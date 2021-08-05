«Это очередной шаг в целях дискредитации российских выборов»

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимать участие в наблюдениями за выборами в Госдуму свидетельствует о том, что на Западе была поставлена задача легитимировать российский избирательный процесс, представив его в качестве не вполне законного, использовав при этом в качестве повода эпидемиологические ограничения. Кроме того, судя по всему, в ОБСЕ оказались раздосадованными тем, что Россия не удовлетворила их амбиции на то, чтобы стать главным международным органом наблюдения, говорят эксперты. С чем это может быть связано, разбиралась «Газета.Ru».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ, которые состоятся в сентябре. «ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», - говорится в заявлении руководителей и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Выразили сожаление»

По словам главы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи, для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». В заявлении сообщается, что власти России разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, обусловив это санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Представителей национальных парламентов стран, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия, а также по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России приглашал наблюдать за выборами в Госдуму спикер палаты Вячеслав Володин.

Официальные лица уже выразили сожаление по поводу решения БДИПЧ.

«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она выразила надежду, что решение может быть пересмотрено с учетом наработанного БДИПЧ опыта наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.

Она также проинформировала директора БДИПЧ, что «Россией были направлены приглашения прислать наблюдателей на сентябрьские выборы международным и иностранным организациям и институтам, традиционно занимающимся такой деятельностью, ряд из которых уже подтвердил свое участие». При этом, обратила внимание глава ЦИК, «для всех приглашенных создаются равные условия». В то же время, подчеркнула Памфилова, если решение БДИПЧ окончательное, то «освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам».

Наблюдателей от БДИПЧ в США меньше, чем в России

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко на этом фоне напомнил, что для наблюдения за президентскими выборами в США БДИПЧ ОБСЕ в связи с пандемией направило 47 человек, что меньше, чем число наблюдателей, которых была готова принять Россия. По его словам, самостоятельное определение размера мандата со стороны ОБСЕ «позволяет трансформировать наблюдение в инструмент контроля за выборами».

«Для одних стран такой «мандат» стремится к нулю, когда БДИПЧ даже не планирует направлять на выборы свою миссию, для других оборачивается высадкой массированного десанта. Понятно, что такая ситуация неприемлема, ибо любая международная организация и ее институты могут работать только на основе уважения принципа суверенного равенства государств», - сказал замглавы МИД РФ.

Подобный демарш со стороны БДИПЧ наблюдается уже не первый раз, напоминает кандидат философских наук Борис Межуев.

«Такое уже было 2007 году, говорит он. — В этой же ситуации Россия исходила из определенных эпидемиологических условий, ограничила количество наблюдателей 200-300 людьми, но во всяком случае полного запрета или какого-то ограничения не было. Тем не менее это было сочтено неудобным для ОБСЕ и по этой причине было принято это решение».

Монополия на наблюдение?

Судя по всему, БДИПЧ хотело получить монополию на международное наблюдение ради финансирования дискредитации выборов.

Межуев также предположил, что на Западе была поставлена задача легитимировать российские выборы, представить их в качестве не вполне законных, использовав при этом в качестве повода эпидемиологические ограничения.

Для того, чтобы понять истоки и специфику принятого решения ОБСЕ об отказе наблюдать на предстоящих выборах в Госдуму стоит иметь в виду несколько важных нюансов отмечает в свою очередь федеральный координатор Ассоциации НОМ Алексей Песков.

«При организации международного наблюдения должно принципиально обеспечиваться уважение к правилам и принципам, действующим в стране, где это наблюдение планируется. Известно, что ЦИК и Роспотребнадзор выработали определенные правила для пребывания международных наблюдателей. Кроме того, стоит сказать, что такие правила и целый комплекс мер по обеспечению санитарно-эпидемических мер при организации голосования обеспечивается уже на целом ряде избирательных кампаний разного уровня, не является новым, эти правила соблюдают и уважают, как общественные наблюдатели, так и партийные. Нужно сказать, что и многие международные наблюдательские миссии это понимают», — подчеркнул эксперт.

«Несмотря на то, что организаторы выборов направили приглашения, готовы были обеспечить соответствующие условия для международного наблюдения, ОБСЕ сочли невозможным реализовать свои задачи в полном объеме, мотивированной позиции по этому вопросу мы так и не услышали, — констатировал эксперт. — Хотя мы знаем, что ОБСЕ на деле оказались раздосадованными тем, что наша сторона не удовлетворила их амбиции на то, чтобы стать главным международным органом наблюдения. И этот отказ – лишь очередной шаг в целях дискредитации российских выборов, которая началась еще до начала кампании, когда миссия ОБСЕ подготовили критический доклад, по сути выступающий в роли сценария по дискредитации выборов. Такая позиция, вероятно, более удобная, для того, чтобы отстаивать тезисы о закрытости российской избирательной системы», — заметил он.

Все дело в деньгах?

«Совершенно точно этот отказ никак не повлияет на организацию в целом международного наблюдения на предстоящих думских выборах. Ожидается от 200 до 300 представителей, многие миссии уважают позицию России по соблюдению принципов в электоральном пространстве, в том числе тех, которые связаны с эпидемиологической безопасностью», — резюмировал Песков.

Есть и еще один интересный аспект.

На самом деле идёт о борьбе БДИПЧ с другими международными международными организациями за финансирование, считает блогер Ильияс Меркури. Он объяснил, что чем больше наблюдателей от БДИПЧ поехало бы в Россию, «тем шире был бы поток финансирования этой организации со стороны западных стран на дискредитацию выборов в России».

«Всё, как обычно, просто, и всё про деньги», - подчеркнул он.

Наблюдение на выборах с 500 участниками – это прекрасный способ распилить бюджет на дискредитацию выборов в России, полагает юрист Илья Ремесло.

«А меньшим составом ехать в Россию неинтересно – так как все понимают, что особых сюрпризов на выборах не ожидается ввиду слабости «внесистемной оппозиции», — констатировал он. — Таким образом, отказавшись приезжать на выборы, БДИПЧ показало свою неуверенность и признало поражение еще до проведения выборов. БДИПЧ не приезжает, когда понимает, что нет шансов к чему-то придраться и оспорить результат.

Ремесло напомнил, что на легитимность выборов отсутствие БДИПЧ никак не влияет, поскольку представители Бюро отсутствовали и на выборах в Госдуму 2007 года, и на выборах президента в 2008. «Тем не менее, результаты выборов были признаны международным сообществом», — подчеркнул он.