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Политика

«Никогда не будет российским»: Зеленский назвал Крым «своей землей»

Зеленский считает возвращение Крыма Украине «вопросом времени»

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Телеканал «Дом»
Крымский полуостров никогда не будет российским и является «чужим» для граждан России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства также предположил, что «оккупанты»-россияне никогда не полюбят Крым. Власти полуострова указали Зеленскому, что свое настоящее отношение к Крыму Украина демонстрирует «угрозами, блокадами и попытками диверсий».

Новые обещания

Владимир Зеленский продолжает настаивать на территориальной принадлежности Крыма к Украине. В интервью телеканалу «Дом» (транслируется жителям неподконтрольных территорий Украины, вещание идет на русском языке) президент на примере воспоминаний из детства пояснил, что полуостров никогда не будет считаться российской территорией.

«Эти люди, которые оккупировали Крым, никогда не будут любить его так, как мы. Это моя земля, это не их земля. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Крым никогда не будет русской территорией, просто никогда», — сказал Зеленский на русском языке.

Украинский президент также выразил уверенность, что «возвращение» Крыма и Донбасса в состав страны является лишь вопросом времени, подчеркнув, что для российских граждан эти территории «чужие».

«Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — заключил глава государства.

Реакция России

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя заявление Зеленского о том, что Россия якобы «никогда не полюбит Крым так, как Украина», напомнил украинскому президенту, что свое отношение к полуострову в Киеве демонстрируют негативным политическим воздействием.

«Крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ответили Зеленскому на предположение о «любви» украинцев к полуострову и крымские татары. Лидер национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА «Новости Крым» подчеркнул, что за то время, когда полуостров находился в составе Украины (с 1991 по 2014 год), власти страны не сделали ничего значимого для региона, чтобы считать его своей территорией.

«Очередной артистический выход господина Зеленского с мимикой, жестикуляцией, тоном, где он пытается проникновенно говорить о «его» Крыме вызывает лишь отвращение и смех», — сказал Умеров, добавивший, что полуостров «никогда не был украинским».

На несостыковки в исторической точности слов Зеленского про Крым указала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Она назвала украинского президента человеком, у которого «нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое».

«Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя – это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?» — сказала сенатор.

Зеленский и Крым

Крымский полуостров, перешедший к России в 2014 году путем референдума, большинством стран по-прежнему не признается российской территорией. Украина своего мнения не меняла и все еще считает Крым «своим, но оккупированным». В частности, Зеленский в своих заявлениях по Крыму это неоднократно отмечал и сравнивал республику с «вырванным у Украины сердцем».

В то же время у семьи президента продолжает находиться в собственности имущество, расположенное на территории Крыма — в поселке Ливадия. Речь идет о просторной квартире в элитном жилом комплексе на берегу моря напротив Ливадийского дворца, принадлежащей супруге Зеленского, которая купила ее еще в 2013 году по украинскому законодательству. В штабе Зеленского ранее заявляли, что пользоваться ей президент намерен только после «возвращения» Крыма, тем не менее заявлений о намерениях продать квартиру Зеленские не делали, и, как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов в феврале 2021-го, Елена Зеленская оплату коммунальных услуг за недвижимость производит регулярно, не имея задолженностей. Россия при этом права собственности, возникшие до 2014 года, полностью признает.

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