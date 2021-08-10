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Политика

«Почему вы нас не любите?» Кто выступает против русского языка в Казахстане

В крупных городах Казахстана националисты проводят «языковые патрули»

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Til Maydani онлайн партиясы/YouTube
В Казахстане появились «языковые патрули», которые проверяют использование казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. В некоторых ситуациях активисты на камеру заставляют извиняться русскоязычных граждан страны за их высказывания. Глава Россотрудничества Евгений Примаков уже отреагировал на эту ситуацию.

Казахстанские националисты организовали «языковые патрули», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения для проверки использования казахского языка. Все рейды активисты записывают и выкладывают на канале в YouTube.

Руководит рейдами основатель канала Куат Ахметов. Они заходят в магазины и проверяют, переведены ли этикетки на казахский язык и понимают ли его сотрудники.

Однако часто при просмотре роликов с громкими названиями непонятно, в чем суть претензий активистов. Например на канале есть ролик с названием «Астана Руский Фашизм казахов не обслуживают принципиально для них важно чтобы говорили на руском» (орфография и пунктуация сохранена — «Газета.Ru»). В нем один из участников рейда очень быстро говорит на казахском языке, а девушка за прилавком не говорит ни слова. Ни оскорбляя автора ролика, ни позволяя себе его не обслуживать.

Подобные рейды проходят во многих крупных городах страны, несмотря на то, что казахский язык является государственным языком, а русский имеет равный официальный статус для всех уровней административного и институционального назначения.

В одном из роликов националисты в сопровождении сотрудников правоохранительных органов пришли в магазин в городе Актау (с 1964 по 1991 год назывался Шевченко – «Газета.Ru»), которым владеют русскоязычные граждане Казахстана. Во время диалога одна из участниц разговора говорит: «Вы не любите русских, а что мы вам сделали? Мы вам город построили! Если бы не мы – вы бы здесь не были».

Через некоторое время на канале появился ролик с этой женщиной, где она извиняется за свои слова и говорит, что была в нервном состоянии.

История Актау берет начало в 1956 году, когда на полуостров Мангышлак прибыли рабочие в поисках месторождений урановой руды. В 1959 году началось строительство порта. В 1962 году была запущена дизельная электростанция и ТЭЦ. В том же году опытно-промышленная испарительная установка выдала первую опресненную воду. В 1964 году началось строительство первого в мире атомного реактора на быстрых нейтронах БН-350, включающего три тепловые электростанции и установку с тепловым опреснительным оборудованием. Он обеспечивал город водой, электричеством и теплом.

В строительстве города практически на ровном месте в пустыне принимали участие жители всего СССР, но основной вклад внесли жители Ленинграда.

Комментируя данный ролик глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в своем Telegram-канале, что казахстанские власти «с опаской относятся к своим националистам и стараются лишний раз их не раздражать».

«В Казахстане <…> всенациональный крик боли раздается, если вдруг кто-то в России <…> посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о «Золотой Орде», — и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим <…> прямое осуждение местных нациков со стороны Казахстанского государства? Нет, мы такого осуждения не слышим, <…>», - заявил Примаков.

Также глава Россотрудничества отметил, что если после подобных акций не будет официальной реакции властей Казахстана, то и ответ не заставит себя ждать.

«<…> все что находится в компетенции Агентства — вещь универсальная. И будет применено всюду, в том числе и в Казахстане, в том числе и при распределении квот на высшее образование среди некоторых талантливых детей из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики. Просто чтобы простимулировать реакцию на подобные ни разу не бытовые нападения — а нападения на очевидной этнической, национальной и русофобской почве», — написал Примаков вспомнив, как пример, недавний случай в Киргизии.

Речь идет о том, что один из посетителей детского центра развлечений в Бишкеке потребовал, чтобы девушка обслужила его на киргизском. После отказа, он начал ее оскорблять и кидать разными предметами. Милиция возбудила против гражданина уголовное дело по статье «Хулиганство», а Россия на 10 лет запретила ему въезд на территорию страны.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с русскоязычной продавщицей в Киргизии. Напомним,

До этого летом 2021 года широкий резонанс получил случай с систематическим избиением в Киргизии 9-летнего русского мальчика сверстниками в лагере, его травили по религиозным причинам. В начале августа дело было закрыто из-за того, что «родителей ребенка вынудили забрать заявление».

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