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Политика

Уже извинились: за что Иран обиделся на послов России и Великобритании

Главу российского диппредставительства вызвали в МИД Ирана из-за фото с британским послом

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RusEmbIran/Twitter
Российское посольство в Иране принесло извинения республике из-за недопонимания, возникшего на фоне совместной фотографии послов России и Великобритании на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943-м году, которую иранцы восприняли как отсылку к событиям с оккупацией республики. В России заверили, что снимок не несет собой антииранский посыл, несмотря на критику со стороны возмутившихся официальных лиц Ирана.

Иран недоволен

Российский посол в Иране Леван Джагарян был вызван в министерство иностранных дел республики. В пресс-службе российского внешнеполитического ведомство отмечается, что поводом к беседе с послом стала «возникшая неоднозначная реакция иранской общественности» на совместную фотографию Джагаряна и посла Великобритании Саймона Шерклиффа на фоне российского посольства в Тегеране.

В сообщении также подчеркивается, что в МИД Ирана с Джагаряном беседовали «в дружественной атмосфере», и иранская сторона получила все необходимые разъяснения. Российский посол со своей стороны выразил сожаление в связи с появившимся недопониманием.

Что за фотография

Послуживший поводом к обиде иранцев стал снимок, опубликованный в социальных сетях российской дипмиссии в Иране. На нем запечатлены Джагарян и новый руководитель внешнеполитического представительства Великобритании в республике Шерклифф. Встреча послов состоялась, как сказано в посте российского посольства, «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция».

По сути, сама фотография, не беря в расчет подпись из Twitter посольства России, имеет сходство со снимком «Большой тройки», сделанном в 1943 году на Тегеранской конференции.

На появившийся 12 августа снимок отреагировали официальные лица Ирана. Председатель парламента республики Мохаммад Бакер Галибаф выразил готовность Тегерана дать «решительный дипломатический ответ», если послы не принесут извинения. Неуместным фото также назвал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Надо ли напоминать всем, что август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943-го. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], что его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», — написал Зариф в своем Twitter.

В итоге извинения российской стороны были принесены как лично послом, так и публично дипмиссией. В заявлении, опубликованном в соцсетях, уточняется, что фотография не подразумевает антииранского контекста и не несет цели в оскорблении иранского народа.

«Единственный смысл в том, что это фото должно отдать дань совместным усилиям союзных государств против нацизма во время Второй мировой войны. Иран — наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», — гласит позиция России.

Чем возмутились иранцы

25 августа в истории Ирана известен как день начала совместной советско-британской операции по оккупации республики под кодовым названием «Согласие». Ее цель заключалась в распределении контроля над частями Ирана между СССР и Великобританией, поскольку до начала Второй мировой войны правительство Ирана было ориентировано на Запад и, в частности, вступило в период глубокого сотрудничества с Германией. Советский Союз и Штаты со своей стороны опасались, что гитлеровские агенты, чье присутствие в то время в республике оценивалось как очень широкое, могли этим воспользоваться и установить своеобразную власть своей коалиции в стране.

Наибольшее опасение вызывали такие объекты, как британо-иранские нефтяные месторождения и трансиранский маршрут, который использовали Великобритания, США и СССР в ходе войны.

Изначально СССР, ссылаясь на заключенный с Ираном договор о дружбе, требовал у Тегерана выдворить немцев из страны, но тогдашний шах Ирана отказал, вследствие чего Советский Союз и Великобритания ввели свои войска в республику, не встретив существенного противодействия. В результате было подписано соглашение о переходе нефтяных сооружений на юге и северных территорий Ирана Великобритании и СССР соответственно, а шах Реза Пехлеви отрекся от престола, передав власть своему сыну Мохаммеду Резе Пехлеви, последнему иранскому шаху в истории. Страны обязывались вывести войска из Ирана после войны, однако СССР свое присутствием там сохранял вплоть до 1946-го. А в 1943-м на территории республики, находившийся под контролем СССР и Великобритании, прошла Тегеранская конференция, на которой как раз было сделано фото «Большой тройки».

В этом году событию — операции «Согласие» — исполняется 80 лет, и в Иране к нахождению иностранных войск на своей территории относятся чувствительно. Республика считает, что была насильственно оккупирована, и неоднократно требовала компенсацию и часть выгоды, полученной СССР после победы в войне.

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