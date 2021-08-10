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Политика

Член «смертоносной комиссии»: дело о казнях в Иране может бросить тень на президента

Один из исполнителей массовых убийств в Иране в 1980-е годы предстал перед судом

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Сторонники организации моджахедов иранского народа протестуют перед окружным судом Стокгольма, 10 августа 2021 года

Сторонники организации моджахедов иранского народа протестуют перед окружным судом Стокгольма, 10 августа 2021 года

Reuters
В Швеции начался судебный процесс против гражданина Ирана, обвиняемого в участии в массовых казнях. Как выяснили СМИ, он был одним из членов «смертоносной комиссии» в республике в 1980-е годы. Как слушание его дела может отразиться на недавно избранном президенте Ибрахиме Раиси и отношениях Ирана со странами Запада — в материале «Газеты.Ru».

Суд за пытки

В Швеции начался суд над 60-летним Хамидом Нури, обвиняемым в участии в массовых казнях в Иране в 1980-х годах. Как сообщили журналисты SVT, он сыграл в них ключевую роль.

По информации журналистов, один из выживших во время кровавых репрессий после Иранской революции 1979 года Ирадж Месдаги долгие годы подробно документировал происходящие в стране преступления и пытался вычислить всех виновных. В СМИ утверждают, что в 2019 году ему удалось заманить одного из своих тюремщиков в Стокгольм, где его и арестовали.

Как пишет Politico, обвиняемого Хамида Нури, который в 1980-е годы был известен под именем Хамид Абасси, подозревают в том, что он во время чисток 1988 года пытал Месдаги и многих других в тюрьме Гохардашт за пределами Тегерана.

Его также считают причастным к убийствам политических оппонентов властей Исламской Республики.

По версии шведских следователей, он выполнял приказ верховного правителя страны аятоллы Рухоллы Хомейни — убивать в тюрьмах заключенных, которые поддерживали «Организацию моджахедов иранского народа». Точное число жертв массовых казней неизвестно. Как утверждают в международной правозащитной организации Amnesty International, это 2,8–3,8 тыс. человек, хотя некоторые оценки превышают эту в несколько раз. Среди казненных было много женщин.

По данным Politico, в полицейских документах дела Нури 38 истцов. Сам иранец вину не признал.

Президент под ударом

Этот случай особенно чувствителен для Ирана сегодня, так как его нового президента Ибрахима Раиси уже обвиняли в выполнении ключевых функций в резне 1988 года. СМИ сообщают, что он был одним из четырех судей, которые заседали в так называемой «смертоносной комиссии». Об этом известно, в частности, из записи разговора тогдашнего заместителя Хомейни Хосейна-Али Монтазери, опубликованной в 2016 году. На ней Монтазери называет массовые убийства «самым страшным преступлением в истории Исламской Республики», а Раиси просит его предоставить ему право на убийство еще 200 человек. Заместитель Хомейни дал ему резкий отказ.

Сам Раиси свое участие в «смертоносной комиссии» не комментирует.

При этом он настаивает, что казни совершались во исполнение воли Хомейни. Согласно официальной позиции иранских властей, убитые были «террористами» и «лицемерами».

За нарушения прав человека Раиси в 2019 году попал под санкции США.

Впрочем, сегодня есть вероятность, что даже на фоне рассмотрения дела в шведском суде в Тегеране эту ситуацию вполне могут «не заметить», сказал «Газете.Ru» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. По его словам, в Иране и за его пределами, безусловно, есть силы, которые заинтересованы в раздувании этой истории, но сегодня все зависит только от самого Раиси.

«Президент Ирана, возможно, что-то пробормочет по этому поводу. Но если он сам не будет раскручивать эту историю, то ничего не будет. А Ирану это сейчас совершенно не нужно. Это, как говорится, дело житейское. Были пытки? Были. Была исламская революция? Была. Но это уже история», — объяснил эксперт.

Что будет с отношениями Ирана и Европы

Дело Нури слушает именно в Швеции, потому что королевство обладает универсальной юрисдикцией в отношении нарушений международного права.

Обвинители отмечают, что у них есть как возможность, так и обязательство преследовать за такие преступления.

Если скандал раздуют, то она станет лишней проблемой на пути к урегулированию отношений между Ираном и США, предупредил Алексей Малашенко.

Кстати, это не единственное дело в отношении иранцев, которое за последнее время рассматривали в Европе. В начале февраля в Бельгии осудили работавшего в Вене 49-летнего иранского дипломата Ассадолу Ассади, которого признали виновным в подготовке нападения на участников конференции Национального совета сопротивления Ирана, прошедшей во Франции в 2018 году. Суд в Антверпене приговорил его к 20 годам тюрьмы. Власти Ирана настаивали, что дело сфабриковано.

При этом Алексей Малашенко убежден, что отношения Ирана с Европой не ухудшатся на фоне очередного суда против иранца.

Более того, по его словам, «европейцы уже давно готовы мириться с Тегераном».

«В нынешней ситуации уже и США готовы к переговорам, и сам Иран, а Европа и подавно уже готова. Так что, я думаю, эта история не получит развития», — сказал эксперт.

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