«Не идите по ложному пути»: Пекин осудил решение Вильнюса открыть представительство Тайваня

Литва разрешила Тайваню открыть в стране свое дипломатическое представительство. Китай, считающий остров своей территорией, выразил протест и отозвал посла для консультаций. В Пекине рекомендовали литовскому послу также отбыть на родину. В Литве напомнили, что тайваньские представительства есть во многих странах, и КНР не отзывает оттуда послов.

МИД Китая отозвало своего посла в Литве для консультаций после разрешения Вильнюса открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

«Такое решение грубо нарушает дух дипломатических отношений между двумя нашими странами и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — заявили в МИДе.

Параллельно с отзывом посла Пекин рекомендовал Вильнюсу отозвать своего посла из КНР. В МИДе подчеркнули: принцип единого Китая является общепризнанной нормой международных отношений, а правительство КНР является единственным законным для всех автономий и провинций страны. «Мы призываем Литву немедленно изменить решение и не идти по ложному пути. Кроме того мы также предупреждаем власти Тайваня: «независимость Тайваня» — это тупик, и попытки сепаратистской деятельности не увенчаются успехом», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Литовское издание Delfi со ссылкой на пресс-службу МИДа сообщает, что Вильнюс выразил сожаление в связи с решением китайских властей отозвать посла. «Мы намерены развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, а также со многими другими странами Европейского Союза и мира», — говорится в заявлении литовского МИДа.

Депутат Сейма и глава группы по парламентским связям с Тайванем Матас Малдейкис заявил, что решение Пекина является попыткой повлиять на Вильнюс и продавить собственные интересы. «Тайваньские представительства есть в странах Евросоюза, и Китай не отзывает оттуда своих послов. Открытие у нас дипломатического представительства Тайваня не означает, что Литва отказывается от политики единого Китая. Оно лишь отражает нынешний статус-кво, в соответствии с которым Тайвань играет важную роль в мире. Это давление не принесет никаких результатов, уверен, что скоро мы увидим возвращение китайского посла в Вильнюс», — добавил Малдейкис.

Тайвань вошел в состав Китая в 1945 году после освобождения от японской оккупации. В результате Гражданской войны в Китае, в 1949 году националистическая партия Гоминьдан сбежала на остров, который остался единственной территорией под контролем Китайской Республики. Власть на материковом Китае взяли коммунисты, учредив Китайскую Народную Республику. Пекин и Тайбэй взаимно не признают легитимность друг друга и считают себя единственными легальными властями в Китае.

Сейчас Тайвань входит в топ-20 крупнейших экономик мира, уровень жизни в стране значительно превосходит уровень жизни в КНР.

В январе 2021 года США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем. Бывший тогда госсекретарем Майк Помпео заявил, что Вашингтон на протяжении десятилетий проводил регуляторную политику, усложнявшую взаимоотношения с островным государством, чтобы «умиротворить коммунистические власти в Пекине». Помпео говорил, что партнерство между двумя демократиями не должны быть затруднены бюрократией.

В 2019 году Соединенные Штаты одобрили поставку на Тайвань истребителей F-16. После этого Китай выразил протест. В Пекине сообщили, что готовы ввести санкции против американских компаний, поскольку военное сотрудничество с Тайванем подрывает безопасность КНР и является серьезным вмешательством во внутренние дела.