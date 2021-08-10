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Политика

«Наши законы позволяют»: Украина предлагает разместить в стране американских военных

Украинский вице-премьер предложил разместить в стране силы ПВО США

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Вице-премьер украинского правительства Резник на встрече в США сообщил, что Украина опасается возможного размещением российских ядерных боеголовок в Крыму. В связи с этим Киев предлагает разместить на своей территории средства ПВО США. На Украине неоднократно пугали российскими ядерными ракетами на полуострове. В Москве говорили, что никаких стратегических причин для этого нет.

Украина рассчитывает, что безопасность страны будет усилена за счет развертывания американских подразделений ПВО. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резник во время визита в США. Об этом сообщает пресс-служба Резника.

В ходе рабочей поездки вице-премьер встретился с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом. В ходе беседы они обсудили перспективы развития «российской агрессии» в отношении Украины, переговоры в рамках нормандского формата, работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, строительство и запуск газопровода «Северный поток-2», двустороннее сотрудничество.

Справка
The Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд) — неправительственная американская организация, созданная в 1984 году для работы с перебежчиками, в первую очередь, из СССР. Была основана на средства и при поддержке ЦРУ. Выпускает несколько пропагандистских изданий, активно сотрудничает с неправительственными организациями в странах СНГ и бывшего Советского блока.

Резник отметил, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море» и поменяла баланс сил в Черном море, полностью его милитаризировав. Украинский вице-премьер заявил, что Москва готовится разместить в Крыму ядерное оружие, а использование полуострова в качестве опорной точки при операциях на Ближнем Востоке, Балканах и в Африке вызывает беспокойство.

«Важным является расширение пакета в сфере безопасности для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, пусть даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — заявил Резников. Он добавил, что подобные действия могут послужить ответом на предстоящий запуск «Северного потока — 2», который угрожает странам Балтии и Польше.

После присоединения Крыма к России украинские власти неоднократно заявляли, что Москва может размещать на полуострове свое ядерное оружие и тем самым подвергать опасности Европу. В 2016 году бывший президент Украины Петр Порошенко говорил, что Россия милитаризирует Крым. В ответ на это в Кремле отметили, что Крым является российским регионом, поэтому Москва не намерена ни с кем обсуждать действия на собственной территории.

В 2018 году экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждал, что в Крыму может быть российское ядерное оружие. «У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия», — говорил он.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце 2020 года прогнозировал скорое размещение на полуострове ядерного оружия. Данилов отметил, что Москва пойдет на такой шаг в случае если почувствует, что проигрывает в противостоянии с Киевом. Член Совфеда Федерации Франц Клинцевич заявлял, что у России нет ни стратегических, ни тактических причин размещать в Крыму ядерное оружие.

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