Уступки Лукашенко: что изменится в конституции Белоруссии

Конституционная комиссия Белоруссии обещает представить президенту проект изменений основного закона страны к 1 сентября. Ожидается, что будут ограничены полномочия главы государства, усилена роль Всенародного белорусского собрания, появится должность уполномоченного по правам человека. Главные изменения белорусской конституции, о которых известно на данный момент, — в обзоре «Газеты.Ru».

Президента ограничат

По проекту, представленному конституционной комиссией, глава государства будет лишен права издавать декреты и отменять акты правительства. При этом устанавливается, что указы и распоряжения президента не должны противоречить конституции и законам Белоруссии.

На сегодняшний день указы президента стоят выше законов, и законы не действуют в той части, где они противоречат указам и декретам.

Вместе с тем, согласно проекту, президент сможет назначать премьера только после предварительного согласия с парламентом — на данный момент законодательный орган фактически утверждает главу правительства. К тому же президент, в случае утверждения поправок, будет формировать правительство по предложению премьера, а не самолично.

Возраст кандидатов

Согласно проекту, один человек не сможет занимать пост главы государства более двух сроков, но все бывшие президенты получат гарантии неприкосновенности и защиты. Также будет повышен возрастной ценз для президента — стать кандидатом теперь можно только с 40 лет, а не с 35, как было раньше. Кроме того, с 10 до 20 лет повышен ценз оседлости — именно столько нужно будет прожить в Белоруссии для участия в выборах.

Статус Всебелорусского народного собрания

В обновленном проекте Всебелорусское народное собрание (ВНС) становится высшим представительным органом народовластия в стране, а его решения будут обязательными для исполнения государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

Орган будет решать вопросы легитимности выборов и получит полномочия для осуществления процедуры импичмента президента.

Отстранить главу государства можно будет в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. При этом ВНС также может получить функции для определения стратегии развития государства, правда, пока неизвестно, какие именно.

Полномочия парламента

Срок полномочий членов Палаты представителей и Совета Республики предлагается поднять с 4 до 5 лет. Также вводится запрет на отзыв депутатов из обеих палат парламента. Кроме того, Совет Республики получает новую консультативную функцию — по согласию с ним президент сможет назначать омбудсмена по правам человека на пять лет. Сам институт уполномоченного по правам человека в Белоруссии появится впервые.

Изменение выборов

В проекте предлагается ввести единый день голосования (так выборы проходят в России). Кроме того, будет установлен запрет на финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами.

Историческая память и брак

В проект добавлены тезисы об ответственности государства за сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.

Также устанавливается четкое определение брака как союза женщины и мужчины.

Кроме того, в текст основного закона предлагается внести положение об обязанности родителей готовить детей к общественно полезному труду, поправку о проявлении патриотизма и сохранении исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа как долг каждого гражданина, и норму о развитии мирного атома.

Поправки для граждан

В проекте предлагается закрепить такие положения как равные права мужчин и женщин, обязанность государства по поддержке многодетных семей, создание равных условий для инвалидов и обязанность граждан по заботе о своем здоровье.

Кроме того, закрепляются гарантии защиты персональных данных граждан Белоруссии. Также жители страны впервые смогут получить возможность напрямую обращаться в Конституционный суд, однако госорганы будут освобождены от обязанности письменно мотивировать отказ от рассмотрения обращений.

Изменение Конституционного суда

По изменению Конституционного суда вводится запрет на участие судей в партиях, он же касается представителей силовых ведомств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключал, что нужно также изменить систему назначения судей КС, поскольку половину состава суда на данным момент утверждает глава государства. Он предлагал передать эту роль Всебелорусскому народному собранию.

Устранение нейтралитета

Согласно предложению конституционной комиссии, из основного закона может быть убран тезис о нейтралитете Белоруссии.

Его предлагают изменить на формулировку, что с белорусской территории не будет никаких угроз другим странам, а при необходимости защищать суверенитет и территориальную целостность Белоруссия будет использовать коллективную оборону в соответствии с международными договорами.

Смертная казнь и новые сроки Лукашенко

На уровне обсуждений также говорится о двух вопросах — возможной отмене смертной казни и предоставления Александру Лукашенко возможности избраться на очередной президентский срок. Будут ли введены какие-либо поправки по этим пунктам, пока неизвестно. Что касается смертной казни, то в конституционной комиссии объявили о консультациях по этому вопросу.