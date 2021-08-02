«Настойчивы и изобретательны»: Антонов рассказал о противостоянии США российским дипломатам

По мнению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. Он рассказал, что власти США предупредили посольство России в США, что до 3 сентября 24 диппредставителям необходимо покинуть страну из-за того, что истекает срок действия их виз.

До 3 сентября 24 российским дипломатам необходимо покинуть США из-за окончания действия виз. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, отметив, что дипломатическая ситуация «не меняется в лучшую сторону».

По его словам, «беспрецедентные ограничения не только остаются в силе, но и усиливаются». «Несмотря на заявления администрации [президента США Джо] Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары», — констатировал Антонов.

Российский диппредставитель считает, что американские власти показывают свою «настойчивость и изобретательность в этом вопросе».

«Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами», — сказал посол. Он напомнил, как в конце прошлого года Госдепартамент установил для российского персонала диппредставительств трехлетний режим командировки в США. Это, по его словам, «не применяется в отношении никакой другой страны».

Сейчас российское диппредставительство получило «список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года». «Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — подчеркнул Антонов.

В интервью он также рассказал, что есть и другие проблемы с визами российских дипломатов и их семей. «Широко распространенные задержки в обновлении истекших виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны», — считает он.

Из-за этого, как отметил Антонов, порядка 60 российских дипломатов (130 вместе с членами семей) «не могут вернуться на родину даже в случае срочных гуманитарных обстоятельств».

«Такая ситуация никому не выгодна, необходимы решения на основе паритета. Мы убеждены, что самый простой и быстрый путь сделать это — полностью отменить меры и контрмеры, ограничивающие деятельность дипломатов», — уверен он. Но Антонов выразил мнение, что Вашингтон не нацелен на это и пытается обеспечить себе односторонние преимущества.

Посол также считает, что Россия долго была сдержана в вопросе ответных мер. Но была вынуждена ввести ограничения, чтобы сбалансировать условия работы дипмиссий. В частности, был введен запрет нанимать местный персонал.

Дипломатический конфликт между странами начался еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. После того, как в январе 2021 года к власти в Соединенных Штатах пришел Джо Байден, российская сторона предложила «обнулить» конфликт. Но Белый дом, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжил «скользить по той же наклонной».

В середине апреля США выслали 10 российских дипломатов. Американские власти посчитали, что среди них есть «представители российских разведывательных служб». На следующий день ответила российская сторона — МИД РФ объявил персонами нон грата 10 американских представителей.

Кроме того, российские власти запретили американским дипмиссиям нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Россия также минимизировала поездки сотрудников Госдепартамента в краткосрочные командировки на российской территории. На основе взаимности соответствующие визы ограничены до 10 человек в год.

Запрет найма среди местных уже сказался на работе дипмиссий США в России.

Например, россиянам рекомендовано обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах.

«На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы», — отметил представитель посольства США в Москве в комментарии ТАСС.

По словам собеседника агентства, «действия российского правительства заставили сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг».

«Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ», — подчеркнул он.