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Политика

«Посольство в Израиле сработало во вред»: ряд стран планируют отозвать признание Косово

Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово

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Сербское издание «Политика» сообщило, что десять неназванных стран планируют отозвать свое признание Республики Косово.

По информации издания, это могут быть государства Азии и Африки. Однако их названия не раскрываются, чтобы избежать давления со стороны США.

Аналитик Центра социальной стабильности Сербии Предраг Раджич, заявил, что страны, которые могли бы отозвать свое признание — это страны Африки и Ближнего Востока. По его мнению, официальная Приштина сыграла себе во вред, открыв свое посольство в Израиле.

Также Сербия рассчитывает на большую поддержку России и Китая в данном вопросе.

Бывший министр иностранных дел в правительстве Югославии Владислав Йованович говорит, что Пекин серьезно отреагировал, после попыток США установить санитарный кордон вокруг южной части Китая с намерением привлечь небольшие страны к политическим действиям.

«Россия и Китай чувствуют угрозу со стороны США и нуждаются в сближении даже по вопросам, в которых они до сих пор не были особенно близки, и это более интенсивное военное сотрудничество, а также некоторые дипломатические инициативы. В предстоящий период Китай примет участие в разрешении более сложных дипломатических вопросов. А учитывая стремление России проводить региональную и глобальную политику, можно ожидать, что она будет активно помогать Сербии в ее политике по Косово», - заявил бывший дипломат.

Он также отметил, что явным сигналом поддержки Сербии по данному вопросу можно будет отнести возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белград.

Бывший министр иностранных дел Югославии Живадин Йованович также отмечает, что Россия и Китай поддержат Сербию в вопросе непризнания Косово.

«На всех международных форумах Россия и Китай продолжают оказывать самую решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Сербии, недвусмысленно выступая за справедливое и устойчивое решение для провинции Косово и Метохия только согласно резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Они выступают решительно против любого давления и попыток навязать решение в ущерб Сербии», - отметил экс-дипломат.

Также Йованович заявил, что Россия и Китай всегда принципиальны, когда речь идет о защите законных интересов Сербии и сербского народа, прежде всего в защите суверенитета и территориальной целостности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него средства и информационно-политическое сопровождение.

«Что касается нынешнего положения в Косово, то это «черная дыра» Европы, где процветают организованная преступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения», — сказала она.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве Евросоюза.

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