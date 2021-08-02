Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вдохновленная Балабановым реклама вакцинации появилась в московском метро 00:04
Самой популярной породой собак в России в 2021 году оказались шпицы 00:00
Крупнейшая бразильская авиакомпания закупит электросамолеты у стартапа на $1... 00:00
В ФССП рассказали, сколько россиян оказались невыездными из-за долгов... 02.08.2021, 23:57
Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram 02.08.2021, 23:57
Касаткина рассказала, что в истории с футболистом Хубуловым ее... 02.08.2021, 23:53
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за грозы 02.08.2021, 23:43
МИД Франции: для Европы будет честью принять Тимановскую 02.08.2021, 23:38
Две пары близнецов поженились в Московской области 02.08.2021, 23:35
В США допустили вхождение своих кораблей на российскую территорию 02.08.2021, 23:31
Политика

«Настойчивы и изобретательны»: Антонов рассказал о противостоянии США российским дипломатам

США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне, США

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне, США

Carolyn Kaster/AP
По мнению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американские власти усиливают «беспрецедентные ограничения» в отношении российских дипломатов. Он рассказал, что власти США предупредили посольство России в США, что до 3 сентября 24 диппредставителям необходимо покинуть страну из-за того, что истекает срок действия их виз.

До 3 сентября 24 российским дипломатам необходимо покинуть США из-за окончания действия виз. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, отметив, что дипломатическая ситуация «не меняется в лучшую сторону».

По его словам, «беспрецедентные ограничения не только остаются в силе, но и усиливаются». «Несмотря на заявления администрации [президента США Джо] Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары», — констатировал Антонов.

Российский диппредставитель считает, что американские власти показывают свою «настойчивость и изобретательность в этом вопросе».

«Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами», — сказал посол. Он напомнил, как в конце прошлого года Госдепартамент установил для российского персонала диппредставительств трехлетний режим командировки в США. Это, по его словам, «не применяется в отношении никакой другой страны».

Сейчас российское диппредставительство получило «список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года». «Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — подчеркнул Антонов.

В интервью он также рассказал, что есть и другие проблемы с визами российских дипломатов и их семей. «Широко распространенные задержки в обновлении истекших виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны», — считает он.

Из-за этого, как отметил Антонов, порядка 60 российских дипломатов (130 вместе с членами семей) «не могут вернуться на родину даже в случае срочных гуманитарных обстоятельств».

«Такая ситуация никому не выгодна, необходимы решения на основе паритета. Мы убеждены, что самый простой и быстрый путь сделать это — полностью отменить меры и контрмеры, ограничивающие деятельность дипломатов», — уверен он. Но Антонов выразил мнение, что Вашингтон не нацелен на это и пытается обеспечить себе односторонние преимущества.

Посол также считает, что Россия долго была сдержана в вопросе ответных мер. Но была вынуждена ввести ограничения, чтобы сбалансировать условия работы дипмиссий. В частности, был введен запрет нанимать местный персонал.

Дипломатический конфликт между странами начался еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. После того, как в январе 2021 года к власти в Соединенных Штатах пришел Джо Байден, российская сторона предложила «обнулить» конфликт. Но Белый дом, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжил «скользить по той же наклонной».

В середине апреля США выслали 10 российских дипломатов. Американские власти посчитали, что среди них есть «представители российских разведывательных служб». На следующий день ответила российская сторона — МИД РФ объявил персонами нон грата 10 американских представителей.

Кроме того, российские власти запретили американским дипмиссиям нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Россия также минимизировала поездки сотрудников Госдепартамента в краткосрочные командировки на российской территории. На основе взаимности соответствующие визы ограничены до 10 человек в год.

Запрет найма среди местных уже сказался на работе дипмиссий США в России.

Например, россиянам рекомендовано обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах.

«На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы», — отметил представитель посольства США в Москве в комментарии ТАСС.

По словам собеседника агентства, «действия российского правительства заставили сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг».

«Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ», — подчеркнул он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день 11-й: гимнасты и Евлоев бьются за золото, Шубенков начинает
Гимнасты, велосипедисты и Евловев в борьбе сразятся за золото Олимпиады
Туристы из России погибли в ДТП по пути в аэропорт Антальи
Трое россиян погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье
«Мучительное решение для всех»: Карпин выбрал сборную
Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за грозы
В парламенте Петербурга назвали долю заболевших COVID-19 после вакцинации
США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну
Обвиняемый по первому в России делу о «ворах в законе» оправдан присяжными
Новости и материалы
Вдохновленная Балабановым реклама вакцинации появилась в московском метро
Самой популярной породой собак в России в 2021 году оказались шпицы
Крупнейшая бразильская авиакомпания закупит электросамолеты у стартапа на $1 млрд
В ФССП рассказали, сколько россиян оказались невыездными из-за долгов в первом полугодии
Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram
Касаткина рассказала, что в истории с футболистом Хубуловым ее поддержал Смолов
МИД Франции: для Европы будет честью принять Тимановскую
Две пары близнецов поженились в Московской области
В США допустили вхождение своих кораблей на российскую территорию
Губерниев: на радость соперницам можно и мавзолей на купальниках нарисовать
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Мостовой: Карпин только две недели совмещает, а уже не справился со стрессом
Свыше 90 населенных пунктов остались без света в Тверской области из-за урагана
СМИ: Талибан* захватил телецентр в провинции Гильменд
Семин поддержал решение Карпина покинуть «Ростов»
СМИ: 10 стран могут отозвать признание Косова
Муж Тимановской объяснил, почему решил уехать из Белоруссии
Самка орангутана решила покрасоваться в упавших в вольер очках
Все новости
«Не нужен для граждан»: депутаты выступили за отмену техосмотра
В Госдуме высказались за пересмотр правил техосмотра для частных машин
«Злоупотреблений не избежать»: как будут лечить пациентов их же лекарствами
В Думе раскритиковали решение Минздрава разрешить больницам применять лекарства пациентов
«Приступ ковида», случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме
Пранки, за которые блогеры попали в тюрьму
«В разведке работают творческие люди»: как и зачем СВР сотрудничает с деятелями искусства
В СВР рассказали о создании произведений искусства, посвященных профессии разведчика
«Посольство в Израиле сработало во вред»: ряд стран планируют отозвать признание Косово
Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово
«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море
В США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма
Казахстанские «Чики», австралийские геймеры и французский фастфуд: 5 сериалов с Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль веб-сериалов Realist
«Много чего будет»: Киев пообещал «камни с неба» России из-за Крыма
Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России «возвращением» Крыма
«У нас другие представления о красоте»: почему в России боятся седины
На Западе женщины отказываются закрашивать седину
«Азербайджан просто так не остановится»: чем обернется новый срок Пашиняна
Никол Пашинян снова стал премьер-министром
«Изжила себя»: глава Счетной палаты рассказал об устаревшей модели российской экономики
Алексей Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую модель экономики
Запрос на универсальность: что должен уметь новый бомбардировщик
Образец ПАК ДА обещают представить в 2023 году
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях