В чем Хантер Байден признался проститутке

Сын президента США Джо Байдена Хантер снова оказался в центре скандала. В СМИ попала видеозапись, на которой он рассказывает проститутке, что русские наркоторговцы якобы украли его ноутбук. Эта ситуация вряд ли как-то скажется на самом главе Белого дома, который, вероятно, не останется на второй президентский срок, однако может ударить по отношениям США и России.

Издание Daily Mail опубликовало видео от 2019 года, на котором сын американского лидера Хантер Байден рассказывает о пропаже своего ноутбука — его якобы украли некие «российские наркоторговцы».

Откровениями он делился с проституткой. Бизнесмен снимал на видео, как проводил с ней время, и вовремя не выключил запись. Так на ноутбуке и сохранился рассказ сына президента США о том, как он лишился своей техники.

По словам Хантера Байдена, в 2018 году в Лас-Вегасе он на протяжении 18 дней веселился «то в одном люксе, то в другом» и мог за ночь потратить на развлечения порядка $10 тыс. На одной из таких вечеринок у Хантера было состояние, близкое к передозировке, — он рассказал девушке, что потерял сознание.

«Я пошел в джакузи один... Итак, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там...Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была русская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка», — сообщил он.

Очнувшись, мужчина обнаружил, что пропал ноутбук . В его краже он обвинил «российских наркоторговцев», с которыми проводил время.

Сын президента уверен, что они специально усыпили его бдительность, чтобы украсть ноутбук с информацией, которую могут использовать для шантажа. «Теперь у них есть видео, где я занимаюсь безумным сексом», — сказал Хантер Байден.

Вечно пропадающие ноутбуки

Скандал из-за потерянного Хантером Байденом компьютера разразился в октябре 2020 года, когда традиционно поддерживающая республиканцев газета New York Post опубликовала электронное сообщение, якобы подтверждающее, что Хантер Байден знакомил своего отца с украинскими бизнесменами, еще когда тот был вице-президентом США. В этом письме от 17 апреля 2015 года украинский бизнесмен Вадим Пожарский поблагодарил Хантера Байдена за «возможность встретиться» с Джо Байденом.

В материале газеты объяснялось, что это письмо в 2019 году обнаружили сотрудники ФБР, получив доступ к ноутбуку Хантера, о котором властям сообщил владелец мастерской по ремонту компьютеров. Газета, в свою очередь, получила информацию от адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Позже в СМИ начали всплывать различные сведения, якобы полученные с этого компьютера. В частности, разговор Хантера с другом, в котором он рассказывал, что однажды употреблял наркотики вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри.

Также по СМИ прошла информация, что на ноутбуке были обнаружены фотографии Хантера сексуального характера с несовершеннолетними девочками, переписки с ними, а также письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине.

Позже в интервью журналистке CBS News Трэйси Смит Хантер Байден, оправдываясь за обнаруженную у него на компьютере информацию, отметил, что в этой истории может быть «российский след».

В интервью он отрицал, что ноутбук из ремонтной мастерской принадлежит ему. По словам Байдена-младшего, он не знает, чей это был компьютер. «Там может быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Вполне возможно, что это была русская разведка. Может быть, его у меня украли», — говорил Хантер Байден.

Что будет с рейтингом Байдена

Хантер Байден уже далеко не первый раз попадает в скандальные истории и бросает тень на Джо Байдена, но сейчас это в меньшей степени влияет на рейтинг президента, сказал «Газете.Ru» заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Он обратил внимание, что в этом видео Хантер говорил, как проводил время с российскими наркоторговцами, а российская тема в США по сей день особенно токсична.

По мнению эксперта, эта ситуация может спровоцировать новый виток обвинений со стороны республиканцев и дальнейшее усиление межпартийной политической борьбы.

«Тут возникает целый ряд вопросов: насколько тесно он с ними связан, были ли это действительно наркоторговцы, есть ли у них канал шантажа Байденов в целом. Это может стать очень токсичной историей, за которую возьмутся республиканцы для соответствующих обвинений», — подчеркнул эксперт.

«Хантер Байден — это со всех точек зрения никакая не самостоятельная фигура, это просто домашний пудель. Думаю, все его заявления проходят некую цензуру Джо Байдена», — сказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

По его мнению, в США сегодня складывается очень сложная ситуация, существует вероятность, что под влиянием Демократической партии или по каким-то другим причинам Байден может не досидеть до конца президентского срока.

Как отметил эксперт, степень общественной поддержки Байдена падает: если раньше этот показатель находился на уровне 60+%, то сейчас это опасная зона 50+%.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного компанией Gallup с 6 по 21 июля, рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента США опустился ниже 50%. Это самый низкий показатель доверия населения за весь срок его президентства. В июне он составлял 56%.

Угроза антироссийских санкций

Эксперты допустили, что ситуация с ноутбуком Хантера Байдена может в конечном итоге стать поводом для введения новых санкций против России, поскольку речь в видео идет именно о «русских наркоторговцах».

«Возможно, это можно считать косвенным свидетельством того, что против России сейчас готовится новый пакет санкций. В данном случае это будет подано так, что эти действия направлены не только против Хантера Байдена, а против семьи Байдена в целом. Поэтому можно говорить о чисто американской игре насчет введения каких-то персональных санкции по отношению к членам высшего руководства России», — считает Владимир Васильев.

Дмитрий Суслов не исключил, что дело может дойти до санкций, если начнутся расследования против Хантера Байдена о его отношениях с Россией.

Как отметил эксперт, Джо Байдену в этом случае придется еще лучше демонстрировать свою враждебность по отношению к Москве, доказывать, что ни в какой зависимости от нее он не находится, что нет никакого компромата, который заставлял бы его проводить более сдержанную политику в отношении РФ.

«Не исключено, что США снова будут вынуждены ужесточить санкции против «Северного потока — 2», — подчеркнул эксперт.