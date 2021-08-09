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Политика

«Нечего искать в Москве». Молдавия отозвала своего посла

Молдавского посла в России уволили на фоне секс-скандала

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Владимир Головатюк

Владимир Головатюк

Parlamentul Republicii Moldova
Владимира Головатюка отозвали с должности посла Молдавии в Москве. Он находится в Кишиневе и ожидает инструкций МИД республики для своих дальнейших действий. Ранее в СМИ просочилась информация об инциденте, предположительно имевшем место в начале июля. Сообщалось о возможных сексуальных домогательствах в отношении одной из сотрудниц дипмиссии. В МИД Молдавии данную тему не комментировали, сам посол также отказался говорить об этом.

Правительство Молдавии отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка.

«Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено», — заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании кабмина в понедельник, 9 августа.

Комментируя проект отзыва посла, в пресс-службе МИД Молдавии отметили, что он касается «аспектов работы» Головатюка, а не отношений между двумя странами.

По данным молдавских СМИ, в правительстве страны уже обсуждают кандидатуру нового посла в России.

Об аспектах работы посла

Головатюка ранее вызвали в Кишинев для консультаций, касающихся работы представительства. После этого в СМИ появилась информация о скандале, связанном с сексуальными домогательствами в отношении одной из сотрудниц посольства. В МИД республики данную тему не комментировали, сам посол также отказался говорить с журналистами об этом.

Об инциденте, предположительно имевшем место в начале июля, стало известно в конце прошлого месяца. Как утверждает портал Deschide, Головатюк якобы пригласил сотрудницу дипмиссии под выдуманным предлогом в квартиру, расположенную над офисом. Когда девушка вошла, то увидела, что посол стоит в холле голым. Благодаря быстрой реакции ей удалось сбежать.

Издание добавляет, что в соответствии с Уголовным кодексом республики сексуальные домогательства наказываются штрафом от 650 до 850 условных единиц, неоплачиваемыми общественными работами от 140 до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.

О реакции в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду назвала недопустимой ситуацию, в которой оказался посол страны в Москве. Она отметила, что после такого скандала Головатюку «нечего искать на этой должности».

«Такие случаи недопустимы, и мы попросим нового министра расследовать этот инцидент», — рассказала глава республики порталу Replicamedia.

Она добавила, что для замены Головатюка должна быть кандидатура, которая «сможет работать с властями Москвы», ее представит новый министр. Ожидается, что вскоре Санду подпишет указ об отставке действующего посла.

Отметим, новым вице-премьером — министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в минувшую пятницу, 6 августа, стал Нику Попеску.

«Разного рода обстоятельства»

Сам Головатюк по-прежнему находится в Молдавии и ожидает инструкций МИД для своих дальнейших действий.

«Я поехал в давно запланированный отпуск. Естественно, приехал в Молдову. Встретился с министром, буквально на следующий день это было, 26 июля [тогда и.о. главы МИД республики был Аурелий Чокой – «Газета.Ru»], мы обсудили ситуацию. Учитывая разного рода обстоятельства, обсудили дальнейшие события, шаги. Потом, 28 числа, я был отозван из отпуска для консультаций, встречался с сотрудниками различных ветвей власти, прежде всего исполнительной, консультации были. В результате этих консультаций было принято решение сегодня на правительстве отозвать Головатюка с должности посла», — приводит его слова ТАСС.

Представитель МИД Даниел Водэ ранее объяснил возвращение Головатюка тем, что «необходимо прояснить, как осуществляется управление дипломатической миссией, а также аспекты, связанные с его поведением». «До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению», — отметил он.

Скандал за скандалом

Интересно, что и предшественник Головатюка на посту посла Молдавии в Москве — Андрей Негуца – был отозван в декабре 2020 года на фоне скандала. Тогда в микроавтобусе дипмиссии обнаружили незаконные анаболические стероиды на сумму 8 млн леев (почти 33 млн рублей) весом 360 кг. Служба информации и безопасности предотвратила вывоз крупной партии препаратов на Украину.

Занимавший тогда пост президента республики Игорь Додон назвал случившееся «позором для Молдавии». Именно уходящий глава республики успел назначить Головатюка, бывшего в прошлом депутатом от Партии социалистов, новым послом в РФ. Комментируя его увольнение, Додон связал это решение с «новой кадровой политикой» победившей на выборах проевропейской Партии действия и солидарности, поддерживающей президента Майю Санду.

По данным Telegram-канала «За кулисами дипломатии», Головатюк якобы оформил своей любовнице Оксане Суручану фиктивную дипломатическую аккредитацию сотрудницы посольства в России. Впрочем, в последнем инциденте вероятно фигурирует другая женщина.

Не стал премьером

18 марта 2021 года прошлый созыв молдавского парламента, где большинство было у социалистов, предложил кандидатуру Головатюка на пост премьер-министра. Однако тогда президент страны Майя Санду отказалась обсуждать этот вариант.

Примечательно, что действующий премьер Наталья Гаврилица минувшей весной так же боролось за этот пост, но тогда она не была утверждена в должности.

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