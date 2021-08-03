Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»

Во вторник, 3 августа, избирательная комиссия Псковской области сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера регионального отделения «Яблока», действующего депутата заксобрания Льва Шлосберга и однопартийца Кузьмина из-за их причастности к деятельности экстремистской организации.

Данную информация опубликовал на своей официальной странице «Вконтакте» Псковский избирком.

Заместитель председателя псковского «Яблока» Дмитрий Пермяков, предположил, что поводом для принятия такого решения стало участие Льва Шлосберга и Николая Кузьмина в одном из митингов (предположительно 23-го апреля), организованных Фондом борьбы с коррупцией ( ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской организацией), на котором лидер партии был задержан полицией и оштрафован за участие в несогласованной акции.

Лидер регионального отделения заявил, что решение избиркома он обжалует в суде.

Сегодня же стало известно, что окружная избирательная комиссия по столичному одномандатному избирательному округу №207 (Ховринскому) зарегистрировала Шлосберга для участия в выборах в Госдуму.

Кандидатам на выборы в Госдуму и региональные парламенты уже отказывали в регистрации из-за того, что Минюст считает их причастными к деятельности ФБК и штабам Алексея Навального Навального, которые были признаны экстремистскими организациями. Закон, запрещающий участвовать в выборах причастным к экстремистским организациям, президент России подписал в июне.

На этом основании на выборы не были допущены Илья Яшин и Ольга Степанова в Москве, а также Ирина Фатьянова в Санкт-Петербурге.

Лев Шлосберг стал известен широкой аудитории в августе 2014 года, когда опубликовал материал о секретных похоронах российских военных, убитых по его мнению во время конфликта на Донбассе.

Спустя год парламент Псковской области досрочно лишил Шлосберга депутатского мандата по мотивам опубликованной статьи.

Перед голосованием коллеги яблочника перечислили свои претензии к нему. Единоросс Алексей Севастьянов вспомнил опубликованное в 2014 году расследование депутата о псковских десантниках и обвинил его во лжи. «Для меня вы — рупор Госдепа на территории области», — подчеркнул он. Руководитель фракции ЛДПР Сергей Макарченко также раскритиковал сообщение Шлосберга о псковских десантниках.

После решения депутатов лидер регионального «Яблока» заявил, что его лишили мандата не по юридическим, а по политическим причинам и что таково было распоряжение губернатора Псковской области (на тот момент – прим.ред.) Андрея Турчака.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов России и муниципальных депутатов регионов состоятся с 17 по 19 сентября. Видеонаблюдение будет производиться на 50 000 участках в 85 регионах России.

Однако доступ к трансляциям с камер на участках будет доступен только сотрудникам избиркомов, партиям-кандидатам и непосредственно самим кандидатам, участвующим в плебисците. Кроме того, ЦИК планирует создать центры наблюдения, где смогут находится представители всех партий.

Комментируя решение об ограничении доступа к видеонаблюдению глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что каждый заинтересованный человек будет иметь возможность записаться в наблюдатели и следить за видеотрансляциями с избирательных участков на выборах в сентябре.

«Пожалуйста, все открыто. У нас к ресурсу, на котором будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Но «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то. Для этого есть кинотеатры и телевизор. Если хочешь наблюдать за выборами, то немножко надо потрудиться», — отметила Памфилова.