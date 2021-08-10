Латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам

Миграционный кризис, возникший из-за санкций ЕС против Белоруссии, затронул и Латвию. Балтийская республика ввела режим ЧС до 10 ноября. В соседней Литве ранее заявили, что ожидают от Минска новых попыток обострения ситуации, а чтобы их пресечь намерены построить стену на границе с Белоруссией.

Латвийское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, пишет местное издание LETA. Инициатором введения ЧС стала глава МВД страны Мария Голубева. Власти объявили о «незамедлительном» усилении охраны границы, которое будет действовать три месяца.

Режим ЧС, в частности, введен во втором по величине городе республики — Даугавпилсе (власти туда уже направили спецназ для урегулирования ситуации). Теперь для возвращения нелегалов в Белоруссии латвийским пограничникам можно применять физическую силу и специальные средства. Такой режим также предполагает помощь погранохране со стороны Национальных вооруженных сил (НВС) и Государственной полиции.

По мнению командующего Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонидса Калниньша, «давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе — это... проверка системы обороны Латвии». По его словам, власти нацелены на активное пресечение нелегального пресечения границы.

Латвия столкнулась с нелегальной миграцией со стороны Белоруссии вслед за Литвой. С начала года на границе Латвии и Белоруссии были задержаны 343 нелегала, только за последние четыре дня там задержаны 283 человека (это в семь раз больше задержанных нелегалов за весь прошлый год).

Ситуация в Литве

Границу Литвы и Белоруссии пересекли более 4 тыс. беженцев. Сначала литовские власти разместили мигрантов вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабраде. Но когда места в этом палаточном лагере не хватило, нелегалам организовали проживание на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы (для них даже арендовали модульные блок-контейнеры).

На полигоне, что расположен рядом с деревней Руднинкай, размещены около 400 нелегалов из стран Азии и Африки, которые незаконно попали в Литву из Белоруссии. Планировалось, что на полигоне будут размещены до 1,5 тыс. мигрантов. Но жители деревни, в которой проживают порядка 500 человек, устроили акции протеста, из-за чего допустимое количество мигрантов сократилось почти вдвое. Согласно данным МВД Литвы, ранее с этого полигона сбежали семь мигрантов, их розыскивают правоохранители.

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что в скором времени миграционный кризис может выйти на новый виток.

«Не сомневаюсь, что [со стороны Белоруссии] будут предприниматься попытки обострения ситуации, начало которой было положено несколько месяцев назад», — сказал он.

Науседа призвал своего белорусского коллегу осознать, что литовские власти «дадут этому отпор». В частности, глава Литвы отметил улучшение охраны границы балтийской республики.

«Заметны положительные сдвиги, что радует. Действия литовских пограничников [по вытеснению с территории страны пытающихся пересечь границу нелегальных мигрантов] совершенно оправданы и находят поддержку», — утверждает глава государства.

В то же время литовские власти считают хорошим решением построить на границе с Белоруссией четырехметровую стену. По словам Науседы, это «приоритет» страны. И на него не стоит жалеть ресурсов — «вопрос не в цене». Вместе с тем он подчеркнул, что срок в два года, которые могут уйти на строительство ограждения, «слишком долгий».

После заявления президента глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что на строительство ограждения в 508 км уйдет около года. «Без физического барьера обеспечить эффективную охрану границы невозможно. С принятием специального закона о его строительстве заграждение можно будет возвести не за два, а за один год», — уверена она.

Четырехметровая ограда будет создана из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Колючую проволоку установят и перед забором. Она покроет большую часть границы с Белоруссией — 508 из 680 км. Стоимость забора оценивается в €152,5 млн.

Литва заявляла, что рассчитывает получить средства на проект со стороны ЕС, так как он направлен на защиту внешней границы союза. «Охрана внешних границ ЕС является общей заботой институтов сообщества и стран-членов. Для возведения на этом рубеже физического барьера (инженерного заграждения) необходима финансовая помощь ЕС», — сказал литовский президент в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

Но Еврокомиссия (ЕК) отказалась финансировать из бюджета ЕС строительство стены. «Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — сказал представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе 10 августа.

По его словам, ЕК может оказать балтийской республике финансовую помощь, но только в той сфере, «где она принесет наибольший результат», например, «на нужды создания интегрированной системы контроля границы».

При этом он не увидел противоречия в такой позиции и недавних словах еврокомиссара по урегулированию кризисов Янеза Ленарчича. Янц признал, что Ленарчич назвал полезным строительство такого ограждения.

Но «Еврокомиссия не финансирует создание барьеров, но это не означает, что на конкретном участке границы, в отдельный момент времени такой инфраструктурный объект не может быть эффективен», подчеркнул представитель ЕК.

Миграционный кризис начался после того, как европейские власти ужесточили санкции против Минска. Тогда Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перестанет сдерживать мигрантов у своих границ. При этом белорусские власти не считают себя виновными в наплыве нелегалов в балтийские страны. Заместитель постпреда страны в ОБСЕ Андрей Лозовик считает, что напряженная ситуация не является чем-то новым. По его словам, «этот процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств-участников ОБСЕ».

С 3 августа Литва стала возвращать мигрантов обратно на территорию Белоруссии. «Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — нелегально перейти границу», — сказала глава МВД Литвы.

После этого Минск стал заявлять, что пограничники находят выдворенных мигрантов, зачастую они в тяжелом состоянии и имеют «признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак». Белорусские власти уже сообщили об одной жертве — иракце, в которого стреляли литовские пограничники. Но Вильнюс заявил, что подобные заявления — «сказки братьев Гримм».