«Небольшой кусочек». В Киеве снова говорят о распаде Украины

Польша, Венгрия, Румыния и Россия могут разделить Украину на части, в самой же стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он утверждает, что финансирование таких групп идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие экс-президент Петр Порошенко. При этом Мураев считает, что Владимир Зеленский «не понимает, что происходит».

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» предположил, что в ближайшее время может произойти распад Украины.

По его словам, в стране происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве «инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже этой осенью.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем» — отметил Мураев.

Он утверждает, что финансирование радикалов идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие экс-глава Украины Петр Порошенко. При этом действующий президент Владимир Зеленский «не понимает, что происходит на самом деле из-за детского мышления», считает политик.

«Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», — предположил он.

Мураев также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины может перейти России. В итоге от страны может остаться «небольшой кусочек», заключил он.

Единственный способ вернуть Крым

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Анна Герман рассказала об условии для того, чтобы Украина «вновь была с Крымом и Донбассом».

По ее словам, это возможно лишь в том случае, если Киев помирится со своими соседями – Россией и Белоруссией. «Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру и язык», — заявила Герман.

По ее словам, украинцам следует навсегда забыть о своей «мечте», если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами.

Ранее бывший депутат Верховной рады Александр Кирш высказался о бесперспективности «Крымской платформы», инициированной властями страны с целью «возвращения» полуострова. «Крымская платформа» – это просто поговорить, ничего большего это не даст», — уверен политик. Он также подверг критике украинские власти за их нежелание взаимодействовать с населением Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Мураев и Герман избирались в Раду от Партии регионов, лидером которой был экс-президент Украины Виктор Янукович, а Кирш является членом партии «Народный фронт». При этом Герман в 2014 году сообщила о своем решении покинуть политику, тогда как Мураев был переизбран депутатом от «Оппозиционного блока». В 2019 году эта партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. Из открытых данных известно, что в 2017-2018 годах Мураев пропустил более 99% голосований в парламенте.

Отношения россиян и украинцев

Результаты последних опросов свидетельствуют о сохранении тренда на улучшение отношения россиян к Украине. Положительные оценки дали 55% респондентов. В то же время 41% жителей Украины хорошо относятся к России, но социологи все еще отмечают сильную региональную дифференциацию. Так, положительные оценки доминируют на юге и востоке Украины, а негативное отношение к России преобладает среди жителей западных и центральных областей.

Более половины россиян (57%) и половина украинцев (49%) считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными (без виз и таможни). Доля людей с таким мнением в обеих странах за последние два года существенно не изменилась, констатируют исследователи.