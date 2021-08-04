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Политика

Руководителю фракции «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Петербурге

Избирком отказался регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты заксобрания

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Избирательная комиссия посчитала, что Борис Вишневский неверно оформил решение съезда партии о его выдвижении и неправильно согласовал его с федеральным политкомитетом. 8 из 12 членов ТИКа проголосовали против его допуска к выборам. Сам оппозиционер назвал решение комиссии незаконным

Петербургская Территориальная избирательная комиссия №30 отказала зампредседателю партии «Яблоко» и руководителю фракции Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания города по округу №2. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.

За снятие Вишневского проголосовали восемь членов ТИКа, четверо высказались против. Как говорится в сообщении, избирком мотивировал решение тем, что оппозиционер неправильно оформил документ о решении съезда о выдвижении и документ о согласовании своей кандидатуры с федеральным политкомитетом партии. Вишневский стал пятым кандидатом от «Яблока», снятым с выборов в Петербурге. До этого избиркомы отказали в регистрации Николаю Громову, Илье Сиялову, Ксении Михайловой и Любови Дюве.

Вишневский отказался признавать законность решения ТИКа. «Отказал совершенно незаконно. Заявив, что в решении съезда якобы должно быть указано количество членов постоянно действующего руководящего органа партии. Но меня выдвигал съезд, а не постоянно действующий руководящий орган. Поэтому указывать это и не требовалось. И вторая их претензия в том, что якобы я нарушил требование закона при оформлении документа о согласовании выдвижения. Закон не содержит этих требований вообще, в законе сказано, что я должен только представить этот документ, тем более, он промежуточный», — сказал он.

«Решение будет обжаловано как незаконное. Конечно, оно политически мотивировано, конечно оно вызвано исключительно тем, что меня не хотят пускать на выборы в этом округе, где, по разным опросам, я на первом месте и имею все шансы выиграть. Видимо, иным путем прохождение кандидата от «Единой России» уже не обеспечить», — подчеркнул политик.

До этого по избирательному округу №2 Санкт-Петербурга кандидатами в городское законодательное собрание выдвинулись два полных тезки члена «Яблока». Один из них — 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский, работающий в строительной сфере. Вторым «спойлером» стал Виктор Быков, бывший помощник депутата заксобрания от «Единой России» Сергея Соловьева, который избирается по этому же округу. Быков сменил имя и фамилию на Борис Иванович Вишневский.

Параллельно кампании в петербургское заксобрание Вишневский баллотируется в Государственную думу. 2 августа его зарегистрировали в качестве кандидата.

На Вишневского жаловались его тезка-самовыдвиженец и кандидат от «Зеленой альтернативы» Алексей Терехов. Оба соперника «яблочника» обратили внимание ТИКа на посты Вишневского в социальных сетях с просьбой помочь задержанным на протестных акциях в начале 2021 года. Подобные призывы кандидаты посчитали экстремистской и потребовали снять Вишневского с выборов. Однако в избиркоме после запроса в Минюст заявили, что политик не причастен к деятельности экстремистских организаций.

65-летний Борис Вишневский - политолог, журналист и публицист. С начала 1990-х годов он был депутатом в Санкт-Петербурге, является действующим членом и руководителем фракции «Яблока» в городском заксобрании. Выступал против строительства башни «Газпрома», передачи Исаакиевского собора РПЦ, присоединения Крыма к России.

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