут заседать в Госдуме в случае успеха на выборах, дело обстояло сложнее.

При условии объединения нескольких регионов в один список вторые места также достались губернаторами. Однако такая опция была доступна далеко не везде. Именно правильной конфигурацией вторых номеров партия может получить не только базовую аудиторию, но и голоса сомневающихся. Это те, кто реально станут обновленным лидерским костяком партии «Единая Россия».

В ряде регионов вторыми стали состоявшиеся политики.

Так, на втором месте объединенного списка Брянской и Смоленской областей оказался руководитель фракции ЕР Сергей Неверов. Объясняется это просто — первым номером в группе идет глава Брянской области Александр Богомаз, а вот в Смоленской области у ЕР своего кандидата нет. Поэтому нужен политик, который так или иначе известен в регионе. Самый высокие позиции там именно у Неверова, который регулярно посещает область и фактически олицетворяет там «Единую Россию», так как губернатор региона представляет ЛДПР.

Часто вторыми номерами выступают действующие депутаты Госдумы, связанные с определенным регионом, или их коллеги по областным парламентам.

Так, в Белгородской области эту позицию занимает спикер заксобрания Наталья Полуянова, всю свою карьеру строившая именно в этом регионе. Проработав на разных должностях при экс-губернаторе региона Евгении Савченко, теперь она идет вторым номером сразу после нового главы региона Вячеслава Гладкова.

Политика не для политиков

Еще одна тенденция этой избирательной кампании — кандидаты-врачи. Партия делает ставку на представителей этой профессии как на героев, оказавшихся в центре внимания благодаря пандемии. Самый яркий пример такого подхода — главврач столичной клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Она баллотируется от Москвы и также занимает второе место в списке.

Лысенко во многом является символом борьбы столицы с коронавирусом.

Политик выступает за модернизацию системы здравоохранения в России и напоминает, что, как показал коронавирус, границы могут закрыться в любой момент, а значит, россиянам просто необходим высокий уровень собственной медицины.

Где-то региональные власти делают ставку на новых политиков, людей, ранее не занимавшихся ею публично.

На втором месте в списке «Единой России» по Пермскому краю — IT-предприниматель и член совета по цифровой экономике при Совете федерации Антон Немкин, посвятивший себя развитию высоких технологий. Его ключевой проект — «Цифровая долина Прикамья». Она должна стать платформой, объединяющей в одном месте экспертов, готовых развивать проекты цифровизации в социально значимых отраслях. Под эгидой «долины» уже реализуется программа повышения цифровой грамотности учителей, разрабатывается бесплатный конструктор сайтов для районных СМИ, организована молодежная школа ИТ-предпринимательства и целый ряд других проектов.

Политик лоббирует создание в Пермском крае «цифрового полигона» с особыми правовыми условиями, способствующими развитию цифровой экономики. Потенциальной цифровой кластер в Перми создаст рабочие места и повысит уровень жизни всех жителей региона.

Ставка на Немкина в Пермском крае обусловлена тем, что через цифровизацию он предлагает жителям региона новый образ будущего, в котором качество жизни людей растет во многом благодаря современным технологиям.

Вторым номером в Челябинской области также идет не профессиональный политик, а бывший спортсмен и хоккеист Сергей Гомоляко.

В 2018 году он стал спортивным директором хоккейного клуба «Металлург», дислоцирующегося в Магнитогорске. Гомоляко обещает, что изменит спортивную жизнь региона с помощью имеющегося опыта и знаний. Как Немкин через сферу цифровизации, так Гомоляко через сферу спорта рассчитывает подарить жителям региона новый образ будущего.

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