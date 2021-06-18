«Палач» для Запада: кто станет новым президентом Ирана

Президентские выборы в Иране завершились без какой-либо интриги. Хотя подсчет голосов еще продолжается, уже сейчас можно с уверенностью назвать имя будущего главы государства. Им станет председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, консервативный юрист и проповедник, проигравший действующему президенту Хасану Роухани в прошлой президентской гонке.

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К 11 утра по местному времени (9:30 мск) за него было отдано более 17,8 миллиона голосов. Его главного соперника — Мохсена Резаи — еще одного консерватора, который в прошлом он возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР), поддержали более 3,3 миллиона избирателей. Бывшего главу центрального банка Абдольнасера Хеммати — более 2,4 миллиона человек. Заместитель председателя Амира Хосейн Казизаде Хашеми набрал около миллиона голосов.

close Эбрахим Раиси Эбрахим Раиси Majid Asgaripour/WANA/Reuters

При этом явка на выборах оказалась рекордно низкой. Хотя Государственное телевидение демонстрировало длинные очереди на избирательных участках в нескольких городах, по данным информационного агентства Fars, за более чем 12 часов голосования, на участки пришли всего 37% избирателей. В итоге, власти были вынуждены продлить период работы избирательных участков, которые в день голосования работали на протяжении 19 часов. Это не сильно помогло исправить ситуацию: до участков дошли всего 28,4 млн избирателей — явка в районе 48%, что является самым низким показателем за всю историю Ирана.

Нежелание большинства жителей страны идти на выборы во многом связано с их «предопределенным характером». По крайней мере в соцсетях именно так иранцы объясняют свой отказ от голосования. Кроме того, иранские диссиденты со всего мира активно призывали к бойкоту этого голосования.

Выборы без выбора

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что власти сделали все возможное, чтобы сделать победу Раиси на выборах неизбежной. «Его некоторые серьезные соперники, в том числе от реформаторского лагеря были отстранены надзорными органами Ирана от участия в предвыборной гонке. В последние дни некоторые кандидаты также пошли на самоотвод, тем самым расчистив площадку для Раиси — оставшиеся соперники не представляют для него серьезной опасности», — пояснила востоковед-политолог Елена Супонина.

В этом году заявку на участие в выборах подали почти 600 человек, но Совет стражей конституции Ирана в конце мая одобрил всего семь кандидатов.

В этот список не смогли попасть видные реформаторы, в том числе бывший спикер парламента Али Лариджани, которого считали одним из главных соперников для консерваторов. При этом прямая просьба Роухани к верховному правителю Ирана Али Хаменеи о расширении круга участников для обеспечения конкуренции на выборах осталась без ответа.

Как отмечает старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, Хаменеи публично поддержал кандидатуру Раиси в качестве президента, тем самым фактически гарантировав его победу на выборах. Более того, местные наблюдатели не исключают, что нынешний кандидат в президенты вполне может стать преемником верховного лидера Ирана.

«То есть это тяжеловесная история, которая работает на кандидата. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР), силовой блок, также достаточно публично и не скрывая своей позиции выразили ему поддержку. В целом создается впечатление, что договоренности о том, что он сменит нынешнего президента достигнуты достаточно давно. Сейчас же мы наблюдаем разыгрываемую операцию по замене Роухани», — добавил эксперт.

«Палач 88 года»

По версии западных СМИ, в том числе «Би-би-си», приход к власти консерватора будет означать ужесточение как внешней, так и внутренней политики Ирана. Такие опасения во многом связаны с фигурой Раиси, которого называют «палачом 88 года».

Политик известен тем, что в конце 80-х годов прошлого века был одним из четырех судей, заседавших в так называемых «комиссиях смерти» и отправивших на казнь десятки тысяч человек.

Более того, Раиси не раз критиковал правительство Хасана Роухани за готовность к переговорам с Западом, заявляя, что Иран должен вести диалог только на языке силы.

СМИ не исключают, что Раиси на посту президента может занять жесткую позицию по переговорам с США в контексте полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и даже сорвать их. Вашингтон покинул сделку почти три года назад, восстановив все санкции против Ирана. На данный момент стороны проводят консультации по возвращению США в соглашение, что подразумевает снятие ограничений с Тегерана.

Однако эксперты не согласны с опасениями журналистов. По словам Андрея Чупрыгина из НИУ ВШЭ, Раиси в последнее время достаточно громко и последовательно выступал за необходимость переговоров и достижения компромиссов с Западом.

«Такая позиция, вероятно, обеспечит ему успешное завершение консультаций по возобновлению СВПД. Важно, что он выражает склонность к введению конструктивных переговоров с Западом.

Это также означает, что неофициальные переговоры между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении разорванных пять лет назад дипотношений могут перейти в официальный формат — это уже серьезная заявка к изменениям», — отметил эксперт.

Востоковед-политолог Елена Супонина не исключает, что иранцы ужесточат свои позиции на всех международных площадках в случае победы Раиси, но все же процесс по ядерной сделке будет продолжен.

«Многие иранские политологи считают, что Раиси вынужден будет пойти на продолжение переговорного процесса по ядерной сделке, поскольку страна нуждается в ослаблении экономических санкций, а президент США Джо Байден готов торговаться с Тегераном по этому поводу», — указала эксперт.

Провал реформаторов

Возможный приход к власти консерватора фактически будет означать окончательное поражение фракции реформаторов, неформальным лидером которой выступает Роухани. Их падение с политического Олимпа началось еще в феврале прошлого года, когда десятки кандидатов-реформистов проиграли соперникам-консерваторам на парламентских выборах.

Однако эксперты призывают не путать иранские понятия «реформисты» и «консерваторы» с общепринятой на Западе трактовкой этих терминов. По словам Андрея Чупрыгина из НИУ ВШЭ, на самом деле разница между так называемыми реформистами, которые мало что реформировали, и консерваторами достаточно смазана.

close Хасан Роухани Хасан Роухани Reuters

«Не стоит особо обращать внимание на эти характеристики на Ближнем Востоке, потому что отличия между ними могут быть очень небольшими. Смысл, который иранцы вкладывают в понятия «реформисты» и «консерваторы», несколько отличается от западного подхода. К примеру, если взять начало XX века, то мусульманские реформисты пытались реформировать ислам с точки зрения возврата к консервативным ценностям раннего периода, что не совсем коррелирует с европейским понятием реформизма.

Поэтому не стоит обращать внимание на заявления о том, что будущий президент — консерватор. В Иране и так серьезный консервативный режим с фундаменталистским ароматом», — пояснил эксперт.

С этим согласна и политолог Елена Супонина: по ее мнению, разделение на консерваторов и реформистов достаточно условно — это в любом случае религиозные лидеры, которые следуют основополагающим принципам идеологии государства.

«В этот раз победа консерваторов более ожидаема, но их противников не стоит списывать со счетов. Отчасти вину за ухудшение позиций реформаторов в Иране можно возложить на США. В свое время реформаторы обещали народу ослабление, а то и снятие международных санкций и прорыв на переговорах по ядерной сделке. Прорыв произошел в 2015 году, но бывший президент США Дональд Трамп свел все результаты на нет, тем самым подорвав позиции Хасана Роухани и его сторонников внутри Ирана. Люди просто устали от экономических тягот», — резюмировала эксперт.