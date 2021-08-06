«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО

США готовы предоставить Бразилии помощь на пути к статусу глобального партнера НАТО в обмен на отказ от участия китайских компаний в развертывании сетей 5G. Сам статус позволит Бразилии нарастить экспорт вооружений в страны альянса, локализовать ряд американских орудий на своей территории и обеспечит поддержку НАТО. Однако эксперты допускают, что Бразилия не пойдет на сделку с США.

Дружба с НАТО в обмен на вражду с Китаем

США предложили Бразилии свою поддержку в получении статуса глобального партнера НАТО. Как написала газета Folha de S.Paulo, соответствующее заявление было сделано во время встречи помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы минобороны Бразилии Уолтера Соуза Брага Нету.

Источники издания утверждают, что одним из условий помощи Вашингтона стал запрет на доступ китайских телекоммуникационных компаний к национальным сетям мобильной связи пятого поколения (5G) на бразильской территории.

Южноамериканское государство уже проводило консультации на эту тему с китайской компанией Huawei, но США предлагают Бразилии воспользоваться услугами европейских компаний Ericsson и Nokia, также обещая свою помощь с финансированием подобного проекта.

Однако, по информации Folha de S.Paulo, на данный момент в Бразилии нет единого мнения в отношении запрета для китайских компаний на доступ к 5G. В войсках указывают на отсутствие каких-либо проблем с использованием оборудования Huawei, а кабинет госбезопасности администрации президента Бразилии, напротив, поддерживает отказ от взаимодействия с Китаем .

Зачем Бразилии партнерство с НАТО

Статус глобального партнера НАТО может быть выгодным для Бразилии, так как он дает дополнительные возможности для военно-технического и военного сотрудничества, более активных обменов между вооруженными силами, а также более широкие возможности доступа к технологиям, пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Для Бразилии этот статус будет означать увеличение совместных обменов, больше военной подготовки и больше всевозможных шансов подключения к военно-техническим контрактам с размещением производства на своей территории.

В определенных случаях это может быть выигрышно, потому что у Бразилии и так есть военно-техническое сотрудничество с США. Кроме того, бразильская сторона может нарастить экспорт своих вооружений в страны НАТО, такие амбиции у нее есть», — добавил эксперт.

При этом никаких серьезных обязательств статус партнера НАТО не предполагает, отметил Кашин. Страны с таким статусом обладают совершенно разным уровнем вовлеченности в деятельность альянса. По его словам, в какие-то периоды они могут иметь даже ослабленные отношения с США, а некоторые из них совмещают свой статус с вполне дружественными отношениями с Россией и Китаем.

«К примеру, это касается Монголии, которая отправляла небольшой контингент в Афганистан с НАТО, но имеет колоссальные военные обмены с Россией и тесные отношения с китайцами. То есть статус глобального партнера НАТО — достаточно гибкий инструмент, который облегчает получение помощи и военно-техническое сотрудничество с альянсом», — сказал эксперт.

«Решать не США»

В то же время заведующий отделом Евробезопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что США не могут ничего предлагать Бразилии от имени НАТО, так как предложения должны делаться на официальном уровне после согласования между всеми союзниками и принятия соответствующего решения.

«США могут выступать с такими инициативами, но они не носят официального характера, а являются лишь предварительными консультациями. Предоставление статуса партнера не может быть увязано с какими-то другими условиями. Речь идет о соглашении двух сторон — НАТО и Бразилии, — равноправных партнеров, в котором Бразилия соглашается взять на себя определенные обязательства и пользоваться соответствующими правами и регламентами», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По версии Данилова, вряд ли между НАТО и Бразилией на данный момент есть какой-то серьезный разговор о статусе глобального партнера альянса. Вероятно, отметил эксперт, есть лишь консультации, так как на последнем саммите НАТО было принято решение о расширении сети партнерств альянса.

«Скорее всего, эта информация — лишь попытка информационного вброса для того, чтобы продемонстрировать готовность США укрепить отношения в сфере безопасности с Бразилией, что до сих пор было связано с определенными сложностями. Однако в Бразилии очень серьезно относятся к политике безопасности, в том числе с акцентами на энергетическую и информационную, с чем в отношениях с США все не очень гладко. В итоге контраргументов против возможных предложений и пробросов со стороны Вашингтона достаточно много», — отметил эксперт.

Что это значит для России

По версии первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, Москва никак не будет реагировать, если Бразилия решит стать глобальным партнером НАТО.

«Бразилия — самостоятельное государство, которое вправе определяться, с кем ей сотрудничать в том или ином контексте. Я не вижу здесь каких-то потерь для России относительно тех, которые мы уже понесли. Учитывая, что близлежащие к нам государства уже являются партнерами НАТО и для нас это более опасно», — сказал депутат «Газете.Ru».

С точки зрения Шерина, у России много с кем были соглашения о военно-техническом сотрудничестве, в том числе с Бразилией, но есть страны, которые их разрывали: «Если бразильской стороне выгоднее работать с США, то пусть работает».

«Нам же нужно дорабатывать в этом плане и делать так, чтобы странам было интереснее работать с Россией. Нужно работать в Латинской Америке, наверное, более энергично, конструктивно и оперативно. Вероятно, стоит налаживать более тесные взаимоотношения с Венесуэлой, не бояться этого и очень серьезно там обосновываться», — сказал депутат.

В свою очередь директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов подтвердил «Газете.Ru», что определенные поставки вооружений от России в Бразилию действительно имели место.

«В 90-е годы был подписан контракт на поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», а потом был заключен большой контракт на ударные вертолеты Ми-35.

Затем был еще целый ряд переговоров, к примеру, Бразилия выходила на Россию с предложением заключить контракт на строительство ледокола для них, правда, неизвестно, чем это все закончилось. Однако с приходом к власти президента Жаира Болсонару Бразилия начала больше ориентироваться на США», — пояснил эксперт.

Однако, по мнению Пухова, получение или неполучение этого статуса в НАТО Бразилией не отразится на российско-бразильских отношениях или на взаимодействии сторон в рамках БРИКС.

«Сейчас в эпоху пандемии многие просто имитируют бурную деятельность — все что-то обещают, но никакого отношения к реальности это не имеет. НАТО — политическая организация, которая мучительно ищет, чем бы заняться. Вот и пытается расширить свою деятельность из трансатлантического региона, в том числе на азиатско-тихоокеанский», — резюмировал эксперт.