До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов

В Британии из-за выхода из ЕС и пандемии не хватает 100 тыс. дальнобойщиков, чтобы развозить по магазинам продукты и другие товары. Перевозчики предупреждали о кризисе еще несколько месяцев назад, но власти почти не реагировали. Сейчас они планируют привлечь к доставке продовольствия армейских водителей. Однако участники рынка заявляют, что это не решит проблему.

Великобритания решила привлечь военных, чтобы справиться с логистическими проблемами и вызванным ими продовольственным кризисом, передает Daily Mail.

В конце июля ассоциация автомобильных грузоперевозок сообщила, что в стране не хватает около 100 тыс. водителей грузовиков. Это привело к тому, что некому стало доставлять продукты питания и предметы первой необходимости в магазины, лекарства в аптеки. В итоге полки британских супермаркетов опустели.

Чтобы решить эту проблему власти намерены привлечь около 2 тыс. водителей из Королевского корпуса материально-технического снабжения, а также других воинских подразделений. Ожидается, что армейские водители получат уведомление в течение пяти дней. Официальный запрос о помощи правительство пошлет Минобороны в ближайшее время.

The Sun со ссылкой на источник сообщает, что сообщения о привлечении к доставке продовольственных грузов рассылаются всем военнослужащим, имеющим квалификацию HGV (право управлять грузовым автомобилем). При транспортировке товаров по стране их разместят в гостиницах. При этом армейских водителей, скорее всего, заставят работать сверхурочно, чтобы оперативно ликвидировать дефицит продуктов и других товаров в магазинах.

Привлечение военных к борьбе с продовольственным кризисом будет происходить в рамках правительственной операции Rescript, которую начали для ликвидации последствий коронакризиса.

Нехватка дальнобойщиков в Соединенном Королевстве вызвана Brexit и усугубилась из-за пандемии COVID-19.

Как писала The Guardian, не менее 25 тыс. водителей покинули страну после ее выхода из Евросоюза. После Brexit также изменились налоговые правила. Кроме того, часть персонала транспортных компаний не выходит на работу из-за самоизоляции, вызванной коронавирусом. Не находящиеся на карантине водители зачастую по несколько дней ждут результатов тестирования на COVID-19.

В конце июня перевозчики обращались к премьер-министру Борису Джонсону и призывали его срочно вмешаться в ситуацию. В частности, предприниматели предлагали открыть британские границы для дальнобойщиков из стран Восточной Европы по аналогии со специальными визами, которые уже выдаются для иностранных работников на сельхозпредприятиях и фермах. Перевозчики уже полтора месяца назад предупреждали, что без оперативного реагирования на проблему продовольственный дефицит неизбежен.

Глава британской Федерации оптовых дистрибьюторов (FWD) Джеймс Билби заявлял, что ситуация только усугубится по мере открытия границ, открытия отелей и ресторанов и связанного с этим увеличением спроса.

Запоздалое реагирование властей привело к тому, что во многих регионах королевства полки супермаркетов опустели. Сообщается о нехватке продуктов в Эдинбурге, Кембридже, Кардиффе, Ноттингеме. На прошлой неделе правительство увеличило максимально разрешенную продолжительность рабочих смен для водителей с восьми до десяти часов, но этого оказалось недостаточно.

«Существует критическая нехватка водителей грузовиков, но правительство использует краткосрочные меры для решения этой проблемы», — заявил представитель ассоциации автомобильных грузоперевозок Род Маккензи.

По его словам, увеличение продолжительности смены является «ужасным шагом», на который не пошли многие транспортные компании.

В то же время он считает, что привлечение армейских водителей не решит вопрос. «В армии насчитывается 2 тыс. квалифицированных водителей грузовиков. Нам не хватает 100 тыс. Еще одна проблема: армейские водители привыкли ездить на армейских грузовиках, а не на гражданских машинах. Власти снова прибегают к полумерам. Это плохая идея. Нам нужно решить, что делать, чтобы получить еще 100 тыс. водителей», — пояснил Маккензи.