Километры непроходимой тайги. Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. По его словам, введение дороги в эксплуатацию увеличит транспортные возможности Восточной Сибири. В реконструкции принимают участие военные железнодорожники, для проживания и обеспечения труда которых оперативно возведены современные городки на участке от Улака до Февральска. Ожидается, что работы будут завершены к концу 2024 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 12 августа, принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Ожидается, что работы будут завершены к концу 2024 года.

«После введения дороги в эксплуатацию она увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок», — отметил Шойгу.

В реконструкции принимают участие военные железнодорожники. «Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно», — подчеркнул глава Минобороны, отметив, что к концу 2024 года Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка оперативно возведены современные городки, сообщил Шойгу. К строительству также привлечена автомобильная, инженерная и специальная техника. «Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента по увеличению пропускной способности БАМ», — указал министр обороны. Он выразил уверенность, что железнодорожные войска, без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог, достойно справятся с поставленными задачами.

Стройка века

По словам Шойгу, у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со «стройкой века», как называли в советские годы Байкало-Амурскую магистраль.

«Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории СССР. Кто-то ехал сюда «за туманом и за запахом тайги», кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось, здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги», — приводит ТАСС слова главы Минобороны.

О магистрали

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань.

На данный момент общая протяженность Байкало-Амурской магистрали - 4,3 тыс. км.

БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

Помогут студенты

К строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали привлекли учащихся военно-учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения, сообщает газета «Хабаровские вести».

«Строительное направление — одно из самых массовых в деятельности студенческих отрядов. Вам выпала честь в ходе сборов принять участие в реконструкции ряда объектов Байкало-Амурской магистрали. Желаю вам успешно завершить учебные сборы, а опыт и знания применить на итоговой аттестации», — приводит издание цитаты из выступления начальника военно-учебного центра Серика Кусанова.

Вопрос о привлечении на БАМ рабочей силы возник с началом работ по строительству второй ветки в конце прошлого года.

Привлекут заключенных

К строительству второй линии БАМ привлекут заключенных Хабаровского края – в июне соответствующее соглашение подписали региональное управление ФСИН и подрядчик строительства, «УК Бамстроймеханизация». В компании сообщили, что привлечение осужденных необходимо из-за дефицита рабочей силы на фоне большого масштаба работ и сложностей, связанных с пандемией. Представители ФСИН напомнили, что осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами.

Идея о том, чтобы привлекать заключенных к строительным и другим работам активно обсуждалась последние месяцы. Лишенных свободы лиц предлагалось использовать вместо трудовых мигрантов. Директор ФСИН Александр Калашников, продвигая инициативу, говорил о том, что заключенным будут обеспечены достойные условия, поэтому с советскими лагерями параллели проводить не нужно.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — заявил Калашников. Он добавил, что по стране из 482 тысяч человек, которые находятся в исправительных учреждениях, около 188 тысяч имеют право на принудительные работы.

Инициативу поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, который уточнил, что вовлечь в работу могут 180 тыс. отбывающих тюремный срок людей. Позже зампред правительства предложил также рассмотреть вопрос о привлечении к стройке неработающих пенсионеров-специалистов из-за недостатка трудовых ресурсов в отрасли.

БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД, был создан в 1932 году. Через него прошло порядка 2 млн человек. Силами заключенных был построен участок БАМ—Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая—Ургал, Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре и другие. По официальным данным, в 1933—1938 годах от голода и болезней погибло около 40 тысяч заключенных.