«Лишь бы стране нагадить»: что в Белоруссии думают о скандале с Тимановской

Легкоатлетка Кристина Тимановская, заявившая, что власти Белоруссии пытались насильно вывезти ее из Токио в Минск, получила польскую визу и в скором времени должна отправиться в Варшаву. В оппозиции ситуацию, складывающуюся вокруг спортсменки, назвали «попыткой похищения», а депутаты белорусского парламента считают, что Тимановскую просто используют в политических целях. Что в Белоруссии думают о скандале, разразившемся на Олимпиаде — 2020, — в материале «Газеты.Ru».

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. По его словам, в настоящее время она находится в контакте с дипломатами Польши в Токио.

«Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру <…> Благодаря этой визе она сможет прилететь в ближайшие дни в Варшаву», — добавил Пшидач.

Как ожидается, Тимановская отправится в польскую столицу уже 4 августа, где воссоединиться со своим мужем, который уехал из Белоруссии в Киев, оттуда он также планирует лететь в Польшу. В Варшаве спортсменка должна получить убежище, что позволит ей избежать возвращения на родину.

Скандал разразился 30 июля, когда белорусская легкоатлетка раскритиковала тренерский состав за то, что ее, не спросив, заявили на участие в участие в эстафете 4х400 в рамках Олимпийских игр — 2020. Это решение спортивные власти Белоруссии объяснили отстранением двух других белорусских бегуний.

В итоге Тимановскую отстранили от Игр и заявили о возвращении из Токио в Минск. Спортсменка заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Белоруссию, избежать такого развития событий ей удалось с помощью японской полиции и Международного олимпийского комитета (МОК). Следом Тимановская объявила о желании искать убежища в Европе, на что откликнулись в Польше, Чехии и ряде других европейских государств.

«Держим руку на пульсе»

Ситуация вызвала серьезную негативную реакцию в белорусской оппозиции, которая преимущественно находится в эмиграции. Как заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина, если человека пытаются насильно вывезти — это «попытка похищения».

«Если человека пытаются насильно, вопреки его желанию, перевезти куда бы то ни было — это попытка похищения. <…> Это нарушение базовых прав человека. Мы уже связались с диаспорой, с ведущими СМИ, связываемся с послами европейских стран в Японии и с послом Японии тут, в Вильнюсе. Держим руку на пульсе — чтобы оказать помощь и не навредить спортсменке. Поможем ей в осуществлении того решения, которое она примет», — добавила представитель Тихановской.

При этом в штабе Тихановской добавили, что случай Тимановской не является единичным для белорусской сборной.

На ситуацию вокруг Тимановской отреагировала и другая оппозиционная организация — Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС). Она обратилась напрямую в МОК с требованием обратить внимание на действия властей Белоруссии в отношении спортсменки. Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин также допустил, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

В Международном олимпийском комитете Тимановской оказали содействие и поддержку, но призвали не делать поспешных выводов до выяснения всех обстоятельств скандала. Более того, в МОК отказались на данном этапе вводить какие-либо ограничительные меры в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии, который объяснил решение об отзыве спортсменки ее «эмоционально-психическим состоянием».

«Используют — и выкинут»

Что касается какой-либо опасности для Тимановской по возвращению в Белоруссию, то опрошенные «Газетой.Ru» белорусские депутаты отвергают такую возможность. Так, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич уверен, что беглые белорусские оппозиционеры воспользовались эмоциональной неустойчивостью девушки.

«Им лишь бы нагадить своей стране. Они любой повод искали, чтобы как-то включить Олимпиаду в политику.

Они не радуются медалям, когда вся страна радуется. Вот надо какой-то скандал — политизировать, придумать, наврать. Девочка неустойчивая, молодая и поверила вот этим сказкам. Сейчас вот Польша хочет ей дать убежище. Для чего? Что она получит в конечном итоге? Потеряет спортивную карьеру, потеряет уважение в своей стране и сломает свою судьбу», — отметил депутат.

По мнению Гайдукевича, Польше нужен только «хайп», они неделю поговорят о ситуации с Тимановской, а через неделю уже и не вспомнят о ней — «политиканы ее используют для себя, а потом выкинут».

«Никто ее ругать не будет, потому что это спорт. У властей к ней никаких претензий нет, мало ли какие эмоции могут быть, что ее трогать. Ее используют в своих целях те, кто сидит в Польше и Литве. Меньше эмоций, пусть возвращается в Минск, тренируется и занимается спокойно. Не надо включать эмоции и политику, не надо ее гнобить», — добавил депутат.

В то же время, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии по международным делам Тенгиз Думбадзе указал, что подобные истории с попытками спортсменов найти убежище в другой стране происходили почти на каждых Олимпийских играх.

«Ее поступок крайне непонятен, потому что Беларусь не та страна откуда нужно убегать. Она еще делает это так публично, я думаю, такое не красит никакого спортсмена.

Это очень неприятная история, и пусть она будет на совести этой девушки. Такой поступок просто не имеет оправдания», — пояснил депутат.

С точки зрения Думбадзе, в Белоруссии Тимановской ничего не угрожает, боятся приезжать только те, кто знает за что. По его словам, речь идет о предателях, которые «ездят по европейским кандидатам» и просят вводить санкции в отношении Минска — «вот они должны бояться приезжать, но спортсмен нет».

«Что касается реакции Минска, то наше посольство уже обратилось в МИД Японии, чтобы узнать, где находится этот человек (Тимановская. — «Газета.Ru»), потому что на посадку она не попала (самолета, который должен был вывезти спортсменку из Японии). Нам, конечно, надо разбираться, все компетентные органы, кто в праве подключаться к этой ситуации, обязательно должны отстаивать национальные интересы страны. Судя по всему, сейчас к этой ситуации могут подключиться так называемые западные друзья, которые имеют сильное влияние и на спорт. Вероятно, они не дадут вернуть ее в Беларусь», — резюмировал депутат.