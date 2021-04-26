Пандемии наперекор: почему страны мира увеличили военное бремя

На пятерку государств — лидеров перечня в 2020 году пришлось 62% всех мировых военных расходов. В топ-5 вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, говорится в докладе SIPRI, опубликованном 26 апреля. Военные расходы Китая растут 26-й год подряд.

В целом же мировые военные расходы увеличились на 2,6% за год, тогда как мировой валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 4,4% (прогноз Международного валютного фонда на октябрь 2020 года). Причиной сокращения второго показателя эксперты называют экономические последствия пандемии COVID-19.

В результате военные расходы как доля от ВВП — военное бремя — достигли среднемирового показателя в 2,4% в 2020 году по сравнению с 2,2% в 2019 году. Это был самый большой рост военной нагрузки в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономический кризиса 2009 года.

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Несмотря на то что военные расходы во всем мире выросли, некоторые страны явно перераспределили часть своих запланированных военных расходов на меры реагирования на пандемию, например, Чили и Южная Корея. Некоторые другие государства, в том числе Бразилия и Россия, потратили значительно меньше своих первоначальных военных бюджетов на 2020 год, подчеркивается в документе SIPRI.

«Мы можем с некоторой уверенностью сказать, что пандемия не оказала значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году, — сказал научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам доктор Диего Лопеш да Силва. — Еще неизвестно, сохранят ли страны этот уровень военных расходов в течение второго года пандемии».

Резкий рост военных расходов Соединенных Штатов продолжался и в 2020 году. В 2020 году траты США на оборону достигли примерно $778 млрд, что на 4,4% больше, чем в 2019 году.

На США, как на страну с крупнейшим военным бюджетом в мире, в 2020 году приходилось 39% общих военных расходов. Это был третий год подряд роста военных расходов США после семи лет непрерывного сокращения.

«Недавнее увеличение военных расходов США можно в первую очередь объяснить значительными инвестициями в исследования и разработки, а также несколькими долгосрочными проектами, такими как модернизация ядерного арсенала США и крупномасштабные закупки оружия», — отметила исследователь из программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Александра Маркштейнер.

«Это отражает растущую озабоченность Соединенных Штатов по поводу предполагаемых угроз со стороны таких стратегических конкурентов, как Китай и Россия, а также стремление администрации [экс-президента США] Дональда Трампа поддержать то, что она считала истощенными вооруженными силами США», — добавила Маркштейнер.

Военные расходы Китая, занимающие второе место в мире, оцениваются в $252 млрд — рост на 1,9% по сравнению с 2019 годом и на 76% за десятилетие 2011–2020 годов.

Расходы Китая росли 26 лет подряд — это самый продолжительный период среди всех стран в базе данных SIPRI.

«Китай выделяется как единственная страна в мире с крупным военным бюджетом, которая относительно незначительно увеличила свое военное бремя в 2020 году, несмотря на рост своих военных расходов из-за положительного роста ВВП в прошлом году, — подчеркнул старший научный сотрудник Стокгольмского института доктор Нан Тиан. — Продолжающийся рост расходов Китая частично объясняется долгосрочными планами страны по модернизации и увеличению военной мощи государства в соответствии с заявленным желанием догнать другие ведущие военные державы».

Несмотря на экономический спад, все больше государств-участников НАТО перевыполняют план по военным расходам.

Почти все члены НАТО столкнулись с повышением военного бремени в 2020 году. В результате 12 членов альянса потратили 2% или более своего ВВП на национальные вооруженные силы, что является основным целевым показателем расходов Североатлантического союза. В 2019 году таких государств было только девять. Франция, например, восьмая по величине военного бюджета в мире, впервые с 2009 года преодолела 2%-й порог.

«Хотя в 2020 году больше членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более 2% ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза», — сказал научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Лопеш да Сильва.

Военные расходы России увеличились на 2,5% в 2020 году и достигли $61,7 млрд — рост второй год подряд.

Несмотря на это, расходы РФ на военные нужды в 2020 году оказались на 6,6% ниже, чем было предусмотрено изначально: авторы доклада объясняют это влиянием COVID-19.

C $59,2 млрд, Великобритания стала обладателем пятого по величине военного бюджета в 2020 году. Военные расходы Великобритании стали на 2,9% больше, чем в 2019 году, но на 4,2% ниже, чем в 2011 году.

Германия увеличила свои расходы на 5,2% до $52,8 млрд, что сделало ее военный бюджет седьмым по величине в 2020 году. Военные расходы Германии стали на 28% выше, чем в 2011 году.

В целом военные расходы в Европе в 2020 году выросли на 4%.

Помимо Китая, Индия ($72,9 млрд), Япония ($49,1 млрд), Южная Корея ($45,7 млрд) и Австралия ($27,5 млрд) являются государствами с крупнейшими военными расходами в регионе Азии и Океании. Все четыре страны увеличили свои военные расходы в период с 2019 по 2020 год и за десятилетие 2011–2020 годов.

Военные расходы в странах Африки к югу от Сахары увеличились на 3,4% в 2020 году и достигли $18,5 млрд. Наибольший рост наблюдался в Чаде (+31%), Мали (+22%), Мавритании (+23%) и Нигерии (+29%), все перечисленные страны относятся к региону Сахеля, а также в Уганде (+46%).

Военные расходы Южной Америки в 2020 году упали на 2,1% до $43,5 млрд. Это сокращение произошло, в основном, из-за секвестра расходов на оборону на 3,1% в Бразилии, обладателе крупнейшего военного бюджета региона.

Совокупные военные расходы 11 стран Ближнего Востока, по которым у SIPRI есть данные, снизились на 6,5% до $143 млрд.

Восемь из девяти членов ОПЕК в 2020 году сократили свои военные расходы. Траты Анголы упали на 12%, Саудовской Аравии — на 10%, Кувейта — на 5,9%. Бахрейн, не входящий в ОПЕК, также сократил свои расходы на 9,8%.

«Я бы не стал военные расходы ведущих в военном отношении государств мира в 2020 и 2021 году напрямую связывать с распространением коронавирусной инфекции. Уж больно много чего на эту пандемию сваливают», — комментирует «Газете.Ru» доклад SIPRI экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы Александр Бурутин.

По мнению генерал-лейтенанта,

увеличение затрат на различные военные программы в первую очередь связано с возрастанием политической нестабильности в мире и снижением уровня политического межнационального взаимодействия.

В лексиконе отдельных политиков в последнее время стали снова появляться такие недружественные выражения, как «страна-агрессор», «враг», «убийца» и т.п., которые еще года два назад невозможно было себе представить. Увеличение военных расходов — реакция на рост военного противостояния, отдельные резкие, если не сказать агрессивные заявления некоторых политических лидеров, считает Бурутин.

«Что касается непосредственно США, то здесь рост военного бюджета во многом связывают с прошедшими выборами президента США. В процессе предвыборной гонки каждый из кандидатов пытался заручиться поддержкой национального военного лобби, тем самым подталкивая реализацию разного рода военных программ», — заключил эксперт.