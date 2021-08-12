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Политика

«Это какой-то плаксивый сброд»: чиновник рассказал о жителях Красноярского края

В Госдуме дали оценку словам советника губернатора Красноярска о «ноющих» жителях

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Андрей Агафонов

Андрей Агафонов

Центр Красноярск/YouTube
Жители Красноярска раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина из-за того, что тот не почувствовал запаха гари, когда был в Красноярске. Город накрыло смогом из-за лесных пожаров. Советник губернатора Андрей Агафонов встал на сторону спортсмена и заявил, что жалующиеся на дым жители — это «куча дерьма», которые «упиваются собственной несчастностью».

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал жителей региона, которые жалуются на смог из-за лесных пожаров, «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Так чиновник ответил на многочисленные комментарии в адрес фигуриста Алексея Ягудина, который побывал в Красноярске, который накрыло дымом, но не почувствовал запаха гари. Из-за наплыва критики спортсмену пришлось закрыть комментарии к посту. Ягудин также признал, что «совершил глупость».

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Пост в Facebook Андрея Агафонова

Пост в Facebook Андрея Агафонова

Андрей Агафонов/Facebook

Агафонов же написал, что ему «немного стыдно», что он тоже из Красноярска. «Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться!» — написал он в Facebook, вскоре удалив пост, сообщает Tayga.info.

Он выразил «отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек в режиме черного неба». «Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — убежден он.

В пресс-службе губернатора края Александра Усса отметили в комментарии РБК, что «Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции — его личное дело».

Сам советник главы региона после разгоревшегося скандала пояснил, что в конфликте виноваты те, кто накинулся на фигуриста с обвинениями. «Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох», — подчеркнул он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он выразил мнение, что такие люди живут в парадигме «Мы все умрем — надо валить». «Упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод для нытья», — добавил он, подчеркнув, что самостоятельно пост не удалял. По его словам, это сделали администраторы соцсети из-за жалоб пользователей.

В свою очередь депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что неуважительное высказывание красноярского чиновника недопустимо. По мнению парламентария, Агафонов расписался в собственном непрофессионализме, так как Красноярск входит в 20-ку российских городов с плохой экологической обстановкой.

Помощник губернатора, возможно, следует примеру начальства. В 2019 году две цитаты главы Красноярского края Александра Усса попали в топ блогера Ильи Варламова «Длинный язык — 2019». Обе фразы установлены на 5-м месте рейтинга.

Первую — «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть!» — Усс произнес во время разговора с местными жителями Канска, который в тот год затопило.

Женщина обратилась к губернатору с вопросом о состоянии дорог в зоне подтоплений. После инцидента, который вызвал в сети бурное обсуждение, Усс извинился перед жительницей Канска и заявил, что строительные работы будут произведены.

Вторую свою знаменитую реплику губернатор произнес на молодежном форуме «ТИМ Бирюса», отвечая на вопрос о лесных пожарах. «Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Дело в том, что это обычное погодное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», — считает он.

Загрязненный воздух и смог — основные проблемы Красноярского края, на которые местные жители жалуются не первый год. В регионе регулярно вводят режим «черного неба», который означает обязательное закрытие окон и по возможности редкое посещение улицы.

10 августа в Красноярске почти на сутки объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Причина — повышенный уровень загрязнения воздуха из-за лесных пожаров в Якутии и смежных регионах. Датчики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды несколько дней подряд показывали превышение нормы. 7 августа местные СМИ сообщали о превышении в 60 раз по взвешенным частицам (загрязняющая воздух субстанция).

Власти региона подтверждали, что проблема качества воздуха — одна из наиболее важных в крае. В пресс-службе губернатора заверяли, что делают все возможные меры для снижения вредных выбросов в атмосферу. В то же время там напомнили, что Красноярский край — крупный промышленный регион.

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