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Политика

«Деньги перед посадкой на рейс»: Литва придумала новый способ борьбы с мигрантами

Литва готова платить мигрантам по €300 за вылет домой

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Reuters
Власти Литвы пообещали выдавать по €300 нелегальным мигрантам, если они согласятся покинуть страну. Эти меры принимаются на фоне миграционного кризиса, в результате которого был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Мигранты из Азии и Африки проникают в Литву из Белоруссии.

Глава департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте в эфире радио LRT заявила, что власти готовы выдавать по €300 проникшим в страну нелегальным мигрантам, если они согласятся добровольно покинуть страну и вернуться домой.

По словам Гудзинскайте, деньги будут выдаваться мигранту после посадки на рейс, следующий из Литвы. Если же гражданин еще раз нелегально пересечет границу, то повторная выплата ему не предусмотрена.

В июле Литва столкнулась с миграционным кризисом, в котором власти страны обвиняют Белоруссию. Президент республики Гитанас Науседа говорил, что Литва нуждается во всесторонней помощи Евросоюза.

«Мы рассчитываем на активное участие, помощь и посредничество институтов ЕС и стран-членов в решении проблемы охраны границы ЕС и Белоруссии», — отметил Науседа.

Также он заявил, что в настоящее время на литовско-белорусской границе происходит гибридная война, спонсируемая белорусскими властями.

В свою очередь начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас рассказал о том, что погранзаставы на границе с Белоруссией переполнены нелегальными мигрантами.

На фоне эти событий премьер-министр страны Ингрида Шимоните объявила о намерении построить стену на границе. Также она добавила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования приграничной зоны с Белоруссией. Протяженность границы между странами составляет 679 километров.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Брюссель оказывает Литве помощь в борьбе с проблемой, развернув у ее границ силы и средства своего пограничного агентства. Также Боррель выразил готовность ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к использованию мигрантов в политических целях.

Литва столкнулась с резким увеличением потока нелегальных мигрантов из Белоруссии летом текущего года. Если в 2019 году их число составило 46 человек, в 2020 – 82, то к концу 2021 года к началу августа составляет уже 4112, из которых 2797 – граждане Ирака.

Это стало одной из причин приостановки полетов «Иракских авиалиний» в Белоруссию, о которой 7 августа заявило Управление гражданской авиации Ирака. Исключение составят вывозные рейсы для граждан Ирака.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны.

«Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, сопредельные страны начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают», — заявил Лукашенко.

До этого он объяснял, что Белоруссия больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил».

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