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Политика

«Байден бросил нам вызов»: как сенаторы борются за остановку «Северного потока — 2»

Республиканцы блокируют работу Сената США из-за «Северного потока — 2»

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Александр Демьянчук/ТАСС
Члены Сената блокируют назначение кандидатов в Госдепартамент из-за нежелания администрации президента США вводить новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Они считают, что администрация Джо Байдена напрасно поддерживает «стратегию Германии» в отношении России, рискуя ослабить «глобальное положение Америки». Ранее президент США заявил, что новые санкции против СП-2 непродуктивны.

Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Майк Ли заблокировали назначение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте США. Тем самым они пытаются добиться, чтобы администрация Джо Байдена ввела новые санкции в отношении «Северного потока — 2», сообщает американское издание The Hill.

«Все сенаторы в этой палате точно знают, почему не были выдвинуты кандидаты в Госдеп и причина в том, что администрация Байдена открыто бросает вызов Конгрессу США. Владимир Путин отчаянно хочет, чтобы строительство «Северного потока – 2» было завершено. Если это произойдет, то он получит миллиарды долларов, которые сможет использовать для злонамеренных действий в Европе и во всем мире», — сказал Круз.

Напомним, что в середине мая минфин США ввел санкции против российских судов и компаний, работавших над строительством газопровода. Под ограничения попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов, в частности, «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». При этом ведомство разрешило любое сотрудничество с Морспасслужбой, не связанное с «Северным потоком — 2». Однако санкции не коснулись оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это сделано в национальных интересах США.

Также он отметил, что данные действия администрации США показывают приверженность энергетической безопасности в Европе.

«Мы продолжим противодействовать завершению проекта «Северный поток – 2», который ослабит энергетическую безопасность Европы и Украины, а также стран восточного фланга НАТО и ЕС. Наше неприятие газопровода «Северный поток - 2» непоколебимо, а позиция соответствует обязательству укреплять наши трансатлантические отношения в целях национальной безопасности», - говорится в заявлении на сайте Госдепа.

В ответ на это группа сенаторов-республиканцев представила законопроект, которым предлагается восстановить санкции против проекта «Северный поток — 2».

«Рискуя ослабить глобальное положение Америки, администрация Джо Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Владимиру Путину контроль над нашими союзниками в Европе. Строительство должно быть остановлено, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям», — заявил один из авторов инициативы Кевин Крамер.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для США было бессмысленно вводить новые санкции в отношение «Северного потока – 2». «В последнее время было бессмысленно сопротивляться строительству трубопровода и вводить санкции. Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», — пояснил президент РФ. Также российский лидер отметил, что все действия, предпринятые США по газопроводу, были выгодны исключительно им: «Только разобрались с «Северным потоком — 2», а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, в частности Германии».

В свою очередь позднее комитет палаты представителей США по ассигнованиям утвердил поправку, которая не позволяет президенту Джо Байдену приостановить санкции против «Северного потока — 2» в 2022 году.

Автор проекта Марси Каптур заявила, что для администрации президента данная инициатива будет мощным сигналом в вопросе обеспечения приоритета европейской энергетической безопасности.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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